كم تبلغ المسافة بين القويعية عن الطائف ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين القويعية عن الطائف والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من القويعية عن الطائف والعكس ، والتي يتم عبرها يتم الوصول إليهم ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعد عن المدينة الأخرى ، ، تابعوا معنا .

ويكيبيديا مدينة الطائف

الطائف هي مدينة سعودية كبيرة تقع على وجه التحديد في منطقة مكة المكرمة من الجانب الشرقي للحرمين الشريفين. تحد مدينة الطائف من الجنوب مدينة أبها ومن الغرب جدة ومن الشرق قلب المملكة الرياض. تتميز مدينة الطائف بمناخها اللطيف لارتفاعها عن سطح البحر، وتعتبر الطائف حلقة وصل بين مختلف مناطق المملكة، وهي من بين المدن التاريخية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدعوة الإسلامية، وقد ورد ذكرها في البعض. قصص من السيرة النبوية الشريفة.

معلومات عن مدينة القويعية

مدينة القويعية هي إحدى مدن المملكة العربية السعودية التابعة للعاصمة الرياض، حيث تقع بالقرب منها. فيما يلي أهم المعلومات عن مدينة القويعية

سميت القويعية على اسم وادي قويع الواقع في المنطقة السفلى منها.

تبلغ مساحة القويعية حوالي 95 ألف كيلومتر مربع، وهي من أكبر محافظات المملكة.

يحدها من الشرق الحارق ومن الغرب محافظة عفيف ومن الشمال محافظة الدوادمي ومرات ومن الجنوب وادي الدواسر.

القويعية مدينة بسيطة محاطة بثلاثة جبال. كما تتميز بوجود الوديان والصحاري.

كم تبعد القويعية عن الطائف

تبعد مدينة القويعية عن الطائف حوالي 625.7 كم أي ما يعادل حوالي 387.9 ميلاً بالميل. المسافة طويلة نوعاً ما، حيث يحتاج المسافر إلى هذه المسافة بالكيلومترات ليبلغها عندما يسلك طريق 40 متراً ثم مسار 80 متراً، لأن القويعية تتبع العاصمة الرياض، بينما الطائف مدينة تقع في الغرب ويتبع منطقة مكة.

كم ساعة من القويعية إلى الطائف

يختلف عدد ساعات السفر حسب الطريقة التي يتبعها المسافر للانتقال من القويعية إلى الطائف أو العكس، حيث يلجأ البعض إلى السفر بالسيارة عبر الطرق البرية للاستمتاع بالمعالم السعودية أو الاستمتاع بالطرق البرية أو التوقف عند المحطات. قبل الوصول مباشرة، ويفضل البعض الآخر بالطائرة ضمان وصول سريع دون الحاجة إلى حمل أعباء على الطريق الطويل.

كم ساعة من القويعية إلى الطائف بالسيارة

يستغرق السفر من القويعية إلى مدينة الطائف حوالي 438 دقيقة، أي ما يعادل سبع ساعات ونصف عبر الطريق، ولكن قد تقل المسافة إذا كانت وجهة السفر من القويعية إلى الطائف مباشرة عبر الهفيرة والظلم، لذلك ستنخفض المسافة إلى حوالي ست ساعات فقط، ويترك الخيار للمسافر حسب المدن التي يريد المرور بها للوصول في النهاية إلى وجهته.

كم ساعة بالطائرة من القويعية إلى الطائف

عدد ساعات السفر بالطائرة من القويعية إلى الطائف هي ثلث ساعة فقط أي ما يعادل 39 دقيقة، كما يختلف عدد الساعات حسب الرحلات القادمة من الطائف إلى مدينة الطائف وإليها. القويعية، وما إذا كانت الطائرة الخاصة ستهبط مباشرة في الطائف أم أن المسافر يحتاج إلى ركوب طائرة أقرب إلى المطار ثم استكمال الرحلة براً للوصول إلى الوجهة المطلوبة.

السياحة في الطائف

تعتبر مدينة الطائف الحاضنة الأولى والأقرب للراغبين في قضاء إجازة ممتعة، حيث يوجد العديد من الأماكن السياحية منها

منتزه الردف يقع جنوب مدينة الطائف ويوجد به أكثر من تسع حدائق بأنماط مختلفة ومتنزهات ونافورة الردف التفاعلية.

منتزه الجبل الأخضر يحتوي على مساحة كبيرة ويحتوي على العديد من الألعاب المائية، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي والجلسات العائلية المفتوحة والمغلقة.

حديقة الملك فهد وهي حديقة كبيرة جدًا تحتوي على مرافق ترفيهية، وأسواق، وجلسات خاصة، وحدائق، ومناطق للأطفال، وغيرها.

حديقة الملك عبدالله تقع هذه الحديقة شرق مدينة الطائف، وهي خيار جيد للكبار والصغار بسبب المساحات الخضراء وأماكن مخصصة للأطفال وجلسات.

سوق عكاظ مكان سياحي أثري، وهذا السوق شاهد على تاريخ العرب القدماء. تم تخصيص العديد من المرافق والمطاعم فيها، بالإضافة إلى وجود محلات التحف.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الاجابة كم تبلغ المسافة بين القويعية عن الطائف ، و السياحة في الطائف ،و كم ساعة بالطائرة من القويعية إلى الطائف ، و معلومات عن مدينة القويعية .