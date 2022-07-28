كم حضن يحتاج الطفل في اليوم ، دائماً ما يتم البحث حول الاجابة على تلك الأسئلة من قبل الامهات والفتيات المقبلن على الولادة ، مما يدفع بهم ذلك الى البحث حول الطرق التيث تتعلق بإهتمام الطفل ، فكان احد تلك الاسئلة التي يتم البحث عنها من قبل النساء هو كم حضن يحتاج الطفل في اليوم ، سنجيب عبر السطور القادمة ليتمكن الأباء من تربية اطفالهم ، تابعوا معنا .

فوائد الحضن للاطفال

يحتضن الأطفال العديد من الفوائد المهمة، بما في ذلك

زيادة ثقتهم بأنفسهم عندما يعانق الآباء أطفالهم، فإن هذا يجعلهم يشعرون بأنهم محبوبون ومطلوبون ؛ مما يزيد من ثقتهم بأنفسهم، ويجعلهم أكثر استعدادًا وجرأة للعب والتعامل مع العالم بشكل عام.

تقوية الروابط العاطفية بينهم وبين أسرهم إن الاتصال الجسدي الذي يقيمه الآباء من خلال الكثير من العناق بينهم وبين أطفالهم لا يزيد من ثقتهم بأنفسهم فحسب، بل يقوي أيضًا من محبة هؤلاء الأطفال تجاه والديهم، ويجعلهم أكثر. مطيعين لهم ومتقبلين لأوامرهم.

شعورهم بالأمان عادة ما يشعر الأطفال الذين يحتضنونهم كثيرًا من قبل آبائهم بمزيد من الأمان من الأطفال الذين لم يتم احتضانهم مطلقًا أو الذين يحتضنونهم عدة مرات بسبب مشاعر القرب والحب لديهم.

تهدئتهم وزيادة قدرتهم على فهم المعلومات الجديدة الأطفال الذين يحتجزهم آباؤهم هم أكثر هدوءًا وأكثر عرضة للتعلم مقارنة بالأطفال الآخرين الذين لديهم علاقة محجوزة وجافة عاطفيًا مع والديهم.

علمهم كيفية التعبير عن المشاعر بشكل صحيح الأطفال الذين يحصلون على الكثير من العناق كل يوم يكونون أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرهم في سنوات الطفولة المبكرة وأيضًا بعد البلوغ.

حمايتهم من الوقوع ضحية للتحرش بالأطفال من الصعب أن يقع الأطفال الذين يحتضنونهم باستمرار من قبل والديهم ؛ لأنهم قادرون على التفريق بين تصرفات الشخص المحب وأفعال المتحرشين، على عكس الأطفال الذين لديهم تنشئة جافة حيث من السهل أن يقعوا ضحية للمضايقات ؛ لأنهم لا يعرفون كيف يميزون بين أفعال الأشخاص الذين يحبونهم وأفعال الأشخاص الذين يريدون إيذائهم ؛ لأنهم لم يتم احتضانهم من قبل.

كم عدد العناق التي يحتاجها الطفل في اليوم

يجب الحرص على إعطاء الطفل ما لا يقل عن 5 عناق يوميًا، بحيث يكون متساويًا نفسياً وقريبًا من والديه، ومن المرغوب فيه أن يزيد الوالدان عدد العناق التي يعطونها للطفل إلى الحد الأدنى المقدر بـ 5 عناق لكل طفل. يوم لضمان التواصل العاطفي الجيد معه، ولكن في حالة عدم قدرة الأب والأم على فعل ذلك، فلا مشكلة طالما أنهما يحرصان على إعطاء الطفل عناقه اليومي الخمس الموزعة على مدار اليوم.

هل هناك فرق بين الذكور والإناث في عدد الحضن

لا يوجد فرق بين التي يحتاجها كل من الذكور والإناث على مدار اليوم، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن نفسية الأطفال متشابهة وأن احتياجاتهم النفسية والجسدية عادة ما تكون واحدة بنفس الكمية والنوعية للجميع. الأطفال، لذلك يجب على الآباء ضمان المساواة بين أبنائهم في عدد المرات التي يحتضنونهم فيها، ذكرا كان أم أنثى، لإرضائهم عاطفيا وتربيتهم نفسيا بصحة جيدة وصحية.

