كم تبلغ المسافة بين غزة وتل ابيب ، نتيجة التسائلات التي تتم من قبل الكثير من الأشخاص حول العالم حول التعرف على المسافة مابين مدينة غزة ومدينة تل الربيع المحتلة ” تل ابيب ” ، جاءت تلك التسائلات نتيجة الأحداث القائمة ما بين المقاومة في غزة والاحتلال الاسرائيلي حيث شهدت الأراضي الفلسطينية حالة من المواجهات العنيفة التي طالت الأراضي الفلسطينية بشكل أجمع سواء في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة ، تابعوا معنا .

مدينة غزة

مدينة غزة هي إحدى المدن الفلسطينية في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 500000 نسمة. تعد مدينة غزة من أكبر المدن الفلسطينية، حيث تبلغ مساحتها 56 كيلومترًا مربعًا، وترتفع 45 قدمًا عن سطح البحر. 15 قبل الميلاد من قبل الكنعانيين، واحتلت من قبل أكثر من مستعمر حتى تم إخلاؤها. ومن أهم المستعمرين الإغريق والفراعنة والرومان. نلاحظ أن مدينة غزة تقع على خط عرض 31.5 شمالاً وعلى خط طويل 34.5 شرقاً.

كم تبعد بين غزة وتل أبيب

تبلغ المسافة بين غزة وتل أبيب 71.3 كم. تل أبيب هي مدينة يافا الفلسطينية، وهي المدينة الرئيسية في إسرائيل كمركز اقتصادي نشط. تقع مدينة يافا على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​على بعد حوالي 60 كم شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

حصار إسرائيل لغزة

تمارس إسرائيل ضغوطا سياسية واقتصادية على مواطني قطاع غزة، أمام أعين العالم، التي تنتهك حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية، دون محاسبة أو عقاب، متجاهلة كل الآراء والمطالبات التي تدين حرية فلسطين، لكنها لا تزال إسرائيل مستمرة في سياسة العقاب الجماعي التي تعامل بها إسرائيل مواطني قطاع غزة. أولئك الذين يتمسكون بأرضهم وحقهم في الحياة كمجرمين، وعلى الرغم من محاولات الاغتيال والاعتقالات والعديد من العقبات المتعلقة بالسفر والعلاج، يجسد الفلسطيني بثباته أسمى علامات التضحية والفداء تجاه قضيته الأولى والأخيرة. يا فلسطين، أملا في لحظة ينتهي فيها الاحتلال، ويعود المظلومون والمضطهدون إلى حقوقهم.

تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول الاجابة على كم تبلغ المسافة بين غزة وتل ابيب ، حيث أن المسافة تبلغ قرابة 71.7 كيلو متر ، ويعتمد الاحتلال الاسرائيلي الهش على تل ابيب كونها العاصمة المركزية للحكومته الزائلة .