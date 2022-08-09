كم تبلغ مدة وضع الحناء على الشعر الأبيض ، تعد الحناء من المواد الطبيعية التي استخدمت منذ القديم ولا تزال تستخدم حتى يومنا هذا لغرض معالجة الشعر أو تغيير لونه أو نقشه على الجسم ، كما ما زالت تستخدم كإحدى العادات في العديد من الدول في الافراح ، سنوضح لكم كيفية الحصول على لون الشعر المطلوب باستخدام الحناء، بالإضافة إلى أهم النصائح عند استخدامها ، تابعوا معنا .

فوائد الحناء للشعر

الحناء من النباتات التي يستخدم منها مسحوق الحناء في صبغ الشعر والجلد. تم استخدامه منذ العصور القديمة في الدول العربية وغرب آسيا وأفريقيا الوسطى. للحناء عدة فوائد مهمة أبرزها ما يلي

تحسين صحة فروة الرأس يحتوي على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للميكروبات.

تعزيز لون الشعر عن طريق الحد من ظهور الشيب المبكر، تحتوي الحناء على مادة التانينات التي تعطي الشعر لونًا مميزًا.

ترطيب الشعر فهو يساعد الشعر على الاحتفاظ بالرطوبة، وبالتالي تنعيم وترطيب الشعر، من خلال فيتامين إي الضروري لتغذية الشعر.

الحد من تقصف الأطراف وتساقط الشعر تحتوي الحناء على خصائص مضادة للأكسدة تقلل من الإجهاد التأكسدي نتيجة الجذور الحرة التي تسبب الضرر وتقصف الأطراف وتساقط الشعر.

تقوية الشعر تحتوي الحنة على مادة التانينات والفينولات التي تعمل على تحسين مرونة الشعر وتمنع تكسره.

تعزيز نمو الشعر تعمل الحناء على التحكم في إنتاج الزيت عن طريق الغدد الدهنية، واستعادة درجة الحموضة في فروة الرأس مما يؤدي إلى مساهمتها في تحسين فروة الرأس، وبالتالي تقوية بصيلات الشعر وبالتالي زيادة معدل نموها.

كم من الوقت يستغرق وضع الحناء على الشعر الأبيض

الشعر الأبيض من الأشياء التي تكتسب اللون بسرعة بمجرد وضع الصبغات والألوان عليه، وذلك بسبب لونه الفاتح الذي يتأثر بسرعة باللون، وعند تطبيق الحناء على الشعر بشكل عام، يستغرق الأمر حوالي أربعة ست ساعات لتلوين الشعر باللون المطلوب، أما في حالة الأبيض أو الرمادي فالأمر مختلف هنا. يصبغ بسرعة في مدة لا تتجاوز الساعة، وتختلف المدة حسب اللون المراد الحصول عليه.

أفضل خلطة حناء لتلوين الشعر الأبيض

هناك العديد من وصفات وخلطات الحناء المستخدمة في تغطية الشعر الأبيض، وفيما يلي أفضل هذه الخلطات

زيت الحناء وزيت جوز الهند

نحضر بعض أوراق الحناء الطبيعية مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ونضعها على النار حتى تغلي معًا ويتغير لون الأوراق، ثم نصفي المزيج ونتركه يبرد قليلًا ثم نضعه على النار. توزيع الشعر بالتساوي، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوصفة تستخدم في إعطاء الشعر الأبيض لونًا جذابًا، وكذلك ترطيب الشعر.

الحناء والشاي الأسود

في هذا الخليط، ننقع أربع ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء لمدة 8 ساعات، ثم نغلي ملعقتين صغيرتين من أوراق الشاي الأسود، وبعد أن تبرد نضيفها إلى الحنة مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ونمزجها معًا حتى نحصل على قوام ناعم. الخليط نضعه على الشعر ونتركه لمدة ساعة ثم نغسل الشعر بالشامبو.

الحناء والقهوة السوداء

نقوم بخلط أربع ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء وكوب من القهوة السوداء حتى تمتزج تماما، ثم نغطي المزيج ونتركه يتخمر لمدة 3 ساعات، ثم نضعه على الشعر ونتركه لمدة 3 ساعات، ثم نغسله بالشامبو.

