كم ثروة خوسيه لويس كوترال ، قد أثار الشخصيات من رواد التواصل الإجتماعي حول اعلان الصحف والعلامية والاخبارية حول العالم وفاة الملياردير البرازيلي خوسيه لويس كوترال في مدينة لندن البريطانية ، حيث يعتبر جوزيه من أشهر الأشخاص الذين حققوا نجاحًا في الإدارة يحترم المزيد من رأس المال والعقارات ، يتخصص الشركة في زراعة البرتقال والحمضيات في البرازيل ، تابعوا معنا للتعرف على ثروة خوسيه لويس كوترال .

من هو خوسيه لويس كوترال – ويكيبيديا

خوسيه لويس كوترال رجل أعمال وملياردير يحمل الجنسية البرازيلية. ولد في البرازيل عام 1947 م. توفي في العاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 م عن عمر يناهز 75 عامًا. بدأ حياته المهنية في عالم الاستثمار وريادة الأعمال. عندما كان في الحادية والعشرين من عمره، أسس هو ووالده شركة Sucocítrico Cutrale في عام 1967، وهي واحدة من أكبر مصدري عصير البرتقال في العالم.

سيرة خوسيه لويس

فيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن رجل الأعمال البرازيلي جوزيه لويس كوترال

الاسم الكامل خوسيه لويس كوترال.

الاسم الانكليزي خوسيه لويس كوترال.

مكان الميلاد مدينة في البرازيل.

سنة الميلاد مواليد 1947 م.

الجنسية يحمل الجنسية البرازيلية.

مكان الوفاة لندن، المملكة المتحدة.

تاريخ الوفاة الأربعاء 17 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة مات طبيعياً.

العمر عند الموت توفي عن عمر يناهز 75 عامًا.

المهنة والنشاط رجل أعمال، ملياردير.

مناصب بارزة كان رئيسًا لمزرعة البرتقال Sucocítrico Cutrale.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأبناء له ثلاثة أبناء.

اللغة الأم البرازيلية والإنجليزية.

ما مدى ثراء خوسيه لويس كوترال

تقدر ثروة رجل الأعمال البرازيلي خوسيه لويس كوترال بحوالي 1.9 مليار دولار أمريكي. من المعروف أن خوسيه لويس من أشهر رجال الأعمال في البرازيل، حيث يمتلك العديد من الأعمال العقارية والاستثمارية في البلاد، من أبرزها شركة الموز Chiquita Brands International والتي تم شراؤها مقابل 1.3 مليار دولار. مليار دولار أمريكي، حيث تم تغيير اسم الشركة إلى Chiquita Holdings. تقدر إيرادات هذه الشركة بنحو 3.1 مليار دولار أمريكي حسب إحصائيات عام 2022.

من هي زوجة خوسيه لوريس كوثرال

زوجة خوسيه لوريس كوترال هي السيد روزانا، وقد نتج عن هذا الزواج ثلاثة أطفال، “جونيور وهنريك وجراتزل”، ولجوز ستة أحفاد أيضًا. بعد وفاته، تم تقسيم إرث كوثرال إلى زوجته وأبنائه الثلاثة. الأسرة المكونة من الأب والأم وثلاثة أبناء يعيشون في البرازيل ؛ وبعد ذلك انتقلوا للعيش في العاصمة البريطانية لندن، بسبب انشغالهم بالأعمال المهنية لسلسلة شركة العصائر Minute Maid و Simply Orange، وانتقلت العائلة للعيش في العديد من المدن حول العالم بسبب مصانع البرتقال الخاصة بهم حول العالم.

خوسيه كوترال Career

استثمر الملياردير Cotral في العديد من الشركات المتخصصة في العصائر والمشروبات والوجبات الخفيفة والخدمات اللوجستية والعقارات والرعاية المالية والصحية، ومن أبرز هذه الاستثمارات استحواذ الملياردير البرازيلي Cotral على شركة الموز Minute Maid و Simply Orange في عام 2015 من الملياردير البرازيلي الراحل جوزيف صفرا عام 2022. تسمى الشركة الآن Chiquita Holdings ولديها إيرادات مالية تقارب 3.1 مليار دولار.

كم ثروة خوسيه لويس كوترال ، هو احد رجال الأعمال والأكثر ثراءاً حول العالم ، يحمل الجنسية البرازيلية ، بدأ في مسيرة حياته في عالم الاستثمار وريادة الأعمال ، وتعتبر قيمة الثروة التي حصل عليها خلال حياته 1.9 مليار دولار أمريكي.