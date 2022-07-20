كم تبلغ قيمة جائزة الشيخ زايد للكتاب 2022 ، لقد اثار العديد من الافراد ممن يسكنون ويقيمون داخل المملكة السعودية حول القيمة التي تتعلق بجائزة الشيخ زايد للكتاب والذي يعد من الكتب العريقة في العالم ، وقد تم إنشاؤها تكريماً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، المؤسس الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، تابعوا معنا للتعرف على القيمة الحقيقية للجائزة التي قدمه الشيخ زايد للكتاب .

جائزة الشيخ زايد للكتاب

جائزة الشيخ زايد للكتاب جائزة أدبية تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة. يقدم سنويا للكتاب والمفكرين العرب الذين ساهمت كتاباتهم وترجماتهم في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية العربية بأسلوب أكاديمي وموضوعي. تم إنشاء الجائزة تخليداً لذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. الجائزة الأولى كانت في عام 2007، وابتداءً من جوائز 2013، تمت إضافة فئة جديدة تسمى “الثقافة العربية في اللغات الأخرى” لتكريم أفضل الأعمال المكتوبة باللغات الصينية والألمانية والإنجليزية حول موضوع الحضارة والثقافة العربية بما في ذلك الروايات.، والقصص القصيرة والقصائد، بالإضافة إلى دمج وإنشاء عدد من الفئات الأخرى.

قيمة جائزة الشيخ زايد للكتاب 2022

تبلغ قيمة جائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2022 7 ملايين درهم إماراتي، أي ما يعادل 1.9 مليون دولار، وتتوزع هذه القيمة الإجمالية على تسعة فروع للجائزة. وشهادات تقدير من دولة الإمارات العربية المتحدة، والفروع التسعة الحاصلة على جوائز مالية هي

جائزة الشيخ زايد للكتاب للترجمة 750 ألف درهم إماراتي.

جائزة الشيخ زايد في الآداب 750 ألف درهم إماراتي.

جائزة الشيخ زايد للكتاب للتنمية وبناء الدولة 750 ألف درهم إماراتي.

جائزة الشيخ زايد للكتب في الثقافة العربية 750 ألف درهم.

جائزة الشيخ زايد للكتاب لأدب الأطفال والنشء قيمتها 750 ألف درهم.

جائزة الشيخ زايد للكتب في الآداب والدراسات النقدية 750 ألف درهم إماراتي.

جائزة الشيخ زايد للكتاب للمؤلف الشاب 750 ألف درهم إماراتي.

جائزة الشيخ زايد للكتاب شخصية العام الثقافية مليون درهم.

جائزة الشيخ زايد للكتاب للنشر والتقنيات الثقافية 750 ألف درهم إماراتي.

موعد الترشيح لجائزة الشيخ زايد للكتاب

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن بدء إمكانية الترشح لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها السابعة عشر، من يوليو الماضي وحتى بداية أكتوبر من العام الجاري 2022. ألف شخص من 55 دولة من جميع أنحاء العالم.

شروط الترشح لجائزة الشيخ زايد للكتاب

وضعت الهيئة العامة المسؤولة عن جائزة الشيخ زايد للكتاب عدة شروط للمتقدمين للترشح للجائزة. ومن أهم الشروط التي تم الإعلان عنها ما يلي

أن تحقق الأعمال المرشحة درجة عالية من الأصالة والابتكار وأن تمثل إضافة حقيقية للثقافة والمعرفة الإنسانية.

يحق للمرشح تقديم عمل واحد فقط لإحدى فئات الجائزة.

لا يحق للكتاب الترشح لجائزة أخرى في الأصل أو بالوكالة في نفس العام.

يجب أن تكون الأعمال المرشحة مكتوبة باللغة العربية لجميع الفروع باستثناء فرع الترجمة.

أن ينشر المخرج الفكري والإبداعي في شكل “كتاب ورقي”.

يجب أن يكون للعمل المقدم رقم ISBN لضمان حماية حقوق النشر.

لا تمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة عربية أو أجنبية كبرى.

يمكن استلام الأعمال بلغاتها الأصلية في فئة الثقافة العربية بلغات أخرى (الإنجليزية والإيطالية والألمانية والإسبانية والفرنسية).

يجب ألا يزيد عمر المشتركين عن 40 عامًا في فئة المؤلف الشاب.

جائزة الشيخ زايد للكتاب انستغرام

لمركز أبوظبي للغة العربية، المسؤول الوحيد عن جائزة الشيخ زايد للكتاب، حساب رسمي على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام. ويمكن متابعة الجائزة وآخر أخبار جائزة الشيخ زايد للكتاب عبر الحساب الرسمي والموثق على إنستجرام “”.

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