كم تكلفة تغيير لوحة السيارة في السعودية 1444 ـ دائماً ما يتم التسائل من قبل العديد من الأشخاص ممن يمتلكون المركبات والسيارات داخل المملكة حول التعرف على تكلفة تغيير لوحة السيارة في السعودية ، وهي من الأمور المهمة التي يجب على مالكي السيارات في السعودية معرفتها ، حيث تقدم الإدارة العامة للمرور في المملكة ، مجموعة من الخدمات الإلكترونية منها إمكانية تغيير لوحة السيارة فما تكلفة تغيرها ، تابعوا معنا .

لوحات سيارات سعودية

لوحات السيارة في المملكة العربية السعودية تشبه وثيقة هوية السيارة، حيث يتم تصنيع لوحات تسجيل السيارة في المملكة العربية السعودية من قبل شركة “OHAG” الألمانية وهي عبارة عن لوحة من القصدير المقوى بثلاثة أحرف عربية وأربعة أرقام مكتوبة وعليها، يتم تحويل الحروف العربية إلى الأبجدية اللاتينية والأرقام إلى الأرقام العربية الغربية، وفي أقصى اليمين تحتوي اللوحة على شعار المملكة العربية السعودية وتحت الشعار كلمة المملكة العربية السعودية وكلمة المملكة العربية السعودية مكتوبة باللغة الإنجليزية.

كم تكلفة تغيير لوحة الترخيص

وأوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي أن تكلفة إصدار لوحات سيارات سعودية جديدة عند فقدان اللوحة القديمة أو تلفها هي رسم 50 ريالاً للوحة الواحدة، و 100 ريال للوحتين.

كيفية إصدار لوحة ترخيص عبر أبشر 2022

يمكن تغيير لوحة الترخيص وإصدارها من خلال منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية

الدخول المباشر إلى منصة أبشر الإلكترونية.

سجّل الدخول إلى أبشر.

اختيار المدفوعات الحكومية.

انتقل إلى Home Office Payments.

انقر فوق خيار “المرور”.

اضغط على إعادة إصدار لوحة المركبة.

دفع رسوم تغيير لوحة الترخيص.

التوجه إلى أقرب فرع مرور، من أجل الحصول على استمارة تصريح مؤقت لإعادة إصدار لوحة السيارة.

املأ النموذج بالبيانات المطلوبة وهي رقم السجل المدني. رقم لوحة. تحديد نوع التسجيل.

يجب عليك التوجه إلى أقرب فرع من فروع المرور لاستلام اللوحة الجديدة، بعد مرور 7 إلى 14 يومًا.

شروط تغيير لوحة الترخيص القديمة أو التالفة

وضعت حركة المرور السعودية بعض الشروط المطلوبة عند تغيير اللوحات القديمة إلى الجديدة. هذه الشروط هي كما يلي

لوحة السيارة مكسورة أو تالفة.

يجب أن تكون المركبة باسم مالك واحد.

الحصول على رخصة مركبة سارية.

إجراء فحص دوري للمركبة.

اضافة صورة للسيارة الاصلية ورخصتها.

أصل وصورة وثيقة تأمين السيارة سارية المفعول.

عدم وجود مخالفات مرورية لسائق المركبة.

إحضار أصل وصورة استمارة تسجيل المركبة بشرط أن تكون سارية المفعول.

كيفية استرداد لوحة ترخيص السيارة المفقودة

ذكرت الإدارة العامة للمرور في حسابها الشخصي على منصة تويتر، رداً على أحد المستجوبين، أنه يمكن استرداد لوحة السيارة بعد دفع رسوم اللوحات المفقودة أو التالفة بـ 100 ريال سعودي، ومن ثم تقديم طلبك إلى إدارة المرور.

كيفية شراء لوحات السيارات في السعودية

يمكن شراء لوحات السيارات في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر على النحو التالي

تسجيل الدخول إلى موظفي أبشر

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمات المرور.

اختر مزاد لوحة الترخيص.

اختر نوع لوحات السيارة في علامة تبويب المزاد.

اختيار اللوحة المناسبة، مع الحرص على اختيار مزود السعر الذي ترغب في شرائه، بشرط أن يكون هو السعر الأعلى.

سوف تتلقى بريدًا إلكترونيًا أو رقم هاتف.

