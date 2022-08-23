كم راتب الطبيب السعودي 1444 .. سلم رواتب الأطباء والصحيين في السعودية ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يؤدون الالتحاق بوظائف الطب حول التعرف على الرواتب التي يحصل عليها الطبيب العام في السعودية ، وتعد معرفة قيمة راتب الطبيب في المملكة العربية السعودية ، لأنه يساعد الطلاب وأولياء الأمور على توجيه المسارات الأكاديمية لأبنائهم لاختيار تخصص يضمن لهم الحرية المالية وغيرها من الأمور ، تابعوا معنا .

ما هو راتب طبيب سعودي

يتحدد راتب كل طبيب حسب الوظيفة التي يشغلها، حيث يختلف راتب كل تخصص عن الآخر، حيث تحتوي مهنة الطب على العديد من التخصصات مثل طب الأسنان، والطب الجراحي، والطب النفسي، بالإضافة إلى أن الراتب من طبيب يختلف من مكان إلى آخر. يعمل في وزارة الدفاع ويختلف عن راتب طبيب يعمل بوزارة الصحة والخدمة المدنية. متوسط ​​راتب الطبيب (الراتب الأولي) في المملكة هو كما يلي

متوسط ​​راتب الطبيب العامل لحسابه الخاص (الراتب الأول) 15،640 ريال سعودي

متوسط ​​راتب الطبيب بوزارة الصحة (الراتب الأول) 9،200 ريال سعودي.

متوسط ​​راتب الطبيب العسكري (الراتب الأول) 10860 ريال سعودي.

متوسط ​​راتب طبيب الخدمة المدنية 10860 ريال سعودي ومكافأة سنوية.

كم هو راتب طبيب الأسنان في السعودية

يتراوح راتب طبيب الأسنان في السعودية بين 20،300 ريال شهرياً (الحد الأدنى) و 59،800 ريال شهرياً (الأعلى)، بينما يبلغ متوسط ​​الأجر 39،100 ريال شهرياً، مما يشير إلى أن 50٪ من أطباء الأسنان يتقاضون راتباً أقل من 37.500 ريال، والنصف الآخر يكسبون أكثر من هذا المبلغ.

كم هو راتب طبيب القلب في السعودية

الحد الأدنى للراتب لمهنة طبيب القلب في السعودية 30،700 ريال شهرياً بينما الحد الأقصى 95،300 ريال شهرياً، ومتوسط ​​الأجر 61،500 ريال شهرياً، ما يدل على أن 50٪ من أطباء الأسنان يتقاضون راتباً أقل من 37،500 ريال سعودي. ريال، بينما يكسب النصف الآخر أكثر من 37،500 ريال سعودي.

كم هو راتب طبيب أعصاب في السعودية

يتراوح راتب طبيب اختصاصي أعصاب في المملكة بين 25،300 ريال و 87،600 ريال، فيبلغ متوسط ​​الأجر 59،500 ريال شهريًا، وبالتالي (50٪) من العاملين في مهنة “أطباء الأعصاب” يتقاضون راتباً. أقل من 59،500 ريال والنصف الآخر يربح أكثر من 59،500 ريال.

كم هو راتب جراح العظام في السعودية

يتراوح راتب جراح العظام في السعودية من 32،900 ريال شهرياً (حد أدنى) إلى 110،000 ريال شهرياً (حد أقصى)، ومتوسط ​​الأجر 74،100 ريال شهرياً أي أن 50٪ من العاملين في مهنة “جراح العظام” يتقاضون راتباً يقل عن 74100 ريال، بينما النصف الآخر يتقاضون أكثر من 74100 ريال.

