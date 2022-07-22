كم تبلغ قيمة مكافأة التفوق جامعة الجوف 1444 / 2022 ، يسعى العديد من الطلاب الى التسائل على معرفة قيمة مكافأة التفوق جامعة الجوف الجامعية ويعد ذلك من الأمور المهمة التي تثير إلهام العديد من الطلاب حول ذلك ، كون أن المكافأة التي يتلقاها الطلاب تعمل على تعزيز المنافسة والتشجيع فيما بينهم داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تعطى المكافئة بشكل سنوي للطلبة والطالبات في جامعة الجوف ، تابعوا معنا .

جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية

وهي من الجامعات الحكومية ذات السمعة الطيبة في المملكة العربية السعودية منذ افتتاحها عام 1426 هـ في منطقة سكاكا. عملت الجهات الرقابية على تطوير الحرم الجامعي حتى وصل إلى امتلاك ما يقرب من 18 كلية في مختلف التخصصات والمجالات العلمية. كما تقدم جامعة الجوف العديد من البرامج التعليمية والبرامج التدريبية التي من شأنها رفع قدرة الطالب العلمية، وتؤهله ليكون على قدم المساواة مع أسواق العمل داخل وخارج المملكة.

ما هي جائزة التميز في جامعة الجوف

أقرت جامعة الجوف مكافآت امتياز الطلاب والطالبات المنتسبين إليها كما هو مبين في الجدول التالي، علما بأن هذه المنح تُصرف على أساس شهري

جائزة المخصصات المالية جائزة التخصصات العلمية 1000 ريال سعودي مكافأة التخصصات النظرية 850 ريال سعودي مكافأة الامتياز 1000 ريال سعودي جائزة الدراسات العليا 900 ريال سعودي

شروط جائزة جامعة الجوف للتميز

وضعت جامعة الجوف بعض الشروط والضوابط التي يجب أن يستوفيها الطلاب الراغبون في الحصول على هذه الجائزة، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي

أن يكون الطالب من مواطني المملكة ويحمل الجنسية السعودية الأصل. ويستثنى من والدته سعودية.

أن يكون الطالب مسجلاً في إحدى المنح الدراسية المقدمة داخل الجامعة.

أن يحضر الطالب فترة الدراسة التي تحددها الجامعة.

ألا يكون الطالب قد تعرض لأي إنذار أكاديمي من الجامعة.

يحرص الطالب على كافة القوانين والأطر القانونية داخل الحرم الجامعي.

ألا يشغل الطالب أي منصب في أحد قطاعات العمل.

متى سيتم دفع جائزة التميز في جامعة الجوف 2022

الحقيقة أن جامعة الجوف لم تعلن عن موعد صرف جائزة التميز للعام الدراسي الجديد 2022 م – 1444 هـ حيث أن الجامعة كالعادة تدفع المكافآت بعد نهاية العام الدراسي نتائج الطلبة يظهر، ويتم تصميم الطلاب المتفوقين على صرف المخصصات المالية للجائزة.

تواصل مع جامعة الجوف

يمكنك التواصل مع جامعة الجوف للاستعلام عن جائزة التميز من خلال قنوات الاتصال التالية

الموقع الرسمي لجامعة الجوف ““.

رقم الهاتف 0146544444.

بريد إلكتروني [email protected]

حساب الجامعة على تويتر “.

حساب الجامعة على انستجرام ““.

خدمة الدعم الفني “”.

رابط جامعة الجوف الرسمي

يمكن لجميع الأفراد الوصول إلى رابط جامعة الجوف “” مباشرة، والاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالقبول والتسجيل، مثل ؛ “معدلات القبول وشروط التسجيل” والعديد من المعلومات الأخرى ذات الصلة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف كم تبلغ قيمة مكافأة التفوق جامعة الجوف 1444 / 2022 ، و شروط جائزة جامعة الجوف للتميز ، و متى سيتم دفع جائزة التميز في جامعة الجوف 2022 ، و رابط جامعة الجوف الرسمي .