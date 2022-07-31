كم تبلغ مكافأة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ، يسعى العديد من الطلاب الى التسائل حول كم تبلغ مكافأة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ، ويعد ذلك من الأمور المهمة التي تثير إلهام العديد من الطلاب حول ذلك ، كون أن المكافأة التي يتلقاها الطلاب تعمل على تعزيز المنافسة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تعطى المكافئة بشكل سنوي كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، تابعوا معنا .

كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي من أبرز الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية. تأسست هذه الكلية عام 1419 هـ الموافق 1998 م. تهدف الكلية إلى تثقيف وتأهيل الكوادر البشرية من الطلاب ومن ثم تخريجهم ليصبحوا ضباط دفاع جوي برتبة ملازم أول. خريجو كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي حاصلون على درجة البكالوريوس في علوم الدفاع الجوي العسكرية. بعد الانتهاء من الدراسة يكون الطالب جاهزاً للعمل في أي من قوات الدفاع الجوي بالمملكة العربية السعودية.

ما هي مكافأة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

تمنح كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي راتباً شهرياً للطالب يعادل نصف الراتب الأساسي الذي يحصل عليه خريج الكلية برتبة ملازم، علماً أن الملازم يتقاضى راتباً أساسياً يصل إلى 6600 ريال سعودي شهرياً. . المأكل والملبس والمسكن والرعاية الصحية.

شروط القبول لكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

وضعت كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي الشروط التالية لقبول الطلاب فيها

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يُستثنى من الشرط السابق من نشأ مع والده أثناء خدمته في المملكة في الخارج، أو كان في الخارج للعمل أو الدراسة، ولكن بشرط ألا يحمل جنسية الدولة الأخرى.

أن يكون المتقدم حسن السمعة والأخلاق الحميدة.

ألا يكون مقدم الطلب محكومًا عليه بعقوبة قانونية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون مطرودًا من كلية أو معهد عسكري لأي سبب من الأسباب.

حاصل على شهادة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم السعودية تخصص علوم طبيعية أو تقنية فقط.

يجب أن يكون المتقدم متخرجًا من سنة تقديم الطلب ؛ حيث لا يتم قبول طلاب الدراسات العليا في السنوات السابقة.

أن لا تقل نسبة المتقدم في الشهادة الثانوية عن 80٪ للتخصص العلمي والفني.

إجراء اختبار القدرات العامة والحصول على علامة لا تقل عن 60٪.

إجراء اختبار تحصيل دراسي والحصول على درجة لا تقل عن 60٪.

قم بإجراء اختبار إجادة اللغة الإنجليزية.

يجب ألا يقل سن المتقدم من خريجي الثانوية العامة عن 17 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا عند فتح باب القبول في الكليات العسكرية.

اجتياز الفحص الطبي الأولي والنهائي وكذلك المقابلة الشخصية.

يشترط أن يكون الارتفاع متناسبًا مع الوزن حيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأقصى (188 سم – 95 كجم).

ألا يتزوج المتقدم من أجنبية.

اجتياز اختبار القبول الشامل واختبار اللياقة البدنية.

طريقة التقديم في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

يتم تقديم الطلبات إلى كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي من خلال بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية “”.

الدخول للتقديم للكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة.

املأ جميع المعلومات والبيانات المطلوبة.

قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة.

ة البيانات المدخلة للتأكد من صحتها.

وافق على الشروط والأحكام.

انقر على أيقونة “تأكيد الطلب”.

يتم إخطار مقدم الطلب في حال قبوله من قبل الكلية لاستكمال باقي الإجراءات.

المستندات المطلوبة للتقدم إلى كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي

عند التقديم على كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي، يجب تقديم المستندات التالية من المتقدمين

نسخة من البطاقة الشخصية.

صورة من خلاصة القيد.

صورة شخصية 4 * 6.

نتيجة اختبار القدرات العامة.

صورة من السجل الأكاديمي مصدق من الجهة المختصة.

استمارة الطلب وهي نموذج وزارة الدفاع.

شهادة المؤهل الرسمية للطالب.

كلية الملك عبدالله لتخصصات الدفاع الجوي

ينقسم الطلاب الذين يدرسون في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي إلى التخصصات التالية

تخصص الدفاع الجوي.

تخصص علوم عسكرية.

تخصص أنظمة الدفاع الجوي.

التدريب العسكري والأخلاق.

تخصص الدراسات المدنية.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم تبلغ مكافأة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ، و كلية الملك عبدالله لتخصصات الدفاع الجوي ، و المستندات المطلوبة للتقدم إلى كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي ، و شروط القبول لكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي .