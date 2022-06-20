كم راتب الضابط مع البدلات والعلاوات في السعودية 1444 سلم رواتب الضباط والعسكريين

كم هو راتب الضباط بالعلاوات والمكافآت السنوية في المملكة العربية السعودية 1444من أكثر الاستفسارات انتشارا بين العديد من الطلاب المتقدمين للوظائف العسكرية ، وتجدر الإشارة إلى أنه يتم الإعلان عن جدول رواتب الضباط والجنود وفق نظام سائد في المملكة وهو نظام خدمة الضباط ، وهو معتمد رسميًا. من خلال موقع مجلس الخبراء التابع لمجلس الوزراء السعودي ، لذلك سنشرح تفاصيل كم هو راتب الضباط مع البدلات والمكافآت السنوية في المملكة العربية السعودية 1444.

ما هو راتب الضباط مع العلاوات والبدلات السنوية؟

تم الإعلان عن سلم رواتب الضباط والعسكريين في المملكة العربية السعودية ، وتم تحديد أنظمة الخدمة العسكرية والضباط في الرتب ، وتعديلها للأفراد والضباط العاملين في مختلف القطاعات العسكرية. وبحسب نظام خدمة الضباط كانت رواتب الضباط كما يلي:

ويتراوح راتب ضابط برتبة ملازم بين 6600 و 11.220 ريال سعودي.

ضابط برتبة ملازم أول يتراوح راتبه بين 7680 و 13 ألف ريال.

أما راتب ضابط في السعودية برتبة نقيب فيتراوح راتبه من 9،215 إلى 13،635 ريال سعودي.

يتراوح راتب ضابط برتبة رائد من 11.750 إلى 14.970 ريال سعودي.

راتب المقدم يتراوح بين 12735 ريالاً و 18 ألف ريال.

ويتراوح راتب ضابط برتبة عقيد بين 14365 ريالاً و 20485 ريالاً.

ضابط برتبة عميد يتراوح راتبه بين 16350 ريالاً و 22565 ريالاً.

ضابط برتبة لواء يتراوح راتبه بين 18600 ريال و 24950 ريالا.

زي الضباط بالمملكة العربية السعودية 1444

تم تعديل قيمة البدلات للضباط العسكريين في المملكة العربية السعودية حسب نظام الضباط والخدمة العسكرية لتصبح على النحو التالي:

يتقاضى رئيس الأركان العامة بدل تمثيل براتب شهري يعادل 2500 ريال سعودي. كما يتقاضى نائب رئيس الأركان العامة علاوة تمثيل براتب شهري يعادل 1500 ريال سعودي. أما قادة الجيش فيحصلون على بدل دبلوماسي شهري يعادل 1000 ريال سعودي. يتقاضى قادة القوات الجوية راتبا دبلوماسيا يعادل 1000 ريال سعودي شهريا. يتلقى القادة البحريون مكافأة شهرية تمثل بدل تمثيل قدره 1000 ريال سعودي. وبدون استثناء يحصل جميع الضباط على بدل إقامة براتب شهري 100 ريال سعودي. كما يتلقى جميع المسؤولين علاوة سكن على أساس الراتب الأساسي لشهرين كل عام. يحصل جميع الضباط على بدل خدمة شهري قدره 100 ريال سعودي.

المكافأة السنوية للضباط 2022

تُدفع مكافأة سنوية للضباط النظاميين في جميع القطاعات العسكرية السعودية ، بالإضافة إلى المكافأة السنوية وتضاف إلى الراتب. يتم تصنيف المكافأة حسب الترتيب على النحو التالي:

رتبة ملازم يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 330 ريالاً سعودياً.

رتبة ملازم أول يحصل على مكافأة 380 ريال سعودي.

رتبة نقيب يحصل على مكافأة تتراوح من “230 إلى 430” ريال سعودي.

رتبة رائد يحصل على مكافأة 230 ريالاً سعودياً.

الدفعة الأولى المكافأة السنوية التي يحصل عليها تقدر بـ 405 ريال سعودي.

رتبة عقيد بالسعودية المكافأة السنوية له 510 ريال سعودي.

رتبة عميد تتراوح المكافأة السنوية بين 565 ريالاً سعودياً.

رتبة لواء مكافأته السنوية 635 ريالاً سعودياً.

جدول رواتب الضباط العسكريين في المملكة العربية السعودية

جدير بالذكر أن الرواتب تحدد بحسب رتب العامل في القطاعات العسكرية في المملكة العربية السعودية. الجدول التالي يبين سلم رواتب الضباط العسكريين:

والجدول السابق يوضح سلم رواتب الضباط بالدرجات ، كما أوضحنا أبرز استفسارات بعض الأشخاص عنها ما هو راتب الضباط ذوي البدلات والمكافآت السنوية في المملكة العربية السعودية 1444؟