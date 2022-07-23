كم تبلغ مدة عرض الفيلم بحبك ، قد سعى الكثيرين من متابعين الافلام بالبحث حول التعرف على المدة الخاص بعملية العرض للفيلم المسمى ” بحبك ” للفنان والممثل المصري تامر حسني وهو من أنجح الأفلام التي كتبها ، ومن أول الاعمال التي عملها بامتياز، وكانت بداية عرضه الأول في 9 من شهر يوليو الجاري حتى وقتنا الحالي ، وقد عرفنا عنه بالفعل ، تابعوا معنا لمعرفة كم تبلغ مدة عرض الفيلم بحبك .

فيلم أحبك تامر حسني

فيلم “أحبك” هو أحد الأفلام الرومانسية للمغني والممثل المصري الشهير “تامر حسني”. وهو أول عمل إخراجي للفنان تامر حسني، وهو من إنتاج شركة الإنتاج الضخمة “سينرجي”. عُرض الفيلم الأول من جمهورية مصر العربية، ليُعرض تباعاً في جميع الدول العربية، وشهدت دور السينما إقبالاً كبيراً على هذا العمل، وكان أكبر حضور له في مدينة جدة السعودية التي شهدت احتفالاً واسعاً بالنجاح. عرض الفيلم مع الفنان تامر حسني.

معلومات عن فيلم I Love You 2022

أبرز المعلومات عن فيلم “بحبك” كالتالي

فيلم عمل فيلم أحبك.

فئات الأفلام رومانسي – دراما.

سنة الإصدار 2022 م.

شركة الإنتاج Synergy.

المنتجون للعمل أحمد بدوي – حسام حسني – أحمد الدسوقي.

بطولة تامر حسني – هنا الزاهد.

تأليف تامر حسني.

إخراج تامر حسني، عمر جبر.

الإشراف الموسيقي تامر حسني.

تصوير احمد عبد القادر.

قصة فيلم أحبك تامر حسني

تدور أحداث فيلم “أحبك” حول شخصية رئيسية “علي”، يؤديها “تامر حسني”، الذي يعيش علاقة حب عميقة مع صديقته، لكن صديقته تختفي في ظروف غامضة، وبعد ذلك يكتمل “علي”. حياته الطبيعية، ويلتقي بفتاة جديدة “هنا الزاهد” في إجازة مع مجموعة من أصدقائها، ويحاول جذبها، وبعد أن يتزوجها تعود صديقته القديمة إلى الظهور، مما يخلق دولة. الخسارة للشباب علي، وتبدأ أحداث الفيلم المثيرة.

ما هي مدة فيلم أحبك

المدة الدقيقة لعرض العمل السينمائي “أحبك” هي بالضبط ساعة ونصف، حيث يتم عرض العمل في دور السينما بالترتيب وفي أوقات مختلفة. إلا أن التجربة الإخراجية لتامر حسني حققت نجاحًا منقطع النظير، وقد تؤدي به إلى تجارب أكثر نجاحًا في المستقبل.

طاقم فيلم تامر حسني

شارك في هذا العمل عدد من الممثلين والممثلات المصريين، “أحبك”. بالإضافة إلى الممثلين المشهورين، تضمن العمل أيضًا بعض الوجوه الجديدة على شاشات السينما. ومن أبرز أسماء طاقم الفيلم نذكر ما يلي

الفنان تامر حسني “دور البطولة”.

الفنانة هنا زاهد “بطولة”.

الممثل حمدي الميرغني.

الممثلة شهد الشاطر.

الممثلة علياء راشد.

الفنانة هدى المفتي.

الممثل مدحت تيخة.

الفنانة عمرو صحاح.

من هو تامر حسني بطل فيلم أحبك

تامر حسني بطل فيلم أنا أحبك هو الفنان العربي الأكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صعد الممثل والمغني تامر حسني إلى الشهرة عام 2002 عندما انتشر ألبومه الأول مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، كما أصبح سفيراً في الشرق الأوسط للعلامة التجارية لشركة الإلكترونيات. تعاونت الصينية Xiaomi في عام 2022 مع فنانين عالميين مثل Snoop Dogg و Shaggy، وكانت أول فنانة عربية تصعد على مسرح TCL الصيني في هوليوود.

سيرة تامر حسني

وتمثلت سيرة الفنان تامر حسني بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل تامر حسني شريف عباس فرغلي.

الإسم المستعار تامر حسني.

مولود 16 أغسطس 1977.

مكان الميلاد القاهرة، جمهورية مصر العربية.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

العمر الحالي 44 سنة.

الطول 1.75 م.

دين الاسلام.

الزوجة بسمة بوسيل (2012).

الأولاد تاليا، أمايا، آدم.

المهنة مغني، موسيقي، كاتب أغاني، ممثل أفلام، ملحن، كاتب سيناريو، مؤلف، مخرج فيديو.

سنوات النشاط منذ 2000 م – حتى الآن.

معرف الممثل يمكن الوصول إلى معرف الممثل “”.

من هنا يا الزاهد بطلة فيلم أحبك

ممثلة مصرية، من مواليد 1994، ظهرت لأول مرة في التمثيل عام 2003، ثم قدمت العديد من المشاركات التمثيلية، وبعد ذلك انقطعت الزاهد عن مسيرتها التمثيلية، ووصفت بداية مشوارها الفني بأنها غير مخطط لها، لكنها جاءت بالصدفة البحتة، استأنفت الزاهد مسيرتها التمثيلية عام 2014، وشاركت في مسلسل تامر حسني، وفي عام 2015 لعبت الزاهد أدوارًا في مسلسل ألف ليلة وليلة، وحققت نجاحًا عبر العديد من المشاركات الأخرى.

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