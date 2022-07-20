كم تبلغ رسوم جامعة الملك فيصل عن بعد دبلوم 1444 ، دائماً ما يتم التسائل قبل أي طلب إلتحاق بأي جامعة حول التكلفة الخاصة بالرسوم الجامعية ، وإذ سنتحدث عن أحد تلك الجامعات وكم تبلغ التكلفة التعليمية وهي جامعة الملك فيصل والتي تعد من الجامعات الحكومية ذات الاهمية داخل المملكة العربية السعودية، تابعوا معنا للتعرف على أهم المعلومات .

جامعة الملك فيصل

جامعة الملك فيصل هي إحدى الجامعات التعليمية الحكومية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم السعودية، وهي من أعرق الجامعات في المملكة العربية السعودية والخليج العربي. وهي متميزة واستطاعت أن تثبت نفسها في سوق العمل السعودي والعالمي. تقع الجامعة في منطقة الهفوف بالأحساء، حيث تعمل على منح الدرجات العلمية للطلاب في العديد من التخصصات في جميع المستويات العلمية، البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه. كما تم تصنيفها في الشرق الأوسط كواحدة من الجامعات التي تقدم تعليمًا عالي الجودة من حيث الجودة والكفاءة.

كليات جامعة الملك فيصل

تضم جامعة الملك فيصل 14 كلية لتناسب جميع الأذواق وهي كالآتي

كلية العلوم.

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

كلية الصيدلة الإكلينيكية.

كلية الهندسة.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية الآداب.

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.

كلية العلوم الزراعية والغذائية.

كلية الطب البيطري.

كلية التربية.

كلية إدارة الأعمال.

كلية الطب.

كلية الحقوق.

كلية المجتمع في بقيق.

كلية طب الأسنان.

كم تبلغ رسوم دبلوم جامعة الملك فيصل عن بعد 1444 رسوم

رسوم جامعة الملك فيصل بنظام التكليف المتطور 165 ريال للساعة الأكاديمية، وذلك وفق الآتي

الرسوم الدراسية = (إجمالي عدد الساعات المسجلة × 165) + 10 ريال رسوم الرسالة النصية = إجمالي رسوم الفصل الدراسي. على سبيل المثال / المستوى 1 (15 ساعة) 165 * 15 + 10 = 2485



كيفية التسجيل في جامعة الملك فيصل 1444

يمكن التسجيل في جامعة الملك فيصل باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى بوابة القبول الإلكترونية “”.

تحديد بوابة القبول لمرحلة الدراسة المطلوبة، بحيث تكون متاحة عند توفر التسجيل.

انقر على أيقونة “إرسال طلب جديد”.

املأ البيانات الشخصية المطلوبة.

يتم تحميل بيانات شهادة الثانوية العامة.

كتابة بيانات العمل إن وجدت

اكتب معلومات الاتصال ومكان الإقامة.

اكتب جميع البيانات الواردة في طلب التسجيل.

كتابة الرغبات المطلوبة حسب ترتيب الكليات.

ة جميع البيانات وإرسال الطلب.

يحفظ الطالب الرقم جريدة الساعةي.

اطبع واحتفظ بتفاصيل الطلب المقدم.

جامعة الملك فيصل تسجيل الدخول 1444

يمكن الدخول إلى البوابة الإلكترونية لجامعة الملك فيصل باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك فيصل ““.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية.

تحديد خدمة اختيار لافتة.

انقر فوق الرمز للدخول إلى المنطقة الآمنة.

اكتب البريد الإلكتروني في المكان المخصص لاسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور للبريد الإلكتروني المسجل.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

انتقل إلى صفحة المستخدم.

شروط التسجيل بجامعة الملك فيصل 1444

هناك عدد من الشروط التي يجب أن يستوفيها الطلاب لتسجيلهم في التعليم عن بعد، والتي أتاحتها الجامعة، وفق الآتي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ابن أم سعودية.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب ألا يتقدم الطالب للقبول في أي جامعة أخرى.

ألا يكون المتقدم طالبًا حاليًّا أو سابقًا بجامعة الملك فيصل.

عدم قبول الطالب أو تقييد قبوله في أي من الجامعات الأخرى داخل المملكة العربية السعودية.

أن يمتلك الطالب مهارات التعامل مع الحاسب الآلي حتى يتمكن من متابعة الدراسة بالانتساب.

أن لا يقل معدل الطالب عن 70٪ في امتحان الثانوية العامة لتأهيله لمسابقة القبول.

استيفاء جميع الشروط الأخرى حسب متطلبات الجامعة.

سياسة استرداد الرسوم الدراسية بجامعة الملك فيصل

وضعت جامعة الملك فيصل سياسة استرداد الرسوم الدراسية للطلاب وفق الآتي

يمكن للطالب استرداد 100٪ من قيمة الرسوم بعد بداية الفصل الدراسي ولمدة شهر في حالة طلب الطالب اعتذاراً أو طلب الانسحاب من الدراسة للفصل الدراسي.

يمكن للطالب استرداد 50٪ من الرسوم بعد شهر ونصف من بداية الفصل الدراسي ولمدة أسبوعين في حالة طلب الطالب الاعتذار أو الانسحاب من الدراسة للفصل الدراسي.

لا يحق للطالب استرداد أي من الرسوم بعد مرور شهرين على بداية الفصل الدراسي في حال طلب الطالب اعتذاراً أو انسحب من الدراسة عن الفصل الدراسي.

رسوم الانتساب بجامعة الملك فيصل 1444

حددت عمادة التعلم الإلكتروني للتعليم عن بعد الرسوم الواجب دفعها لكل تخصص من تخصصات الجامعة في نظام الانتساب بجامعة الملك فيصل، وجاءت على النحو التالي

رسوم الساعة يلتزم الطالب بدفع رسوم التسجيل والبالغة (165 ريال سعودي) للساعة الدراسية. لذلك فإن تكلفة البرنامج الدراسي من أجل الحصول على المؤهل الأكاديمي تساوي عدد ساعات الدراسة مضروبة في تكلفة الساعة الواحدة.

رسوم الرسائل النصية تتقاضى جامعة الملك فيصل مبلغاً وقيمته (10 ريال سعودي) عن كل فصل دراسي جامعي وهي قيمة الرسائل النصية التي تتواصل الجامعة من خلالها مع طلابها.

رابط التسجيل بجامعة الملك فيصل للتعليم عن بعد 1444

خصصت جامعة الملك فيصل رابطًا لطلابها للتسجيل في نظام التعليم عن بعد، حيث يمكن التسجيل في جامعة الملك فيصل للتعليم عن بعد باستخدام الرابط التالي “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم أدق المعلومات التفصيلية حول التعرف على كم تبلغ رسوم جامعة الملك فيصل عن بعد دبلوم 1444 ، و رابط التسجيل بجامعة الملك فيصل