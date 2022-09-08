كم تبلغ من العمر ميرفت امين؟ ميرفت أمين هي من أهم النجوم الذي ظهرت على السينما منذ سنوات فقد قالت بعد المصادر والقراءات أن الفنانة ميرفت أمين قد دخلت القفص الذهبي الأكثر من مرة وهي حاليا تعيش في عزلة كاملة، وعلي ما يبدو أن الفنانة ميرفت أمين تطلقت لي أكثر من مرة.

من هي ميرفت أمين ويكيبيديا

ميرفت خليل هي ممثلة مصرية تبلغ من العمر 73 عاما وهي من مواليد المنيا ولدت في 24 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1948 وهي لأب مصري متزوج من إم لسكندرية في اللغة الإنجليزية وتخرجت من صفوف جامعة عين شمس وكان أول ظهور لها بفيلم دعوه للحياة سنه 1972 وكانت انطلقتها الفنية المسرح الجامعة عبر مسرحية شبابية بعنوان يا طالع الشجرة يعتبر هذه الأغنية من أهم الاكتشافات الفنان عبد المنعم مدبولي التي تم تقديمها بشكل سينمائي مع أحمد مظهر سنه 1968.

ميرفت أمين السيرة الذاتية

ميرفت أمين هي من أهم الفنانين التي برزت في سبعينيات القرن الماضي ولها عده أعمالا سينمائية وتجاوزت عدد أفلامهم 130 فيلما وعليكم السيرة الذاتية الخاصة بها:

الاسم: ميرفت أمين – بالإنجليزية “Mervat Amin”.

ميرفت أمين – بالإنجليزية “Mervat Amin”. اسم الأب: مصطفى أمين.

مصطفى أمين. اسم الأم: غير علوم – اسكتلندية الجنسية.

غير علوم – اسكتلندية الجنسية. تاريخ التولّد: الـ 24 من نوفمبر / تشرين الثاني خلال عام 1948 مـ.

الـ 24 من نوفمبر / تشرين الثاني خلال عام 1948 مـ. مكان الميلاد: محافظة المنيا – ويقال في ألمانيا.

محافظة المنيا – ويقال في ألمانيا. العمر: 73 عامًا.

73 عامًا. الجنسية: مصريّة.

مصريّة. العقيدة: مُسلمة.

مُسلمة. الوضع لاجتماعي: مطلقة.

مطلقة. عدد الأبناء: بنت وحيدة.

بنت وحيدة. مستوى علمي: بكالوريوس آداب.

بكالوريوس آداب. المدرسة الأم: جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس. الاختصاص العالمي: لغة إنجليزية.

لغة إنجليزية. اللغة الأم: العربيـة – المِـصريّة.

العربيـة – المِـصريّة. العمل: ممثلة.

ممثلة. سنوات العمل: بدأت أمين التمثيل منذ العام 1972 مـ – حتى الآن.

كم عمر ميرفت أمين

تبلغ ميرفت أمين من العمر 73 عاما وهي من مواليد مدينة المنيا في جمهورية مصر العربية ولدت في 24 من نوفمبر 20 سنه خلال عام 1948م وعملت فيها التمثيل طوال فترات حياتها واكتسبت جمالها وراثه عن أمها وسبق لها الزواج من ستة أشخاص.

تعتبر الفنانة المصرية ميرفت أمين هي من أبرز نجوم الفن العربي فقد سبق لها العمل في الكثير من الأفلام ومشاركة عدد كبير من الفنانين حتى إن ظهرت على السطح وكانت متأصلة في الفن المصري.