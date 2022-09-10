كم ثروة سلطان بروناي ، تسائل العديد من الأشخاص حول العالم للتعرف على الثروة التي يملكها سلطان بروناي والمعروف من الملوك الاكثر ثراءاُ حول العالم ، الذي عمل على تقديم العديد من التفاصيل المروعة عن ممتلكاته والاستثمارات المادية الخاصة به حول العالم ، على الرغم من أن سلطان بروناي هو أحد أقدم السلاطين الذين يقترب حكمهم من أكثر من خمسة وخمسين سنوات، احتفظ بلقب السلطان الغني لسنوات طويلة ، ودخل قصره في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أكبر قصر في العالم، تابعوا معنا .

من هو سلطان بروناي

سلطان بروناي هو حسن بلقيه السياسي والسلطان الحالي ورئيس وزراء بروناي. ولد حسن الابن الأكبر للسلطان عمر علي سيف الدين، وتلقى تعليمه العالي في معهد فيكتوريا في كوالالمبور، ثم انتقل إلى بريطانيا لتعلم العلوم العسكرية. عاد بعد تخرجه لتولي سلطان بروناي بعد الاستقالة ولد والده عام 1967 ويعتبر أطول فترة حكم في العالم بعد الملكة إليزابيث.

سيرة حسن بلقيه

في ضوء ما سبق ذكره عن سلطان بروناي، نلخص أهم معلوماته الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل حسن بلقيه معز الدين وعد الله.

الاسم المستعار السلطان حسن البلقية.

اسم الأب عمر علي سيف الدين الثالث.

اسم الأم بن جيران عنك دميط

تاريخ الميلاد مواليد 15 يوليو 1946 م.

مكان الميلاد بندر سيري بيغاوان، مملكة بروناي.

محل الإقامة قصر نور الإيمان / مملكة بروناي.

العمر 76 سنة.

الجنسية بروناي.

الدين والمعتقد مسلم.

ألما ماتر الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، المملكة المتحدة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة صالحة، مريم بنت عبد العزيز، أزريناز مظهر حكيم.

الأولاد كان لديه خمسة أبناء وست بنات.

المهنة سياسي، رئيس دولة.

اللغة الأم الإنجليزية والصينية والماليزية.

سنوات من النشاط اعتلى السلطان حسن العرش عام 1967 ومازال مستمرا حتى الآن.

ما مدى ثراء سلطان بروناي

تبلغ ثروة سلطان بروناي حسن البلقية نحو 20 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو ثلاثين مليار جنيه، ويُصنف هذا الرجل على أنه من أغنى أثرياء العالم. يمتلك حسن بلقيه أكثر من خمسة آلاف سيارة وطائرة وممتلكات أخرى في بلاده وحول العالم.

أبناء سلطان بروناي

كان لسلطان بروناي عدد كبير من الأبناء، وعددهم بشكل عام اثني عشر، مقسمين إلى ستة ذكور وأنثى واحدة. أما أسماء أبنائه بالترتيب فهي كالتالي

المهتدي بالله بن حسن البلقية.

عبد العظيم بن حسن البلقية.

عبد المتين بلقيه.

عبد الملك بلقيه.

حجة مجيدة نوريئيل بلقيه.

سماحة لوبول حسن بلقيه.

الأميرة رشيدة بلقيه.

الأميرة عزمه نعمة بلقيه.

الأميرة مؤتة، وكيلة بلقية.

الأميرة أميرة وردة بلقيه.

الأمير عبد الوكيل بلقيه.

الأميرة حفيظة بلقيه.

تواصل مع سلطان بروناي

لا سبيل للتواصل مع سلطان بروناي، فالأخير ليس له أي حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما يُنقل عنه هو أخباره وعلاقاته بالدول العربية والأوروبية. جدير بالذكر أن سلطان بروناي يحكم بلاده منذ أكثر من خمسة وخمسين عامًا، ويتمتع أعضاء دولته بصلاحيات عديدة، لعل أهمها إلغاء الضرائب الباهظة والدعم الوطني.

ملك لسلطان بروناي

يعتبر سلطان بروناي من أكثر الشخصيات نفوذاً حول العالم. يمتلك أكثر من سبعة آلاف طائرة من شركات عالمية بالإضافة إلى طائرته الخاصة المطلية بالذهب. إن سلطان بروناي باهظ للغاية، حيث يقال إنه أنفق مئات الآلاف على قصة شعره. يعتبر قصر نور الإيمان من أكبر القصور في العالم ومرصع بالذهب، ويتكون من آلاف الغرف وحمامات السباحة، كما يمتلك مجموعة من الحيوانات النادرة التي يقدر مجموعها بنحو نصف ونصف. مليار دولار.

كم ثروة سلطان بروناي ، يعتبر قيمة ثروته السلطان الأمريكي والتي اثارت جدلاً واسعاً هي 20 مليار دولار امريكي ، وهو يبلغ من العمر قرابة 76 عام ، ويعتبر السلطان من الأثرياء حول العالم والذي لم يمتلك حتى اللحظة اي منصة على التواصل الاجتماعي .