إذا وصلت إلى نهاية المزاد وقمت بشراء اللوحة، يجب عليك اتباع خطوات نقل ملكية اللوحة إلى سيارتك.

طريقة إسقاط لوحات السيارات السعودية 1444

يرغب أصحاب السيارات في إسقاط سيارتهم في حالة وقوع حادث تسبب في إتلاف السيارة، أو قيام صاحب السيارة ببيعها لشخص آخر دون التنازل عن السيارة. لهذا، وفرت الإدارة العامة للمرور إمكانية إسقاط السيارة باتباع الخطوات التالية

ابحث عن ورش تصليح سيارات سعودي للوصول لأعلى سعر.

يعطى صاحب السيارة ورقة بيع من المحل بشرط أن تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالسيارة ويختم هذا المستند بختم المحل.

يعطي المحل لصاحب السيارة لوحة ترخيص السيارة ولوحات الترخيص.

يجب على صاحب السيارة التوجه إلى إدارة المرور السعودية لاستلام ما يلي ورقة التعهد. صفائح معدنية. استمارة سيارة.

دفع المخالفات وأية مدفوعات حكومية على السيارة.

بعد الانتهاء، يتم تحويل السيارة إلى قطع غيار.

يجب تسجيل البيانات المطلوبة ؛ ويشمل الرقم التعريفي لمالك المركبة. رقم هوية صاحب محل تصليح السيارات. رقم تسجيل المركبة.

تسليم الأوراق المذكورة أعلاه للموظف المسؤول لإسقاط لوحات الترخيص من النظام.

يتلقى صاحب السيارة الإثباتات اللازمة لإسقاط السيارة والذهاب لصاحب الورشة.

تسليم صاحب المحل الاوراق الثبوتية لصاحب المحل واستخراج المبلغ المتفق عليه مسبقا.

شروط إسقاط اللوحات السعودية 2022

شروط المملكة العربية السعودية كالتالي

أكمل نموذج العرض، بشرط أن يكون مختومًا من قبل المكتب المخول بإسقاط العرض.

حضور صاحب المركبة المراد إسقاطها أو تفويض من ينوب عنه.

تجهيز الأوراق اللازمة للحذف ومنها استمارة تسجيل المركبة بشرط أن تكون سارية المفعول. لوحات المركبة المراد إسقاطها. في حال كان صاحب السيارة سعودي. يجب تقديم نسخة من بطاقة الحالة. أو صورة من الإقامة في حال كان مالك السيارة مقيماً. ملف لحفظ الأوراق.



شروط بيع لوحات السيارات السعودية

تمت الموافقة على شروط بيع لوحات السيارات أو شطب اللوحات وفق بعض الشروط التي سيتم ذكرها في السطور التالية

يجب تقديم نموذج بيع صالح.

دفع الرسوم المستحقة على المركبة.

إحضار مستند تسليم المركبة، والذي يجب أن يكون ساري المفعول.

حضور صاحب السيارة شخصياً عند تفكيك السيارة.

إحضار البطاقة الوطنية الشخصية للمواطنين وبطاقة الإقامة للمقيمين.

إحضار مستند بيع المركبة.

تعبئة نموذج طلب توصيل المركبة.

فترة الحصول على لوحات الترخيص

تستغرق فترة الاستخراج بعد دفع الرسوم من 7 إلى 14 يوم عمل، وتختلف هذه المدة حسب مكتب المرور الذي يتم التعامل معه.

رابط تغيير لوحة السيارة بالمملكة العربية السعودية 1444

يمكنك الذهاب إلى رابط تغيير لوحة المركبة من خلال منصة أبشر الإلكترونية مباشرة “” واتباع الخطوات التي شرحناها لتغيير لوحة المركبة ودفع الرسوم والانتظار حتى استلام اللوحة الجديدة من أقرب فرع مروري إليك على زمن.

كم تكلفة تغيير لوحة السيارة في السعودية 1444 ـ تهتم المملكة العربية السعودية بالامور التي تتعلق بالمركبات ويتم متابعة تلك الامور عبر الادارة العامة للمرور والتي أتاحت العديد من الخدمات الالكترونية عبر منصة ابشر ، وتعتبر المملكة من اكثر الدول اهتماماً بالطرق والمركبات لتقليل من الحوادث .