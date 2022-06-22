كم راتب الطالب في كلية الملك خالد العسكرية 1444 مع البدلات|| رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين

ما هو راتب طالب بكلية الملك خالد الحربية 1444 مع البدلات ، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية ممثلة بلجنة القبول ، عن فتح باب التسجيل والقبول في “كلية الملك خالد العسكرية” للعام الدراسي الجديد 1444 ، وبالتالي فإن رواتب الطلاب هي الأهم. يرغب المتقدم في التسجيل للبحث والاستعلام عن الرتب العسكرية التي وصل إليها ، لذلك سنشرح تفاصيل مقدار راتب الطالب بكلية الملك خالد العسكرية 1444.

ما هو راتب طالب كلية الملك خالد العسكرية 1444

تعتمد كلية الملك خالد العسكرية على تزويد الطلاب خلال فترة الدراسة الفعلية في الجامعة ، في أي قسم من أقسام الجامعة ، بمجموعة رواتب حسب تخصصات الدراسة ، وخلال هذه الفترة يتقاضى الطالب راتباً يعادل نصف الراتب الشهري الأساسي للدرجة الأولى من رتبة ملازم بالإضافة إلى ذلك سلم رواتب حرس الحدود 1443 مع البدلات والمكافآت السنوية وقيمة هذه الرواتب كالتالي:

راتب طالب جامعي أثناء دراسته في كلية الملك خالد العسكرية. يتقاضى الطالب أثناء دراسته راتباً قدره 9،200 ريال سعودي ، ويصل هذا الراتب إلى 13،000 ريال سعودي. يتقاضى راتب الطالب بعد التخرج من الكلية 11500 ريال سعودي ، ويصل هذا الراتب إلى 15300 ريال حسب رتبة الضابط.

أما بالنسبة للبدلات الممنوحة للطالب في الجامعة ، فإن إدارة الجامعة تحدد بدل الانتداب للطالب إذا لزم الأمر. يقدر المبلغ حسب الرتب والأنظمة المطبقة وطبيعة المهمة ومدى التحصيل الذي حققه الطالب. يمكنك رؤيتى كم هو راتب الضابط مع البدلات والمكافآت السنوية في المملكة العربية السعودية 1444

الفوائد التي يحصل عليها الطالب

الجدير بالذكر أن الجامعات العسكرية في المملكة العربية السعودية تقدم لموظفيها العديد من الخدمات والمزايا الهامة. ومن أهم الأشياء التي تقدمها الجامعة للطلاب المكلفين بالدراسة للعام الجديد ما يلي:

استلام الراتب الشهريتخصص الكلية رواتب متنوعة للطلاب ، والراتب الذي يتقاضاه الطلاب يعادل نصف الراتب الأساسي الشهري للرتبة الأولى ملازم. سكن مناسب للطالبتعمل الجامعة على توفير سكن مناسب لجميع الطلاب المرشحين في المباني المخصصة لهذا الغرض. التكاليف الماليةبتشجيع من كلية الملك خالد ، تغطي الكلية جميع تكاليف الطلاب ، بما في ذلك الكتب المدرسية والكتيبات والمواد المرجعية للطلاب وكتيبات التدريب. تقديم برامج تموينتعمل الكلية على مسار محدد وتوفر جميع متطلبات الحياة خلال فترة وجود الطالب في الكلية وأثناء التدريبات الميدانية خارج المدرسة. تغذية جيدة للطالبتخصص الكلية ثلاث وجبات طعام لكل طالب ، وتتميز هذه الوجبات بجودتها ومواصفاتها الدقيقة من حيث التنوع والكمية وغيرها. احصل على ملابستزود الجامعة الطالب بالزي العسكري والرياضي. تقديم العلاجمن المهم أن تغطي كلية الملك خالد تكلفة علاج كل طالب. النقل النقلتضمن الكلية للطلاب المواصلات المناسبة. بدلات مختلفةيتم دفع مخصصات مختلفة للطلاب ، وفقًا لشروط وأحكام محددة.

رابط تسليم كلية الملك خالد العسكرية للطلاب الجامعيين 1444

كشفت وزارة الحرس الوطني عن مواعيد تسجيل الطلاب الجامعيين بكلية الملك خالد العسكرية ، والتي ستفتح بوابة التسجيل والقبول اعتبارًا من يوم الأحد 27 ذو القعدة 1443 الموافق عيد ميلادي 26 يونيو 2022. كم هو راتب جندي في الحرس الوطني مع العلاوات والبدلات السنوية ، وأشارت إلى أن موعد إغلاق البوابة يتوافق مع 1 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 30/6/2022 م.

كما قمت بتوفير رابط إلكتروني للتسجيل من خلاله. kkmar.gov.sa )

ونوهت وزارة الحرس الوطني للمتقدمين للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية ؛ من الضروري توخي الحذر أثناء تسجيل البيانات.