كم تبلغ مدة اختبار القدرات الورقي 1444 في السعودية ، لقد أثير تسائل العديد من الطلاب الذي يقيمون داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على المدة والوقت الذي يعطى لدخول اختبار القدرات الورقي 1444 في المملكة العربية السعودية، ويعد من الاختبارات المهمة والتي يهتم بها جميع الخريجين من المدارس الثانوية ، تابعوا معنا .

اختبار القدرات العامة

يعد اختبار القدرات العامة في المملكة العربية السعودية من أهم الاختبارات التي يهتم بها خريجو الثانوية العامة، حيث تقوم فكرة الاختبار على قياس قدرات الطالب المكتسبة خلال سنوات الدراسة للمساعدة تحدد الجهات المختصة في الجامعات المستوى المناسب للطلاب لجميع التخصصات بما يتماشى مع المستوى المعتمد رسميًا.

ما هي أقسام اختبار القدرات العامة

ترتكز فكرة اختبار القدرات على قسمين رئيسيين يشتملان على كافة التفاصيل الخاصة بمجالات قدرة الطالب، وجاءت على النحو التالي

الجزء اللفظي من اختبار القدرات

تتحدد الأجزاء الأساسية اللفظية من خلال مجموعة من الأسس المهمة التي تقوم عليها، ومنها ما يلي

القدرة على فهم القراءة يقيس هذا الجزء قدرة الطالب على فهم النصوص المقروءة والقدرة على تحليلها، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة التي تقع ضمن هذا السياق.

القدرة على إكمال الجمل يتم تمرير هذا الجزء من خلال مجموعة من الأسئلة مع نصوص قصيرة غير مكتملة، حتى يتمكن الطالب من فهم وتحديد ما هو مفقود ليتم إكماله.

قدرة التناظر اللفظي هي مجموعة من الأسئلة المتعلقة بفهم العلاقة بين زوج من الكلمات في بداية كل سؤال للطالب ليقاس بناءً على النظائر الواردة في الاختيارات، أحدها مشابه لما جاء في بداية السؤال.

الخطأ السياقي هو مجموعة من الأسئلة تدور حول قدرة الطالب على تحقيق فهم عام للجملة، ثم اختيار الكلمة التي لا تتفق مع السياق العام.

الارتباط والاختلاف يقيس هذا الجزء العلاقة التي تقوم على ربط ثلاثة اختبارات ببعضها البعض، بحيث يحدد الطالب ما هو مختلف عنها.

الجزء الكمي من اختبار القدرات

هو الجزء الذي يعتمد على مجموعة من أنواع الأسئلة الرياضية التي تتناسب مع اختبار القدرة (نعني هنا أنه يتوافق مع التخصص في المدرسة الثانوية سواء كان علميًا أو أدبيًا، حيث يتم التركيز على العمليات. للقياس والاستنتاج وحل المشكلات، ويحتاج إلى معلومات أساسية بسيطة).

ما هي مدة اختبار القدرات الورقية 1444 في المملكة العربية السعودية

تتراوح مدة اختبار القدرات الورقية من ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات متواصلة، حيث يجب أن يكون الطالب مستعدًا لقضاء تلك الفترة بعد أن يعد نفسه بشكل مثالي للخضوع لهذا الاختبار المهم الذي يمكن أن يحدد مسار حياته المستقبلية إلى أن يقوم على اختيار التخصص حسب ما أعلنته هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والتي تعرف بالمركز الوطني للقياس.

موعد الاختبار التحصيلي لعام 1444

يتم اعتماد موعد اختبار القدرات الورقية من خلال المركز الوطني للقياس بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة للاختبار السابق، ولم يتم تحديد موعد الاختبارات لعام 1444. والتي جاءت على النحو التالي

المهلة الزمنية للتسجيل نوع اختبار الكفاءة لغة الاختبار جنس الطالب فترة التسجيل المبكر فترة اختبار من إلي من إلي فترة الاختبار الأولى ورق عربي الذكر 2/2/2022 5/3/2022 6/4/2022 4/16/2022 اختبار القدرات على مدار السنة محوسبة العربية والإنجليزية الجميع على مدار السنة على مدار السنة على مدار السنة على مدار السنة فترة الاختبار الثانية ورق عربي أنثى 1/1/2022 5/3/2022 6/4/2022 4/16/2022

كيفية التسجيل في اختبار القدرات الورقي 1444

تتم طريقة التسجيل في اختبار القدرات الورقية من خلال المركز الوطني للقياس، وفق مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي جاءت على النحو التالي

اذهب إلى الموقع الرسمي للقياس في الإنترنت “” مباشرة. نقوم بإدخال رقم السجل المدني للطالب ثم إدخال كلمة المرور.

انقر فوق Tab (أنا لست روبوتًا).

انقر فوق علامة التبويب “تسجيل الدخول”، أحد خيارات الموقع.

اضغط على خيار (الامتحانات المتاحة للتسجيل).

انقر فوق خيار “اختبار القدرات العامة”.

ثم نحدد الاختبار المطلوب (ورقي أو محوسب). ثم نكتب اليوم والتاريخ والوقت المناسبين لإجراء الاختبار.

نحن نؤكد المعلومات التي تم إدخالها.

انظر تعليمات الاختبار التفصيلية.

انقر فوق خيار “إرسال”.

ما هي معدلات نجاح اختبار القدرات الورقي 1444

لم يتم تحديد نسبة النجاح في اختبار القدرات الورقية بدرجة معينة، حيث يتم الاعتماد على هذه النسبة لتحديد مستوى الطالب، ويستحسن الحصول على أعلى درجة لضمان القبول المثالي، والنسب المئوية تراوحت على النحو التالي

معدل تحصيل الطالب المستوى المقابل لمعدل الإنجاز عندما تكون النتيجة (81٪) فأكثر تعتبر من أعلى الفئات (5٪) من الطلاب الخاضعين لاختبار القدرات العامة. عندما تكون النتيجة (78٪) فأكثر تعتبر من أعلى الفئات (10٪) من الطلاب الذين خضعوا لاختبار القدرات العامة. عندما تكون النتيجة (73٪) فأكثر يعتبر من بين أعلى (20٪) من جميع المتقدمين لاختبار القدرات العامة. عندما تكون النتيجة (70٪) فأكثر وتعتبر أعلى (30٪) من الطلاب الذين خضعوا لاختبار القدرات. عندما تكون النتيجة (65٪) حصل على متوسط ​​النتائج التي حصل عليها الطلاب في اختبار القدرات. عندما تكون النتيجة (60٪) أو أقل حصل الطالب على أقل 30٪ من الطلاب الذين خضعوا لاختبار القدرات العامة.

رابط التسجيل في اختبار القدرات الورقية qiyas.sa

يمكن إدخال رابط الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس للطالب لتسجيل حجز لفرصة إجراء اختبار القدرات الورقية في المواعيد المحددة وفق مجموعة الخطوات التي حددناها من أجل القارئ والموقع المحدد يمكن الدخول عليه من خلال الرابط “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة اعلاه حول التعرف كم تبلغ مدة اختبار القدرات الورقي 1444 في السعودية ، و رابط التسجيل في اختبار القدرات الورقية qiyas.sa ، و ما هي معدلات نجاح اختبار القدرات الورقي 1444 .