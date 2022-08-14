كم تساوي نقاط قطاف بالريال في جرير والعربية للعود وبنده ، لقد اثار ذلك العديد من التسائلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التعرف على سعر نقاط قطاف بالريال السعودي ، حيث أتاحت العديد من المؤسسات إمكانية التحصل على تلك النقاط من قطاف ، مع إمكانية التبادل بالنقاط من اجل الحصول على خدمات أخرى في مؤسسات متميزة وفريدة ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

ما هي نقاط قطاف

تعد نقاط قطاف من الخدمات والتسهيلات المتميزة التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية وتقدمها للمواطن والمقيم الذي يحصل على خط عبر الشركة، وتشمل جميع الراغبين في الحصول على هذه الخدمة، والتي من خلالها يمكن الحصول على عدد النقاط المعروفة بقطاف، وفق مجموعة من الخطوات والمسارات، مثل دفع قيمة الفواتير الخاصة المفروضة على الهواتف، أو ملء الرصيد المدفوع مقدمًا، أو العمل واستخدام أي من الخدمات من خلال نظام عمل stc، بحيث يمكن للعميل فيما بعد استبدال هذه النقاط المجانية.

كم هي نقاط قطاف بالريال في جرير والعربية للعود والباندا

قيمة نقاط قطاف بالريال في جرير والعربية للعود وبندها يساوي ريال واحد مقابل خمس نقاط قطاف بحسب ما أعلنته الشركة المنظمة لهذه الخدمة والتي أتاحت للعميل استبدال تلك النقاط من المتاجر الشريكة للسعودية. الاتصالات في برنامج قطاف التعاوني، والتي يمكن إهدائها أيضًا في حال رغب العميل في ذلك، من خلال مجموعة من الخيارات الممكنة عبر الرسائل النصية، ومن خلال الموقع الرسمي لتلك الخدمة المميزة في stc.

ما هي قيمة نقاط قطاف مقدما

يتم توضيح قيمة نقاط قطاف في الجدول التالي الذي يتضمن عددًا كبيرًا من خيارات الحزمة المتوفرة في قطاف، والتي يمكن للعميل الاستفادة منها بالترتيب التالي

مكافأة قطاف (50 نقطة قطاف) (100 نقطة قطاف) (300 نقطة قطاف) (500 نقطة قطاف) رمز التفعيل انقضاء دقائق لجميع الشبكات السعودية 25 دقيقة 50 دقيقة 150 دقيقة 250 دقيقة 540 شهر كامل دقائق مجانية داخل الشبكة غير متوفره 50 دقيقة 180 دقيقة 320 دقيقة 540 شهر كامل جوال نت 120 ميجا بايت 250 ميجا بايت 2 جيجا بايت 5 جيجا بايت 700 شهر كامل الرسائل داخل الشبكة غير متوفره 120 رسالة 400 رسالة 700 رسالة 540 شهر كامل رسائل دولية غير متوفره 70 رسالة 240 رسالة 400 رسالة 560 شهر كامل دقائق بنغلاديش الدولية غير متوفره 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 613 شهر كامل دقائق مصر الدولية غير متوفره 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 601 شهر كامل دقائق الهند الدولية غير متوفره 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 614 شهر كامل دقائق الأردن الدولية غير متوفره 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 602 شهر كامل دقائق دولية نيبال غير متوفره 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 608 شهر كامل دقائق باكستان الدولية غير متوفره 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 609 شهر كامل دقائق الفلبين الدولية غير متوفره 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 610 شهر كامل دقائق السودان الدولية غير متوفره 30 دقيقة 120 دقيقة 240 دقيقة 604 شهر كامل دقائق دولية أفغانستان غير متوفره 20 دقيقة 80 دقيقة 150 دقيقة 612 شهر كامل دقائق اندونيسيا الدولية غير متوفره 20 دقيقة 80 دقيقة 150 دقيقة 615 شهر كامل دقائق لبنان الدولية غير متوفره 20 دقيقة 80 دقيقة 150 دقيقة 603 شهر كامل دقائق دولية سريلانكا غير متوفره 20 دقيقة 80 دقيقة 150 دقيقة 611 شهر كامل دقائق دولية سوريا غير متوفره 20 دقيقة 80 دقيقة 150 دقيقة 606 شهر كامل دقائق اليمن الدولية غير متوفره 20 دقيقة 80 دقيقة 150 دقيقة 605 شهر كامل

