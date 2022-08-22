كم تبلغ تكلفة مونديال قطر 2022 ، قد اثار قمية التكلفة الخاصة بإنشاء مونديال قطر لكأس العالم ، والذي يعرف من المسابقات الأغلى تكلفة على مر السنوات وفي جميع أنحاء العالم ، كما تتطلف مسابقة كرة القدم على كأس العالم مجموعة كبيرة من المعدات المختلفة، ونتيجة الأخبار التي يشغلها رواد منصات التواصل الاجتماعي والتي تعبر أن منديال قطر هو المنديال الأغلى لكرة القدم على مر السنوات السابقة ، ويرجع ذلك الأمر إلا أن قيمة التكلفة لم تتجاوز تكلفة البطولة التي أقامتها دولة البرازيل خلال عام 2014 ، تابعوا معنا .

كأس العالم قطر 2022

كأس العالم قطر 2022 هي النسخة الثانية والعشرون لكأس العالم، وهي من أبرز وأهم بطولات كرة القدم العالمية التي تشارك فيها فرق الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام البطولة كل أربع سنوات مرة واحدة فقط، وهذا ما يجعلها ذات أهمية كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، تعمل قطر على استضافة النسخة الحالية من البطولة، وعلى الرغم من التكلفة المرتفعة للبطولة، إلا أنها سيكون لها العديد من الآثار والنتائج الإيجابية على الدول في كلا البلدين. على المدى القصير والطويل، وتصنف قطر على أنها الدولة العربية الوحيدة التي تمكنت حتى الآن من استضافة البطولة.

كم سيكلف مونديال قطر 2022

وتبلغ تكلفة مونديال قطر 2022 نحو 23 مليار ريال قطري، أي ما يعادل (6.5 مليار دولار)، حيث تعمل الدولة على بناء ملاعب المونديال. 12 عاما ورغم ارتفاع تكلفة البطولة إلا أنها تعتبر مشابهة تماما لميزانية الألعاب الأولمبية والنسخ السابقة للبطولة كأي عالم آخر، وتبين أن اللجنة العليا في دولة قطر لا تعمل. لتمويل المشاريع الوطنية لتطوير البنية التحتية، حيث يتم تنفيذ عمليات التطوير في الدولة، وتكلفتها بعيدة عن تكلفة استضافة كأس العالم، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

متى ستستضيف قطر كأس العالم

أوضحت اللجنة التنفيذية (فيفا) للاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه من المقرر أن تعمل دولة قط على استضافة مونديال العام الحالي خلال 28 يومًا، بدءًا من تاريخ البطولة التي من المقرر أن تكون خلال كل من شهري نوفمبر وديسمبر مع مراعاة أن الموعد النهائي للبطولة سيكون بالتزامن مع احتفالات قطر باليوم الوطني في 18 ديسمبر 2022 م.

كم تبلغ تكلفة مونديال قطر 2022 ، يعتبر كأس العالم هو احد المسابقات التي يتابعها عدد كبير من الجمهور حول العالم ، وهو أهم المسابقات التي تتعلق بكرة القدم العالمية يشارك بها فرق الاتحاد الدولي لكرة القدم ، و بلغت تكلفة المنديال قرابة 6.5 مليار دولار .