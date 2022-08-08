كم تبلغ المسافه من الطائف الى ابها ، قد سعى العديد من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين مدينة الطائف الى ابها ، والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من تنومه الى ابها والعكس ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعدها عن المدينة الأخرى ، تابعوا معنا .

كم تبعد المسافة من الطائف الى ابها

المسافة من مدينة الطائف إلى مدينة أبها تصل إلى 403.3 كيلومترًا عند السفر جواً، ومسافة 547.06 كيلومترًا للتنقل البري بالسيارة، وهذا يعني أن الوقت المستغرق للتنقل بين المدينتين حوالي واحد. ساعة و 47 دقيقة بالطائرة، وفي حالة السفر عن طريق النقل البري، قد يصل وقت السفر إلى 8 ساعات و 33 دقيقة في المتوسط ​​، وقد يزداد حسب حركة المرور وظروف الطقس.

أفضل طريق من الطائف إلى أبها

هناك عدة طرق يمكن اتباعها للتنقل من مدينة الطائف إلى أبها، وعلى وجه الخصوص هي ثلاث طرق تختلف من حيث المسافة، لذلك قد يحتار البعض في معرفة أنسب طريق من حيث توافر الخدمات.، قلة الازدحام والأمان، وإذا كان المسافر في عجلة من أمره ويحتاج إلى الوصول إلى مدينة أبها في أسرع وقت، فعليه عبور طريق 15 وهو الأسرع، والحصول على الاتجاهات من خلال خرائط جوجل.

كيفية السفر من الطائف إلى أبها

يحتاج المسافرون أحيانًا إلى اتخاذ طرق أخرى مختلفة للسفر من الطائف إلى أبها، لعدة أغراض، من بينها الاستمتاع بالمميزات الطبيعية الموجودة في هذه الطرق المختلفة، أو المرور عبر أماكن معينة أيضًا. فيما يلي ثلاث طرق يمكن من خلالها الوصول من مدينة الطائف إلى أبها

اعبر الطريق 211 حتى نهايته، ثم ادخل الطريق 15.

الطريق 15، وهو أسرع طريق بسبب ظروف حركة المرور.

الطريق 255، وهو الأطول من حيث المسافة، ويقدر بحوالي 620 كيلومترًا.

معلومات عن مدينة الطائف

تقع مدينة الطائف غرب المملكة العربية السعودية وتتبع منطقة مكة المكرمة. تعتبر مدينة الطائف من أبرز مدن المملكة بمظاهرها الطبيعية ومناخها اللطيف. يطلق عليها عادة “مدينة الورود”، لكثرة الأزهار العطرية التي تنمو في وديانها وجبالها، كما أنها العاصمة الصيفية. غير رسمي لسكان المملكة، وتضم مدينة الطائف عددًا من المعالم المميزة، من أبرزها

سوق عكاظ التاريخي.

– متحف قصر شبرا.

حديقة الطائف الدولية.

درب المشاة الأثري.

معلومات عن مدينة ابها

تقع مدينة أبها في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً 80 كيلومتراً شرق البحر الأحمر، وهي عاصمة منطقة عسير. الصيف بسبب مناخه المعتدل، وفيما يلي أبرز معالم أبها

متحف عسير الإقليمي.

قلعة أبو خيال الأثرية.

حديقة سودا.

قصر شدا.

وفي الختام تعرفنا على كم تبلغ المسافه من الطائف الى ابها ، حيث تتميز مدينتا الطائف وأبها بأهميتهما الإدارية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية ، كما ما يميز الطائف عن غيرها بكونها من أكثر مدن المملكة اعتدالاً من حيث الحرارة بسبب ارتفاعها.