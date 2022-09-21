كم راتب الرعاية الاجتماعية 2022؟، يتساءل الكثير من المواطنين والموظفين عن موعد صرف رواتب الرعاية الاجتماعية وكم الراتب المخصص للرعاية الاجتماعية لعام 2022، أي سوق قالت وزاره العمل والشؤون الاجتماعية أنها ستفتح باب الشمول الجديد لاستمارة التقديم على راتب الرعاية لعام 2022 من المقرر أن وزاره العمل والشؤون الاجتماعية أكملت رواتب الرعاية الاجتماعية بشكل كامل يكون موعد انطلاقها في المستفيدين يوم الثلاثاء لشهر آذار.

موعد فتح الرعاية الاجتماعية 2022 العراق

قررت وزاره العمل والشؤون الاجتماعية عن فتح باب التسجيل للرعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن المقرر أنه لا يوجد شمولا جديدا على المعين أو المتفرد كماله وزاره العمل بأن الشمول الجديد يحتاج إلى زيادة التخصصات المالية والموازنة لعام 2022 ليتم إطلاق الشمول الجديد بشكل كامل.

كم راتب الرعاية الاجتماعية 2022

الرعاية الاجتماعية هي مقررة من وزاره العمل والشؤون الاجتماعية حيث قالت الوزارة بأنه لا يوجد أي تسجيل جديد لدى الرعاية الاجتماعية عن طريق الروابط الرسمية من قبل الوزارة والشؤون الاجتماعية ولم تطلق أي رابط إلكتروني للتقديم للشؤون الجديد وهي تتابع مسالة الشمول تم تنزيل رابط إلكتروني سوف يتم إطلاقه على موقع الوزارة الرسمي، وأوضحت وزاره العمل في العراق أن الزيادة في الراتب يتوقف العدد أفراد الأسرة وجاءت رواتب الرعاية الاجتماعيه في كافه محافظات العراق على النحو التالي:

الأسرة المكونة من فرد واحد يحصل على 125000 دينار عراقي.

الأسرة مكونة من فردين فيحصل على 175000 دينار عراقي.

الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد تحصل على 225000 دينار عراقي.

الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل على 275 ألف دينار عراقي.

الفئات المستهدفة من الرعاية الاجتماعية 2022

يشمل راتب الآية الاجتماعية في المتقدم حسب الفئات التي تندرج تحته وجاء ذلك بحسب قانون 11 لسنه 2014 أن هناك وهن الأرامل والمطلقات والعاجز والأنس واليتيم الأبوين وزوجه النزيل وغيرهم، وقد حصر التقديم إلفاتي المحدودة داخل المطار القانون التي نص عليه قانون 11 وان الوزارة تعمل بنظام التقاطع مع بقية الوزارات بمن لديه راتب رعاية وحصل على العقد ولا بد أن يلغي راتب الراية لكي يتبقى عليه راتب العقد وإذا بقي عليه رواتب أخرى يجب إرجاعها.

الرعاية الاجتماعية هي تابعة إلى وزاره العمل والشؤون الاجتماعية تقدم خدمات مالية ومساعدات نقدية إلى الأسر المتعففة براتب شهري، ويتم صرف الراتب المقرر من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي أن هناك زيادة في الراتب ويتوقف ذلك على عدد أفراد الأسرة.