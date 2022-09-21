كم تبقى على اليوم الوطني السعودي 92 العد التنازلي، تبدأ الكثير من الاحتفالات والمهرجانات المختلفة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 وهو اليوم الكبير والعظيم بذكرى تأسيس البلاد وتوحدها على يد مؤسسها عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وهذه الاحتفالات من اجل تنمية وتعزيز الحب والانتماء في نفوس المواطنين في المملكة العربية السعودية والتي يصادف هذا اليوم بتاريخ 23 سبتمبر لعام 2022م.

متى تنتهي إجازة العيد الوطني السعودي

اليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية هو الذكرى الثانية والتسعون لليوم الذي توحدت فيه المملكة العربية السعودية تحت اسمها الحالي ليكون لها علم واحد وقيادة واحدة، وصدر قرار توحيد البلاد خلال عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود – رحمه الله – في 23 سبتمبر 1932 م الموافق 21 جمادى الأولى سنة 1351 هـ، لذلك تحتفل المملكة بيوم يوم 23 سبتمبر من كل عام هو يومه الوطني بإقامة العديد من الاحتفالات.

اليوم الوطني السعودي 92

يوافق اليوم الوطني الثاني والتسعون للمملكة العربية السعودية هذا العام يوم الجمعة المقبل في سبتمبر 2022 م. حيث يكون اليوم الوطني دائمًا في الثالث والعشرين من الشهر التاسع، ومن خلال العد التنازلي التالي نعرف الوقت المتبقي حتى اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية

رابط منصة العيد الوطني 92 nd.gea.gov.sa

عدد أيام الإجازة 92 أربعة أيام، وتبدأ الإجازة يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 م، الموافق ليوم شهر صفر 1444 م، مع العلم أن إجازة العيد الوطني هي في الأصل يوم واحد فقط، وهو هو يوم 23 سبتمبر من كل عام ميلادي. ، ولكن تم تقديم التاريخ هذا العام ؛ لأنه سيصادف يوم الجمعة وهو عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية.

مدة اليوم الوطني السعودي

تنتهي إجازة العيد الوطني الـ 92 في المملكة العربية السعودية يوم السبت 24 سبتمبر 2022 م. وتستغرق العطلة أربعة أيام، تبدأ من الأربعاء 21 سبتمبر حتى السبت، وهي إحدى الإجازات الرسمية الأسبوعية التي تنضم إلى إجازة العيد الوطني. سيعود الموظفون إلى العمل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022 م.

أيام إجازة اليوم الوطني 92

أطلقت المملكة العربية السعودية موقعاً إلكترونياً للاحتفال باليوم الوطني الـ 92. يحتوي هذا الموقع على العديد من الملفات والوثائق المتعلقة باليوم الوطني مثل استمارات الهوية والأغاني الوطنية وبعض المشاريع التي يمكن تحميلها والاستفادة منها للاحتفال باليوم الوطني. انتقل إلى رابط الموقع الرسمي لليوم الوطني السعودي.

اليوم الوطني السعودي 1444 من اهم وابرز المناسبات السعودي التي تحتفل به البلاد وسكانها بمناسبة ذكرى استقلالها وتوحديها على يد الملك عبد العزيز آل سعود سنة 1932م وبهذا اليوم العظيم اعلنت السعودية انه عطلة رسمية من عام 2005 الى يومنا هذا بتاريخ 23 سبتمبر من كل عام.