كم تبعد وادي الدواسر عن ابها ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين وادي الدواسر عن ابها والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من الطائف الى ابها والعكس ، والتي يتم عبرها يتم الوصول إليهم ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعد عن المدينة الأخرى ، ، تابعوا معنا .

وادي الدواسر ويكيبيديا

وادي الدواسر هو أحد أودية شبه الجزيرة العربية، ويقع في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ويبلغ طوله حوالي 350 كم، ويبلغ متوسط ​​انحداره 0.8 م / كم. شرق السليل ومن روافده المهمة وادي تثليث ووادي الفرشة.

ويكيبيديا مدينة أبها

مدينة أبها هي المقر الإداري والعاصمة لمنطقة عسير، وتقع في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، ويوجد بها فروع للوزارات الرئيسية المختلفة، لذلك فهي من أهم مدن المملكة . من الجهة الشمالية الغربية محافظة النماص ومن الجهة الغربية والجنوبية الغربية محافظة محايل عسير ومحافظة رجال ألمع. تبلغ مساحة مدينة أبها حوالي 5100 هكتار، وترتفع عن سطح البحر 2200 متر، وبالنظر إلى الجبال المحيطة بها من معظم الجهات فهي تشبه الحوض، وتعتبر مدينة أبها أيضًا من أشهر المدن السياحية في المملكة، حيث تتمتع بارتفاع كبير فوق مستوى سطح البحر ومناخ معتدل. يطلق عليه العديد من الأسماء، مثل أبها البهية، وسيدة الضباب، وعروس الجبل.

كم يبعد وادي الدواسر عن ابها

يبعد وادي الدواسر عن مدينة أبها مسافة 327 كيلومترًا أي ما يعادل 196.2 ميلاً. يستغرق السفر من الدواسر إلى مدينة أبها بالسيارة قرابة 4.1 ساعة، أي 245.3 دقيقة، أما إذا تم السفر على المدينتين بالطائرة فلا بد أن تصل إلى 0.4 ساعة أي ما يعادل 21.8 دقيقة.

كم عدد الكيلومترات بين وادي الدواسر وخميس مشيط

تبلغ المسافة بين وادي الدواسر وخميس مشيط حوالي 414.9 كم، وتستغرق الرحلة بين المدينتين بالسيارة حوالي 4 ساعات ونصف. يقع البحر على بعد 1850 مترًا. تتميز هذه المدينة بطقسها المعتدل خلال فصل الصيف، وكثرة الأمطار في الشتاء. كما أنها معروفة بموقعها التجاري الإقليمي.

اجمل المناطق السياحية في ابها

حيث أن مدينة أبها من أجمل المدن السياحية في المملكة العربية السعودية، فمن أبرز معالم جمالها ما يلي

حديقة سودا.

مدينة ابها الجديدة.

سد ابها.

حديقة ابو خيال.

قرية المفتاحة.

منتزه جرين ماونتن السياحي.

منتزه عسير الوطني.

حديقة الحبلة بأبها.

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