كم ثروة الملكة اليزابيث الثانية، تعد الملكة اليزابيث الثانية أحدى أبرز الشخصيات البارزة في العالم، وهي ملكة بريطانيا، لمع اسمها الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي، بعد الإعلان عن وفاة اليزابيث الثانية بعد صراع من المرض على عمر يناهز 94، حيث يدا الكثيرون بالإهتمام والتعرف بشكل أكبر على حياة و ثروة الملكة اليزابيث الثانية.

من هي الملكة اليزابيث الثانية

الملكة إليزابيث هي ملكة بريطانيا السابقة، حيث كانت الملكة الدستورية لـ16 من أصل 53 دولة في الكومنولث، وكانت رئيسة الكنيسة الأنجليكانية في إنجلترا، اعتبارًا من تاريخ 6 فبراير 1952، وهي ملكة بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، وتعتبر الملكة إليزابيث الثانية هي أكبر ملكة من حيث العمر التي تحكم بريطانيا، وهي أكبر ملكة استمرت في الحكم من حيث الفترة التي استمرت فيها. العرش، حيث تجاوزت فترة 6 عقود متتالية، الفترة التي حكمتها جدتها الملكة فيكتوريا، وتوفيت الملكة أمس الخميس، الثامن من سبتمبر 2022، بسبب تدهور صحتها.

سيرة إليزابيث الثانية

استطاعت الملكة إليزابيث الثانية أن تصبح أهم ملوك المملكة المتحدة بتاريخها وإنجازاتها ومدة حكمها، ونلخص لك سيرتها الذاتية في النقاط التالية

الاسم الكامل إليزابيث ألكسندرا ماري وندسور.

الاسم المعروف الملكة إليزابيث الثانية.

الاسم المستعار إليزابيث الثانية.

العنوان الانكليزي إليزابيث الثانية.

محل الإقامة قصر باكنغهام – قصر وندسور – قصر الأخلاق.

الاسم الانكليزي إليزابيث الكسندرا ماري وندسور.

الجنسية انجليزي.

الدين مسيحي.

تاريخ الميلاد 21 أبريل 1926 م.

العمر 96 سنة.

مكان الميلاد مايفير – المملكة المتحدة.

الطائفة تتبع الطائفة الأنجليكانية في الكنيسة الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية أرملة.

اسم الزوج الراحل فيليب دوق إدنبرة.

عدد الاطفال 4 اطفال.

الأبناء تشارلز – آن – أندرو – إدوارد.

الأخت مارغريت، كونتيسة سنودون.

اسم الأب جورج السادس.

اسم الأم إليزابيث باوز ليون.

اللغات الرئيسية الإنجليزية – اللهجة البريطانية.

لغات أخرى الفرنسية.

المنصب ملكة انجلترا.

سنوات تولي المنصب 6 فبراير 1952 حتى 8 سبتمبر 2022.

فترة ولايتها في المنصب 70 عاما.

المعارك والحروب الحرب العالمية الثانية.

تاريخ الوفاة 08 سبتمبر 2022.

مكان الوفاة قلعة بالمورال، اسكتلندا.

ما مدى ثراء الملكة إليزابيث الثانية

بلغت ثروة الملكة إليزابيث الثانية في عام 2022 نحو 370 مليون جنيه، أي ما يقدر بنحو 464 مليون دولار، بزيادة بنحو 5 ملايين جنيه عن قيمة ثروتها الكاملة لعام 2022، وجاء ذلك بحسب تقرير نشرته الإنجليزية. صحيفة “صنداي تايمز”. في قائمة أغنى أغنياء العالم في عام 2022، وُصِفت الملكة إليزابيث الثانية بأنها من أغنى الشخصيات في بريطانيا، بسبب أصولها وممتلكاتها وثروتها ومجوهراتها، ورغم ذلك فهي تمتلك ثروة متواضعة أمام الأثرياء العظماء. انجلترا.

وفاة الملكة اليزابيث الثانية

توفيت الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس 8 سبتمبر 2022، وكان القصر الملكي البريطاني قد أعلن نبأ وفاة الملكة عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد أن تدهورت صحتها مؤخرًا، وكانت تخضع للمراقبة الطبية بسبب إصابتها. حالة صحية خطيرة. في حالة حزن شديد في المملكة المتحدة وعلى مدار العام، تولى ابنها البكر، الأمير تشارلز الثالث، العرش بعد وفاتها، وأصبح ملكًا لبريطانيا بعد أن ظل أميرًا لويلز لأكثر من ستين عامًا.

تعد الملكة اليزابيث الثانية من أثرياء العالم، كما تبلغ ثروة الملكة اليزابيث الثانية 464 مليون دولار، وحيب ما تم وصفها من قبل صنداي تايمز بأنها أغنى الشخصيات في دولة بريطانيا، والجدير بالذكر بأن خبر وفاة الملكة اليزابيث الثانية أصاب حالة حزن شديد في المملكة المتحدة.