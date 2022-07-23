كم تبلغ مدة اختبار قدرات الجامعيين 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على الموعد والمدة التي تتعلق مدة اختبار قدرات الجامعيين 1444 ، وهو من أهم الاختبارات التي يتم اصدارها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك الاختبار هو أحد مفاتيح النجاح ، والالتحاق بالجامعات ، سنشرح لكم الطريقة التي يجب اتباعها تقديم الاختبارات في المملكة العربية السعودية .

اختبار القدرات للطلاب الجامعيين

يهدف اختبار القدرات لطلاب الجامعات في المملكة العربية السعودية إلى قياس القدرات العقلية للطلاب الراغبين في إكمال الدراسات العليا، مع توفير مقياس موحد يمكن للجهات التعليمية الاعتماد عليه لمقارنة المتقدمين وتحديد المتطلبات المناسبة التي تضمن قبولهم. الطلاب ذوي القدرات العقلية الجيدة في برامج الدكتوراه ودرجات الماجستير.

ما هي مدة اختبار القدرات الجامعية 1444

يشمل اختبار القدرات الجامعية لعام 1444 هـ ستة أقسام، ويستغرق كل قسم خمسة وعشرين و 25 دقيقة. وهذا يعني أن وقت إجراء الاختبار يستمر لمدة ساعتين ونصف، ويجب على الطالب الاستعداد للجلوس طوال هذا الوقت داخل قاعة الاختبار بالإضافة إلى وقت الحضور والجلوس قبل بدء الاختبارات أيضًا.

ما هي مدة اختبار القدرات المحوسبة للطلاب الجامعيين 1444

يجب أن يكون الطالب حاضرًا في قاعة الاختبار قبل بدء الوقت بحوالي 15 دقيقة عند تقديمه لاختبارات القدرات المحوسبة عام 1444 هـ في المملكة العربية السعودية. وهذا يعني أن وقت الجلوس داخل القاعة حتى نهاية الاختبار الإلكتروني هو 245 ساعة عند إضافة الدقائق المذكورة إلى فترة التقديم 230 ساعة كما سبق.

كم من الوقت يستغرق اختبار القدرات الورقية للطلاب الجامعيين 1444

يشترط حضور قاعات الامتحان قبل بدء التقديم بساعة واحدة عند الاختبار الورقي لعام 1444 هـ. 45 دقيقة.

صلاحية اختبار القدرات للطلاب الجامعيين 1444

تستمر صلاحية اختبار القدرات لعام 1444 هـ في المملكة العربية السعودية لمدة (5) خمس سنوات حسب التعليمات الصادرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويبدأ احتساب هذه الفترة من تاريخ الاختبار بناءً على نفس التعليمات. هذه الفترة.

كيفية التسجيل في اختبار القدرات الجامعية 1444

يكون التسجيل لامتحان القدرات الجامعية لعام 1444 هـ كالتالي

تسجيل الدخول لقياس “” مباشرة.

انقر فوق خيار الاختبارات المتاحة للتسجيل.

ابحث عن اختبار القدرات الجامعية ثم انقر فوق التسجيل.

استمر بعد الانتهاء من قراءة الملاحظات.

اقرأ الشروط والتعليمات ثم وافق عليها.

انقر على أيقونة “التالي” الزرقاء.

اتبع التعليمات لاختيار التاريخ ومكان التقديم.

قم بتقديم الطلب عند استكمال استمارة الطلب.

موعد الإفراج عن درجات قدرات طلبة الجامعة 1444

تعلن نتائج اختبار القدرة للطلبة الجامعيين في المملكة العربية السعودية عام 1444 هـ خلال ثلاثة أيام عمل فقط، ولا يوجد نجاح أو رسوب في هذا الاختبار، ولكن يحصل المتقدم على درجة ذات وزن محدد مع الجهة التي يرغب فيها. التقديم للدراسات العليا ويمكن للطالب معرفة نتيجته بالاتصال على الرقم الموحد 920033555 أو من خلال حسابه في بوابة القياس.

الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات للطلاب الجامعيين 1444

يمكن الاستفسار عن نتائج اختبار القدرات لعام 1444 هـ على النحو التالي

انتقل إلى “قياس” مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب مقدم الطلب.

انقر فوق خيار النتائج من الأعلى.

اختر اختبار القدرات الجامعية من القائمة.

عرض النتائج كما هو متاح.

رابط اختبار القدرات العامة بجامعة PGAT

انتقل إلى صفحة اختبار القدرات العامة لطلاب الجامعات على موقع هيئة تقييم التعليم والتدريب عبر الرابط “” لعرض جميع تفاصيل الاختبار، بما في ذلك مواعيد التسجيل والتقديم.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة أعلاه حول التعرف على كم تبلغ مدة اختبار قدرات الجامعيين 1444 ، و رابط اختبار القدرات العامة بجامعة PGAT ، و موعد الإفراج عن درجات قدرات طلبة الجامعة 1444 ، و كم من الوقت يستغرق اختبار القدرات الورقية للطلاب الجامعيين 1444 .