الاستعلام عن نقاط قطاف لدي في stc

تم توفير عدد من الخطوات التي يمكننا من خلالها معرفة عدد نقاط قطاف التي يمتلكها المستخدم في شبكة stc، وهي موضحة في الآتي

التحقق من عدد النقاط في برنامج قطاف عبر تطبيق my stc نفتح تطبيق (my stc) على الهاتف المحمول. نقوم بتسجيل الدخول إلى التطبيق عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. انتقل إلى خيار (الحساب) من خيارات القائمة المعروضة. الضغط على علامة “قطاف”، ثم عرض صفحة النقاط. اطلع على العدد الإجمالي للنقاط التي يمتلكها العميل.

كيفية معرفة عدد النقاط في برنامج قطاف من خلال الرسائل النصية أدخل رسالة نصية تحتوي على رمز الخدمة (1860). ارسل الرسالة وصلنا الى الرقم (902). انتظار الرسالة الخاصة من المشترك والتي تتضمن عدد النقاط من الشركة. تعرف على عدد نقاط قطاف الموجودة لدينا في حساب المشترك.



أبرز مميزات قطاف

قدم برنامج قطاف العديد من المزايا التي يمكن للعميل الاستفادة منها، وقد جاء في عدد كبير من النوافذ أبرزها

استفد من المزايا والمزايا التي تقدمها قطاف وتحديثها باستمرار.

يمكن للعميل شحن الرصيد ودفع الفواتير، من خلال تبادل النقاط التي جمعها المشترك، خلال فترات ملء الرصيد، ودفع الفواتير، وما إلى ذلك، ويمكن سداد الباقات المدفوعة مسبقًا عن طريق استبدال هذه النقاط.

الاستفادة من المزايا المتنوعة التي تقدمها الشركات الأخرى والشريك ومنها شركة بيرين حيث يمكن للمستخدم الاستفادة من نقاط قطاف بخصومات خاصة عند شراء أحد الأجهزة التي تبيعها الشركة في دور العرض بتخفيضات معقولة.

استفد من خدمات الخصم التي توضحها الشركات الشريكة مع شركة الاتصالات السعودية، حيث يمكن للأفراد الحصول على نقطة قطاف واحدة مقابل كل (10 ريال سعودي).

كيف أستبدل نقاط قطاف برصيد سوا

يمكن للعميل استبدال نقاط قطاف وفق مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تم إتاحتها عبر موقع stc على النحو التالي

انتقل إلى تطبيق (my stc) المتوافق مع نظام تشغيل الهاتف يمكن تنزيل التطبيق لأجهزة Android. يمكن تنزيل التطبيق لأجهزة iPhone.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقل المخصص.

انقر فوق علامة التبويب (تسجيل الدخول) أسفل الخيارات.

اضغط على خيار (الحساب) ضمن أقسام القائمة الرئيسية في التطبيق.

اختر (برنامج قطاف) من بين الخدمات المتاحة.

تعرف على رصيد نقاط قطاف للمستخدم.

اطلع على قائمة المكافآت المتاحة لاسترداد النقاط.

اضغط على خيار (المكافأة المطلوبة) وهو (الرصيد).

انقر فوق علامة التبويب (استبدال)، ثم قم بتأكيد الموافقة على الاستبدال.

2000 نقطة قطاف كم هي بالريال السعودي

2000 نقطة قطاف تساوي 10000 ريال سعودي عند استخدامها كقسائم قطاف، وتختلف قيمة هذه النقاط عندما يرغب العميل في الحصول على الميزة المطلوبة كرصيد أو باقات تتماشى مع نوع وطبيعة الباقة.

كم تساوي نقاط قطاف بالريال في جرير والعربية للعود وبنده ، حيث تعد نقاط قطاف من الخدمات والتسهيلات المتميزة التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية وتقدمها للمواطن والمقيم الذي يحصل على خط عبر الشركة، وأوضحنا استبدال نقاط قطاف بالرصيد والباقات المتاحة من خلال stc.