كيفية التعامل مع سوء سلوك الطفل بالأحضان

تعتبر العناق أفضل طريقة لمعالجة سوء سلوك الأطفال، حيث يمكن للوالدين بسهولة معالجة سوء سلوك الطفل باتباع الخطوات التي سنذكرها في الأسطر التالية بالترتيب

تحدث مع الطفل بهدوء عن أخطائه عند اكتشاف أن الطفل قد فعل شيئًا خاطئًا، يجب على الوالدين التحدث مع الطفل بهدوء حول الخطأ الذي ارتكبه وفهم الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب هذا الخطأ.

احتضان الطفل أثناء الحديث معه على الوالدين أن يحتضنوا الطفل أثناء حديثهم معه عن الخطأ الذي ارتكبه حتى لا يخاف منهم ويكذب.

مناقشة الطفل حتى يقر بخطئه إذا اعتقد الطفل أنه لم يرتكب خطأ، فعلى والديه أن يناقشا معه شرح خطأه حتى يعترف به ويعتذر عنه بشعور من الندم.

معانقة الطفل بعد الاعتراف بارتكابه خطأ بعد أن يعتذر الطفل ويشعر بالندم، يجب على والديه أن يعانقا الطفل لدعمه عاطفياً.

حذر الطفل برفق من تكرار الخطأ مرة أخرى بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة يجب على الوالدين تحذير الطفل برفق ورفق من ارتكاب نفس الخطأ الذي ناقشوه معه مرة أخرى حتى لا يعاقبوه.

أعراض قلة الرقة عند الأطفال

هناك العديد من الأعراض التي تظهر على الطفل أنه يعاني من قلة الرقة، ويحتاج والديه إلى الاقتراب منه، ومن هذه الأعراض

العصبية المفرطة غالبًا ما يشير التوتر المفرط لدى الطفل إلى أنه يشعر بالإهمال وأنه لا يحصل على التقدير الكافي من والديه ؛ مما يجعله يشعر بالغضب الشديد الذي يأتي على شكل نوبات عصبية قد تصاحبها أعمال عنف في كثير من الحالات.

الجبن في كثير من الحالات، يؤدي قلة الحنان لدى الأطفال إلى جبانهم الشديد وخوفهم من كل شيء نتيجة شعورهم بالوحدة وعدم دعم والديهم لهم ؛ مما يجعلهم يفضلون الاختباء.

كثرة البكاء بلا سبب قلة المودة من الأسرة والأبوين تجعل الأبناء يشعرون بالحزن الدائم لأنهم لا يعرفون السبب. هذا هو سبب بكائهم كثيرا دون أسباب مقنعة. لسوء الحظ، فإن هذا البكاء عادة ما يدفع الوالدين إلى إساءة معاملة الأطفال ؛ مما يزيد من حزنهم شدة بكائهم ايضا.

التوتر المستمر عادة ما يكون الأطفال الذين يعانون من قلة الحنان أكثر عرضة للإصابة بالتوتر والقلق المفرطين، ويتجلى هذا التوتر عادة في شكل عدم القدرة على الجلوس أو الوقوف دون حراك.

ماذا يحتاج طفلي مني

يحتاج الطفل إلى أشياء كثيرة من والديه، حتى ينمو بصحة جيدة نفسياً وعقلياً، وهذه الأمور هي

احتضان الطفل كثيراً يحتاج الطفل إلى الاتصال الجسدي بوالديه عن طريق احتضانه حتى لا يعاني من قلة الرقة بسبب عدم قربه من والديه.

تربية الطفل وتصحيحه يرتكب الأبناء عادة الكثير من الأخطاء بسبب قلة المعرفة والخبرة لديهم، لذلك يجب على الآباء تربية أطفالهم جيدًا وتصحيحهم، حتى يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.

لا تضرب الطفل أبدًا على الرغم من أن الضرب هو الطريقة المفضلة لدى معظم الآباء للسيطرة على الأطفال، إلا أنه ليس الطريقة الصحيحة، حيث إنه يضر الأطفال بشكل خطير، ويجعلهم يكرهون والديهم والعناد، وقد يرتكبون أخطاء متعمدة لمجرد إزعاجهم. الوالدين، وتنتقم منهم لاستخدام العنف معهم وضربهم.

اللعب مع الطفل وصنع الذكريات الطيبة معه الذكريات الطيبة هي الجدار الواقي الذي يساعد الإنسان على مواجهة الحياة ويحميه من الاكتئاب، لذلك يجب أن يحرص الآباء على تكوين الكثير من الذكريات الطيبة مع أطفالهم.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم حضن يحتاج الطفل في اليوم ، و ماذا يحتاج طفلي مني ، و أعراض قلة الرقة عند الأطفال ، و كيفية التعامل مع سوء سلوك الطفل بالأحضان .