كم تبلغ مدة الدراسة في كلية الجبيل الصناعية ، قد اثار تسائل العديد من الأشخاص حول أحد الاسئلة المهمة وهو كم تبلغ مدة الدراسة في كلية الجبيل الصناعية ، ويحرص الكثير من الطلاب على التعرف الإجابة الصحيحة لها، وتعد كلية الجبيل الصناعية من الكليات البارزة والتي تحتضن عدد من التخصصات الجامعية للطلاب داخل منطقة المملكة العربية السعودية، ويقوم على منحهم شهادات بدرجة البكالوريوس، تابعوا معنا .

حول كلية الجبيل الصناعية

تعد كلية الجبيل الصناعية من الكليات السعودية المتميزة التي تعمل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتقوم على رعاية عدد من المسارات أهمها الهندسة وإدارة الأعمال. حكومي عام 1978 م، ليتطور إلى معهد الهيئة الملكية لتنمية القوى العاملة، والذي افتتحه الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رسمياً، ثم تحول رسمياً بعد ذلك إلى كلية الجبيل الصناعية للهندسة وإدارة الأعمال مع العام 1989 م.

ما هي مدة الدراسة في كلية الجبيل الصناعية

تختلف مدة الدراسة في كلية الجبيل الصناعية من تخصص إلى آخر. لم توافق الكلية على اعتمادات محددة أو ثابتة لجميع التخصصات، كاستعارة لعدد الدورات التي ترعاها الكلية لجميع المتقدمين الذين تم قبول طلباتهم للتسجيل بعد موافقتهم على الشروط والمعايير، الخاصة والعامة، على أن تمت الموافقة عليها رسميًا. من خلال عمادة القبول والتسجيل بالكلية بحسب ما تم الإعلان عنه رسمياً عبر موقع الكلية الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يمكن زيارتها مباشرة للاطلاع على تفاصيل فترة الدراسة في كافة التخصصات الأكاديمية التي تقدمها الكلية للطالب. .

كلية الجبيل الصناعية تخصصات 1444

تم الإعلان عن حزمة متميزة من التخصصات الجامعية التي تقدمها كلية الجبيل الصناعية للطلاب السعوديين الراغبين في الالتحاق بأي من هذه المسارات، وذلك على النحو التالي

تخصصات درجة البكالوريوس في الجبيل الصناعية وتشمل مجموعة واسعة من التخصصات الهندسية حاصلة على درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية، وتشمل كل من المسارات التالية درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية. درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية. درجة البكالوريوس في هندسة الأجهزة الدقيقة وتكنولوجيا التحكم. درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية.

اختصاصات برنامج الشهادة الجامعية المتوسطة تقدم كلية الجبيل الصناعية مجموعة من التخصصات التي تشمل شهادة جامعية متوسطة وفق المسارات التالية متخصصون في تكنولوجيا هندسة التصنيع. تكنولوجيا هندسة الصيانة الميكانيكية. متخصص في هندسة وتقييم تكنولوجيا الاختبار غير المتلفة. تخصص في تكنولوجيا هندسة القوى الكهربائية. متخصصون في هندسة الأدوات الدقيقة وتكنولوجيا التحكم. تخصص تكنولوجيا الهندسة الكيميائية. متخصصون في تكنولوجيا الكيمياء الصناعية. تكنولوجيا هندسة البوليمر. تخصص محاسبة. تخصص تسويق. تخصص إدارة المكاتب. تخصص تقنية المعلومات والحاسوب.



شروط القبول في كلية الجبيل الصناعية 1444

أشارت عمادة القبول والتسجيل في كلية الجبيل الصناعية إلى عدد من الشروط التي يجب توافرها لضمان قبول طلب التسجيل، وهي موضحة في النقاط التالية

أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية ويحمل جنسية المملكة. فيما عدا الطالبة في الحج الأجنبية من أم سعودية فقط.

يجب أن يكون لدى الطالب بطاقة هوية وطنية سارية المفعول، بالإضافة إلى ضرورة وجود سجل عائلي وإثبات هوية مقيم ساري المفعول.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خلال السنوات الخمس الماضية.

أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير جيد في أدنى تقدير، وألا يكون قد فصل سابقًا من أي كلية أخرى لأسباب تأديبية.

ألا يكون الطالب مفصولاً من أي من القطاعات الخاصة أو العامة بالمملكة، حيث يجب أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة في الكلية.

اجتياز اختبار التحصيل واجتياز اختبار القدرات العامة بنجاح وبدرجات تؤهله للقبول.

أن يتمتع الطالب باللياقة الطبية التي تسمح له بمزاولة مهام تلك المهنة ويشترط ألا يكون قد التحق بالكلية سابقاً وفصل منها. يُستبعد الطلاب الذين انسحبوا خلال السنة التحضيرية، ومضى نحو فصلين دراسيين منذ انسحابهم، بما في ذلك الفصل الذي انسحب فيه.



تاريخ التسجيل لكلية الجبيل الصناعية 1444

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالهيئة الملكية للجبيل أن موعد قبول طلبات التسجيل واستلامها سيكون يوم الأحد 2 / محرم / 1444 هـ الموافق 31 / يوليو / 2022 م بشرط أن يتم التسجيل والقبول. سيستمر حتى الخميس 6 / محرم / 1444 هـ الموافق 04 / أغسطس / 2022 م حيث يشمل فتح باب القبول كلية ينبع الجامعية وكلية الجبيل الصناعية وكلية الجبيل الجامعية وجميع المعاهد والكليات في ينبع والجبيل.

الموقع الرسمي لكلية الجبيل الصناعية jic.edu.sa

وفرت كلية الجبيل الصناعية عددًا من نوافذ الاتصال التي يمكن للطالب من خلالها الحصول على الكثير من المعلومات والإجابات على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقبول الجامعي وعدد سنوات الدراسة وغيرها من التفاصيل المنظمة للعام الدراسي، ويمكن الدخول مباشرة “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف كم تبلغ مدة الدراسة في كلية الجبيل الصناعية ، الموقع الرسمي لكلية الجبيل الصناعية jic.edu.sa ، و تاريخ التسجيل لكلية الجبيل الصناعية 1444 ، و شروط القبول في كلية الجبيل الصناعية 1444 .