كيفية تغيير لون الشعر بالحناء

غالبًا ما يتم الخلط بين النساء في اختيار لون الشعر ودرجته المناسبة لهن، كما يبحثن عن كيفية تغيير لونهن باستخدام مواد طبيعية مثل الحناء، دون اللجوء إلى الصبغات الكيميائية. فيما يلي طرق تغيير لون الشعر بالحناء

الشعر الأحمر نعجن الحناء بإضافة الكركديه وخل التفاح مع قشر الرمان المجفف وكذلك الليمون.

الشعر الأحمر الداكن يتم تعجن الحناء للحصول على لون أحمر غامق، وذلك بإضافة مسحوق دم الغزلان وخل التفاح وعصير الليمون.

الشعر البني حيث نعجن الحناء بقشر الباذنجان المطحون وخل التفاح وبعض الماء ونتركه لمدة اربع ساعات حتى يتخمر وبعد ذلك نضيف عصير الليمون ثم نضع المزيج على الشعر ونتركه لمدة اربع ساعات اخرى ساعات، ثم نغسل الشعر.

لون الكستناء يتم الحصول على هذا اللون عن طريق وضع ملعقة ونصف من خل التفاح مع 5 ملاعق كبيرة من الحناء وخلطها مع نصف كوب من البابونج المسلوق وبعض الماء وترك الخليط لمدة 4 ساعات ثم نقوم نضيف ملعقة من عصير الليمون ونضع المزيج على الشعر ونتركه لمدة 4 ساعات حتى نحصل على شعر كستنائي.

اللون النحاسي نحصل على هذا اللون بخلط 5 ملاعق كبيرة من الحناء مع قليل من الماء الساخن ونصف كوب ماء الصودا، ونتركه يتخمر لمدة 4 ساعات، ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى الخليط، ونضع على الشعر.

اللون الأشقر غالباً ما تفضل النساء اللون الأشقر للحصول على شعر جذاب مثل الأجانب، وذلك بوضع ماسك الحنة المكون من 5 ملاعق كبيرة من الحناء وملعقة ونصف من الكركم وبعض الماء بالإضافة إلى بعض عصير الليمون.

نصائح مهمة عند وضع الحنة على الشعر

عند استخدام الحناء على الشعر، هناك بعض النصائح التي يجب على الفرد اتباعها لتجنب الكثير من الأضرار، وهي

اغسل شعرك بكبريتات جيدة وشامبو خالٍ من الكبريت.

جفف الشعر جيداً بعد غسله.

خلط الحناء بأوعية بلاستيكية أو خشبية.

تأكد من أن فروة الرأس ليست حساسة عند استخدام الحناء، وذلك باختبارها أولاً على الجلد.

كيف اعرف ان شعري قد استفاد من الحناء

للحناء فوائد كثيرة على الشعر، فهي ترطب الشعر وتقويته، كما تحميه من التقصف، ولكن أحياناً قد تكون الحنة مغشوشة وصالحة، فيطرح السؤال هنا كيف أعرف أن شعري قد استفاد من الحناء لذلك قمنا بتجميع بعض النقاط التي يمكننا من خلالها معرفة ما إذا كانت جودة الحناء جيدة أم لا، ومدى استفادة الشعر منها

لون الحناء أخضر، قوامه ناعم، ورائحته منعشة ونفاذة.

يعطي الشعر اللون المناسب.

يساهم في تنعيم ملمس الشعر.

القضاء على تقصف الشعر وتساقطه.

يتم غسل شعر الحناء بسهولة دون أي تكتلات بين الشعر.

متى يمكن وضع الحناء على الشعر المفرود

يمكن دهن الحناء على الشعر المملس في أي وقت دون التسبب في أي ضرر للشعر أو إلحاق الضرر به. والتأكيد عليه.

وفي الختام تعرفنا على كم تبلغ مدة وضع الحناء على الشعر الأبيض ، و متى يمكن وضع الحناء على الشعر المفرود ، فوائد الحناء للشعر ، كما سردنا بعض خلطات الحناء للشعر الأبيض ، بالإضافة إلى كيفية الحصول على لون الشعر المطلوب عند تطبيقه.