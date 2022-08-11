كم تبلغ تكلفة إنتاج مسلسل قيامة الساحرات ، قد أثار اهتمام العديد من الافراد ممن يتابعون المسلسل قيامة الساحرات المعلن عنه حديثا والمتوقع ان يكون نقلة نوعية في عالم الانتاج والكتابة في المملكة العربية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تكلفة إنتاج مسلسل قيامة الساحرات و الشخصيات وابطال مسلسل الذين سيجسدون الأدوار المميزة والتي تتعلق بالسحر والشعوذة ، تابعوا معنا .

قيامة السحرة ويكيبيديا

من أشهر المسلسلات في الفترة الأخيرة مسلسل قيامة الساحرات، لما لها من طابع مميز ومثير، حيث تضم مجموعة من الأحداث الخيالية من الدرجة الأولى، والتي دعت إلى مزيد من التعارف، وبالتالي نرفق ما يلي ويبرز ذلك على النحو التالي

اسم المسلسل بالعربي قيامة السحرة.

اسم المسلسل بالإنجليزية قيامة السحرة.

تصنيف المسلسل فانتازيا دراما.

من قصص الكاتب أسامة المسلم.

إخراج ديكلان أو-داير وكريغ مخلل.

إنتاج دومينيك بارلو – زينب أبو السمح.

بلد الانتاج السعودية.

لغة العمل العربية.

اللهجة خليجية – سعودية.

عدد الأجزاء عشرة أجزاء.

كم تكلفة مسلسل قيامة الساحرات

لم يتم الإعلان رسميًا عن قيمة التكلفة المالية لمسلسل قيامة الساحرات، ولكن وفقًا لمصادر عديدة مختلفة، تبين أن المسلسل حقق تكلفة عالية، ومن ناحية أخرى تعمل قنوات MBC على استخدام الجميع. الوسائل وأحدث التقنيات، من أجل إنتاج العمل الفني بأحدث صورة، خاصة أنه السلسلة الأولى من نوعها التي يتم تصويرها في مدينة نيوم المتقدمة تقنيًا بالمملكة العربية السعودية، ومن ناحية أخرى تعود تكلفة المسلسل إلى إعطاء القوة اللازمة لكل من الساحرتين ليتمكنوا من أداء أدوارهم بدرجة عالية من الاحتراف.

ما قصة قيامة الساحرات

الشهرة الكبيرة التي يحظى بها المسلسل جاءت من قصته المميزة التي حظيت باهتمام كبير، حيث تحكي أحداثه العديد من القصص الخيالية المشوقة التي نقلها الكاتب “أسامة المسلم” ويذكر أن المسلسل يعبر عن التاريخ القديم. الأحداث التي تجري. بين العرب، وتتمثل الأحداث بشكل خاص في الصراع الكامل الذي يدور بين قبيلتين من السحرة على جزيرة عربية، وعلى رأس هذا الصراع الساحرتان “أفصار والدعجة” وهنا يكتمل العمل الفني. من الإثارة الفريدة، وما يميزها أن أحداث المسلسل تدور أحداثها في مدينة التكنولوجيا “نيوم” في المملكة العربية السعودية.

من هم أبطال مسلسل قيامة الساحرات

شاركت في العمل الفني نخبة من أبرز الممثلين في مجال التمثيل والذين لديهم القدرة الكاملة على تقديم أداء احترافي من الدرجة الأولى بسبب شخصياتهم المتميزة، وفيما يلي قائمة بأبرز أسمائهم على النحو التالي

سمية رضا.

الممثلة ايدا.

ديكلان اوداور.

كريج مخلل.

دومينيك بارلو.

زينب ابو سمح.

وفي الختام شرحنا لكم ابرز المعلومات حول كم تبلغ تكلفة إنتاج مسلسل قيامة الساحرات ، والذي حقق نقلة نوعية وفريدة من نوعها بسبب سيناريو وأحداث فريدة من نوعها ، تعرفقنا على أبرز الأحداث التي تدور حولها على وجه التحديد.