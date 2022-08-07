كم تبلغ المسافة بين الليث و جدة ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين الليث و جدة ، والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من تنومه الى ابها والعكس ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعدها عن المدينة الأخرى ، ، تابعوا معنا .

معلومات عن مدينة الليث

مدينة الليث هي إحدى مدن محافظة مكة المكرمة، وتبعد عنها قرابة 180 كم. تقع على وجه التحديد على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية. تتميز مدينة الليث بأنها أكبر مدينة في محافظة مكة المكرمة.

كم تبعد الليث عن جدة

تقدر المسافة بين مدينة الليث وجدة بنحو 215.06 كيلومترًا، أي ما يعادل 133.34 ميلًا، عند الاعتماد على الطريق الرئيسي من مكة المكرمة. .

كم ساعة من ليث إلى جدة

تستغرق المسافة بين مدينة الليث ومدينة جدة حوالي ساعتين و 12 دقيقة عبر طريق 5 / طريق 55 م حيث تبلغ المسافة بين المدينتين في ذلك الوقت حوالي 211.6 كم وقد تستغرق 3 ساعات. عبر طريق مكة السريع.

كم تبعد الليث عن المدن السعودية

المسافة التقديرية بين مدينة الليث والمدن السعودية كالتالي

الليث من الرياض بمسافة حوالي 1.027.4 كم.

– الليث من القصيم مسافة حوالي 1073.0 كم.

الليث من الباحة بمسافة حوالي 222.8 كلم.

الليث من عسير مسافة نحو 294 كلم.

– الليث من نجران بمسافة 650.9 كلم.

الليث من جازان بمسافة نحو 517.8 كم.

– الليث عن المدينة المنورة بمسافة حوالي 621.6 كم.

الليث من مكة المكرمة يصل إلى 230 كلم.

الليث من تبوك بمسافة حوالي 1،181.9 كم.

الليث من الجوف 1.582.6 كيلومتر.

الليث من المنطقة الشرقية مسافة 1138 كيلومترا.

الليث من الحد الشمالي مسافة 1135 كلم.

الليث من حائل مسافة 1040.7 كيلومتر.

وفي الختام تعرفنا على كم تبلغ المسافة بين الليث و جدة ، حيث تقع مدينة الليث جنوب غرب مكة المكرمة ، أما مدينة جدة فهي تقع في الشمال الغربي ، كما سردنا لكم معلومات عن مدينة الليث، وذكرنا المسافة بين الليث ومدن سعودية أخرى.