كم تبلغ غرامة تأخير سداد التأمينات الاجتماعية ، دائماً ما يثير تسائل الأفراد الذين يستفيدون من التأمينات الاجتماعية حول كم تبلغ غرامة تأخير سداد التأمينات الاجتماعية ، وما هو الحل إذا تأخر السداد ، وهنالك أسباب قد تدفع بالشخص التأخر عن تسديد التأمينات الاجتماعية الخاصة به نظراً لعدم وجود سيولة مادية معه ، وهذا يعرضه لبعض المشاكل مثل الحاجة إلى دفع التأمين الاجتماعي في الوقت المحدد،سنتحدث اليوم عن مقدار الغرامة الناتجة عن تأخير سداد التأمينات الاجتماعية .

التأمين الاجتماعي السعودي

مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤسسة سعودية عامة، أنشئت بأمر ملكي من العاهل السعودي عام 1389 هـ / 1969 م، لخدمة أبناء الوطن والعمل على تنظيم قضايا التأمينات الاجتماعية للأفراد والعاملين وأصحاب الأعمال والرقابة. والإشراف على تنفيذ القوانين. كما تتبنى سلسلة من المهام الضخمة، بما في ذلك، على سبيل المثال، على سبيل المثال لا الحصر جمع المساهمات من أصحاب الأعمال، والاهتمام بالعاملين في كل من القطاعين العام والخاص ؛ تأمين حياة كريمة لهم بعد سن التقاعد أو في حالات الإصابة أو العجز المهني.

كم هي غرامة التأخير في دفع الضمان الاجتماعي

إذا فشل الفرد في دفع التأمينات الاجتماعية في الوقت المحدد، يتم خصم 2٪ من قيمة الاشتراك المستحق، ليس على المبلغ الإجمالي ولكن عن كل شهر تأخير، ويمكن أن يكون ذلك على مدى أقل من شهر حسب البعض. المعايير والقوانين المنظمة للفئة التي يشارك فيها الفرد .. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الغرامة جاءت وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية البند الثاني فقرة خامسة من المادة رقم 19 ولكن هذه المادة تحدد أيضا أن هناك هي بعض الحالات التي يمكن فيها إعفاء الفرد، بالإضافة إلى وضع حدود أعلى للغرامات.

كيفية طلب الإعفاء من الغرامات المتأخرة

إذا لم يكن الدفع ممكنًا خلال فترة السماح بسبب قوة قاهرة، فيمكن تقديم طلب عبر الإنترنت لطلب الإعفاء من الغرامة والدفع على النحو التالي

افتح موقع التأمين الاجتماعي السعودي من خلال الرابط “”.

انقر فوق الخدمات.

اختر “خدمات الأعمال”.

اختر “الإعفاء من غرامات التأخير”، ثم قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للبوابة.

الدخول إلى المنشأة، وأحد خيارات المنشأة هو النقر فوق الخدمات المالية.

عند اختيار الإعفاء من غرامات التأخير، ومن الخيارات الظاهرة، يكتشف الفرد أنه لا توجد غرامات يجب دفعها أو أن المنشأة غير مؤهلة للإعفاء، أو يتم اختيار “الإعفاء من غرامات التأخير”.

اكتب البيانات والمعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

تحميل الاوراق والمستندات المطلوبة الكترونيا.

ة البيانات، ثم تقديم الطلب، وسيتم النظر فيها من قبل السلطة المختصة وسيتم إرسال تنبيه في حالة إجراء الإعفاء، ويجب على الفرد المتابعة لمعرفة ما إذا كان قد تم رفع الغرامة.

شروط طلب الإعفاء من الغرامات المتأخرة في التأمين

بعد ذكر كم هي غرامة تأخير دفع التأمينات الاجتماعية نوضح أنه لا يمكن لأي شخص، وفي جميع الحالات، التقدم بطلب للحصول على إعفاء ؛ يخضع الموضوع لقواعد وقيود محددة، وهي

ألا يكون المنشأة / صاحب العمل قد سبق إعفاؤه من دفع الغرامة.

لا يمكن تقديم الطلب في حالة وجود مخالفات عمل غير مقبولة أو إصابات يجب دفع ثمنها قانونًا.

