كم تبلغ مدة صلاحية اختبار كفايات المعلمين ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من المعلمات والمعلمين حول التعرف على الموعد والمدة التي تتعلق مدة اختبار كفايات المعلمات 1444 ، وهو من أهم الاختبارات التي يتم اصدارها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك الاختبار هو أحد مفاتيح القبول للمعلمات في مجال التدريس ، والالتحاق بوزارة التعليم ، تابعوا معنا .

اختبار كفاءة المعلمين 1444

تم استبدال اختبارات كفاءة المعلم باختبارات الترخيص المهني للمعلمين في المملكة العربية السعودية، حيث تم تقسيم الاختبار إلى قسمين قسم تعليمي عام لجميع المعلمين وقسم متخصص للمعلمين العاملين في القطاع التربوي والذي يحتوي على أكثر من 38 تخصصًا، حيث يتم تحديد الاختبار التربوي بناءً على مدى التحصيل. معايير تعليمية تم تطويرها للحصول على ترخيص مهني في مواضيع مختلفة تتعلق بالمسؤوليات والقيم المعرفية والتعليمية والمهنية. أما الاختبار التخصصي فيهتم بالجانب التخصصي لمقدم الطلب من أجل الحصول على الرخصة المهنية.

ما هي مدة صلاحية اختبار كفاءة المعلم

مدة صلاحية اختبار كفاءة المعلم خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الرخصة المهنية لمزاولة المهنة. عند التقدم للوظائف، يحتاج المعلم إلى رخصة كفاءة سارية.

تاريخ اختبار كفاءة المعلم 2022

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية موعدًا لاختبار كفاءة المعلمين سواء في الإدارة العامة أو القسم المتخصص، والمواعيد على النحو التالي

تاريخ التسجيل لامتحان الكفاءة لمعلمي القطاع الخاص يبدأ من 15 إلى 17 ديسمبر 2022 م.

مواعيد التسجيل في اختبار الكفاءة لمعلمي القطاع العام تبدأ من 18 إلى 24 ديسمبر 2022 م.

آخر موعد للتسجيل في اختبار الكفاءة للمعلمين الجدد من 28 ديسمبر إلى 28 فبراير 2022 م

الاستعلام عن نتائج اختبار كفاءة المعلم

يمكن لجميع المعلمين الاستفسار عن نتائج اختبار الكفاءة من خلال التوجه إلى موقع قياس وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لهيئة التقويم والتعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية.

تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة عبر حساب الوصول الوطني.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب نافز.

اختر اللغة العربية.

حدد رمز الصورة بشكل صحيح واكتب رمز التحقق المرسل على الهاتف المسجل في حساب أبشر.

اكتب البيانات الشخصية للمعلم.

اكتب رقم التعريف الشخصي والاسم باللغتين العربية والإنجليزية.

كتابة التاريخ الميلادي بالتقويم الهجري والميلادي.

اكتب رقم الهاتف المحمول.

اكتب رسالة بريد الكتروني.

اختيار المؤهل العلمي والاختصاص.

تحديد جنس المستفسر على نتائج اختبار القدرات للمعلمين سواء أكانوا رجالاً أم إناثاً.

انقر فوق إرسال.

ستظهر نتيجة الاستعلام عن نتيجة القدرات للمدرسين العامين والمتخصصين بشكل منفصل.

مدة اختبار كفاءة المعلم

يمكن معرفة مدة اختبار الكفاءة للمعلمين سواء عام أو متخصص من خلال الآتي

مدة اختبار كفاءة معلم التربية العامة ساعة ونصف.

مدة اختبار كفاءة المعلم المتخصص ساعة ونصف.

مدة اختبار كفاءة المعلم الكلي 3 ساعات متضمنة استراحة بين الاختبارين العام والتخصصي.

اجتياز ا اختبار كفاءة المعلم

فيما يلي ة لدرجات النجاح في اختبار كفاءة المعلمين على النحو التالي

الحد الأدنى لدرجة النجاح في اختبار الكفاءة للمعلمين الممارسين هو 50.

الحد الأدنى لدرجة النجاح في اختبار الكفاءة للمعلمين الجدد هو 70.

الرقم الموحد لكفاءات المعلمين

قامت هيئة التقويم والتعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بإتاحة الرقم الموحد للتواصل والاستعلام عن موعد التقديم. يمكنك أيضًا معرفة النتائج وفترة صلاحية الترخيص المهني عن طريق الاتصال على الرقم التالي 0920033555.

طرق التواصل مع هيئة التقويم والتعليم

أتاحت هيئة التقويم والتعليم إمكانية التواصل في حال تقديم شكوى أو الاستفسار عن أي معلومة. فيما يلي شرح لكيفية التواصل مع هيئة التقويم والتعليم

الهاتف الموحد اتصل بالرقم التالي 920033555 خلال ساعات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 800 صباحًا حتى 600 مساءً.

الموقع الإلكتروني يمكنك الاتصال بالمركز الوطني للقياس عبر نموذج “اتصل بنا”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم تبلغ مدة صلاحية اختبار كفايات المعلمين ، و طرق التواصل مع هيئة التقويم والتعليم ، الرقم الموحد لكفاءات المعلمين ، و الاستعلام عن نتائج اختبار كفاءة المعلم .