كم تبلغ مدة صلاحية اختبار الرخصة المهنية ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الاشخاص العاملين في المجالات المهنية حول التعرف على مدة صلاحية اختبار الرخصة المهنية داخل المملكة السعودية ، وتعد صلاحية الرخصة من الأمور التي يستوجب على المهنين متابعتها بشكل مستمر والعمل على تجديدها ، هي إحدى المعاملات التي تصدر عن هيئة تقويم التدريب والتعليم والتي تتيح للمعلمين مزاولة المهنة في الجامعات والمدارس في المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

امتحان الرخصة المهنية

اختبار الرخصة المهنية هو أحد الاختبارات التي أطلقتها هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية. يمنح الاختبار المعلم لممارسة مهنة التدريس في المؤسسات التعليمية. يتضمن الاختبار أكثر من 22 تخصصاً بهدف قياس قدرة ومهارة المعلم. ينقسم الاختبار إلى جزأين اختبار تربوي يستهدف جميع المعلمين، واختبار تخصصي يقوم على قياس البنية التربوية الأساسية للمعلم في مجال دراسته.

ما هي مدة صلاحية امتحان الترخيص المهني

أعلنت هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية أن الرخصة المهنية صالحة لمدة خمس سنوات فقط من وقت ظهور نتيجة الاختبار، وبالتالي يجب على المعلم إجراء الاختبار مرة أخرى لمعرفة أهليته لمواصلة ممارسة التدريس مهنة.

رسوم امتحان الرخصة المهنية 1444

حددت هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية رسوم التقدم لامتحان الترخيص المهني، حيث أوضحت أن التكاليف العامة تبلغ 300 ريال سعودي، على النحو التالي

اختبار الرخصة المهنية تخصص تعليمي عام الرسوم تصل إلى 100 ريال سعودي.

اختبار تعليمي تخصصي حتى 100 ريال سعودي.

اصدار الرخصة المهنية بعد اجتياز الاختبار 100 ريال سعودي.

إعادة فحص تخصص تعليمي عام الرسم 100 ريال سعودي.

إعادة فحص تخصص تعليمي تخصصي قيمة الرسوم 100 ريال سعودي.

تجديد أو ترقية الرخصة المهنية للوظائف التعليمية التكلفة 100 ريال سعودي.

كيفية التسجيل لامتحان الترخيص المهني 1444

يمكن للأفراد التسجيل لامتحان الترخيص المهني إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية

فتح رابط موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب “”.

التوجه نحو نظام الترخيص المهني لشاغلي التعليم.

اختر بوابة الوصول الوطنية الموحدة وقم بتسجيل الدخول.

تسجيل الدخول بحساب أبشر للأفراد.

اكتب الرمز المرسل عبر الهاتف.

اختر علامة التبويب الاختبارات.

انقر فوق التسجيل الآن.

تحقق من بيانات المستخدم، ثم اضغط على زر تحرير.

اعرض جميع التعليمات ووافق عليها ثم اضغط على “متابعة”.

أدخل جميع البيانات المطلوبة عبر الموقع.

انقر فوق كلمة التالي.

حدد تاريخ ومكان الاختبار عبر الموقع الإلكتروني.

قراءة بيانات الاختبار.

انقر فوق الزر موافق.

انقر فوق {التالي.

تحديد آلية الدفع ودفع الرسوم.

شروط التقدم لامتحان الترخيص المهني 1444

للحصول على الترخيص المهني، يجب استيفاء الشروط والضوابط التالية

أن يكون المتقدم لاختبار الرخصة المهنية سعودي الأصل وجنسية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل في مجال تعليمي.

أن يكون حاصلاً على درجة النجاح في كل من الاختبارين العام والتخصصي.

يشترط تسجيل الاختبار إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني لهيئة التدريب وتقييم التعليم.

دفع كافة الرسوم وإصدار الرخصة من خلال نظام التراخيص المهنية.

رابط التسجيل لامتحان الترخيص المهني

يمكن للأفراد في المملكة العربية السعودية التسجيل والتقدم لاختبار الرخصة المهنية عن طريق الدخول إلى موقع هيئة تقويم التدريب والتعليم مباشرة “” حيث يتم اتباع التعليمات والإجراءات لإتمام عملية التسجيل للاختبار.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم تبلغ مدة صلاحية اختبار الرخصة المهنية ، و رابط التسجيل لامتحان الترخيص المهني ، و شروط التقدم لامتحان الترخيص المهني ، و رسوم امتحان الرخصة المهنية 1444 .