يجب أن يكون جميع العاملين بالمنشأة مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية.

يجب أن تكون جميع إجراءات المنشأة سليمة ؛ لأن الإجراءات المعلقة تمنع الفرد من تقديم طلب إعفاء للمنشأة.

الاستعلام عن غرامات التأخر في دفع الضمان الاجتماعي

يمكن لصاحب العمل الاستعلام عن أي غرامات على المنشأة من خلال خطوات بسيطة

افتح موقع التأمين الاجتماعي من خلال الرابط “”.

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة التأمين الاجتماعي من خلال الشريط العلوي الموجود أعلى الشاشة، ثم اختر “المستفيد”.

بدخول المنشأة التي تريد الاستعلام عن الغرامات الخاصة بها، اختر “الخدمات المالية”.

اضغط على “تفاصيل التأسيس” ويظهر للمستخدم بيانات المؤسسة المالية الحالية وأية غرامات متراكمة عليها.

طلب تقسيط سداد ديون في التأمينات الاجتماعية

إذا اضطر صاحب العمل إلى دفع الغرامة فيمكنه دفعها على أقساط إذا كانت كبيرة. لطلب الأقساط يتم ما يلي

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي عبر الرابط “”.

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة.

من الصفحة الرئيسية، اختر الخدمات.

اختر “خدمات الأعمال”.

انقر فوق “تثبيت دين منشأة”.

انقر فوق “إرسال”.

قم بتعبئة البيانات (الاسم، نوع المستخدم، الهوية..الخ)، وإرفاق المستندات إن وجدت.

اكتب عنوان الطلب على النحو التالي “سداد أقساط الدين”، ثم اكتب تفاصيل الطلب في مربع وصف الطلب.

الإقرار بقراءة اتفاقية الاستخدام بعد قراءتها بالضغط عليها ثم الضغط على “أكمل الطلب”.

انقر فوق إرسال الطلب، ثم إرسال، وانتظر الرد من المؤسسة.

ما هي المدة القانونية لسداد اشتراكات التأمين الاجتماعي

يجب أن يتم السداد في غضون 15 يومًا من تاريخ إصدار فاتورة الدفع، وبعد انقضاء هذه الفترة، يكون الفرد قد انتهك دفع الاشتراك في الوقت المحدد، وبالتالي فإن هذا سيعرضه لعقوبات مثل الغرامة، وبالتالي فإن يجب الالتزام بأوقات الدفع الرسمية، ويمكن الاختيار بين مجموعة واسعة من طرق الدفع التي توفرها التأمينات الاجتماعية مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو فروع البنوك أو أجهزة الصراف الآلي .. إلخ.

كيفية الاتصال بالتأمين الاجتماعي

للاستفسار عن مقدار مخالفة تأخير دفع التأمينات الاجتماعية أو أيًا كان ما يهم المستخدم، فإننا نقدم العديد من الطرق التالية للتواصل مع شركات التأمين

اتصل 8001243344.

يمكنكم زيارة موقع تويتر للتأمين الاجتماعي السعودي عبر الرابط “.

يمكن إرسال رسالة إلى حساب المؤسسة على الفيس بوك عبر الرابط ““.

رابط موقع التأمين الاجتماعي السعودي

استخدام موقع التأمين الاجتماعي ضرورة لأصحاب الأعمال وجميع المشاركين في نظام التأمين السعودي ؛ من خلاله يمكن الاستمتاع بمجموعة واسعة من الخدمات والعمليات التي يمكن أداؤها في دقائق من أي مكان وفي أي وقت بدلاً من الحضور المباشر لأماكن العمل، وللدخول إلى رابط الموقع يمكن القيام بذلك.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم حول التعرف على التفاصيل المتعلقة كم تبلغ غرامة تأخير سداد التأمينات الاجتماعية ، رابط موقع التأمين الاجتماعي السعودي ، و ما هي المدة القانونية لسداد اشتراكات التأمين الاجتماعي ، و شروط طلب الإعفاء من الغرامات المتأخرة في التأمين ، و كيفية الاتصال بالتأمين الاجتماعي .