جدول رواتب الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية

تحدد وزارة الصحة السعودية كل عام سلم الرواتب الذي يحدد تنظيم رواتب العاملين في القطاع الصحي. يختلف سلم رواتب الأطباء والمهنيين الصحيين في المملكة العربية السعودية وفقًا لدرجة الوظيفة وسنوات الخبرة والمهارة. في الصورة الموضحة أدناه جدول رواتب الأطباء والمهنيين الصحيين في المملكة العربية السعودي

سلم رواتب أطباء وزارة الصحة

تم تحديد سلم رواتب الأطباء السعوديين العاملين في وزارة الصحة السعودية على النحو التالي

راتب اساسي 9،200 ريال سعودي. بدل مواصلات 700 ريال سعودي. بدل وقت الفراغ 6،440 ريال سعودي. بدل سكن 4166.6 ريال سعودي. مكافأة سنوية 495 ريال سعودي. الضمان الاجتماعي -10٪ -828 ريال سعودي. الرمال -1 92 ريال سعودي. المجموع 15.420 ريال سعودي. نوع العقد تنتهي بعد نهاية سنوات التدريب.

جدول رواتب الخدمة المدنية

أما بالنسبة للأطباء في الخدمة المدنية، فيحدد سلم الرواتب على النحو التالي

راتب اساسي 9،200 ريال سعودي. بدل مواصلات 700 ريال سعودي. بدل وقت الفراغ 6،440 ريال سعودي. بدل سكن 4166.6 ريال سعودي. مكافأة سنوية 495 ريال سعودي. الضمان الاجتماعي -10٪ -828 ريال سعودي. الرمال -1 92 ريال سعودي. المجموع 15.420 ريال سعودي. نوع العقد تنتهي بعد نهاية سنوات التدريب.

سلم رواتب أطباء وزارة الدفاع

رواتب الأطباء في وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية كالتالي

راتب اساسي 15،640 ريال سعودي. بدل مواصلات 700 ريال سعودي. بدل وقت الفراغ لا يوجد. بدل سكن 4166.6 ريال شهريًا. مكافأة سنوية 495 ريال سعودي. الضمان الاجتماعي -10٪ -1.407 ريال سعودي. الرمال -1 156 ريال سعودي. المجموع 18،943 ريال سعودي. نوع العقد تنتهي بعد نهاية سنوات التدريب.

جدول رواتب أطباء وزارة الحرس الوطني

أما بالنسبة لأطباء وزارة الحرس الوطني فراتبهم كالتالي

راتب اساسي 15،640 ريال سعودي. بدل مواصلات 700 ريال سعودي. بدل وقت الفراغ لا يوجد. بدل سكن 4166.6 ريال شهريًا. مكافأة سنوية 495 ريال سعودي. الضمان الاجتماعي -10٪ -1.407 ريال سعودي. الرمال -1 156 ريال سعودي. المجموع 18،943 ريال سعودي. نوع العقد يتم تجديده سنويا.

جدول رواتب العمالة الذاتية

جدول رواتب الأطباء العاملين لحسابهم الخاص هو كالتالي

راتب اساسي 15،640 ريال سعودي. بدل مواصلات 700 ريال سعودي. بدل وقت الفراغ لا يوجد. بدل سكن 4166.6 ريال شهريًا. مكافأة سنوية 495 ريال سعودي. الضمان الاجتماعي -10٪ -1.407 ريال سعودي. الرمال -1 156 ريال سعودي. المجموع 18،943 ريال سعودي. نوع العقد عقد دائم.

جدول رواتب فني الصحة 1444

توفر الحكومة السعودية الرواتب المناسبة لفنيي الصحة في المملكة. جدول رواتب الفنيين الصحيين هو كما يلي

الراتب الأساسي 4670 ريال.

المكافأة السنوية 360 ريال.

بدل مواصلات 700 ريال.

بدل الساعات الإضافية 934 ريال.

الخصم للتقاعد 420.3 ريال

– صافي الراتب 5883.7 ريال.

إذا أضفنا عدد سنوات الخدمة 20 سنة.

صافي التقاعد 2335 ريال.

الفرق عن أساس الراتب -2335

الفرق من صافي الراتب 8548.7-.

جدير بالذكر أنه تم صرف بدل عدوى قدره 750 ريالاً، بالإضافة إلى الراتب الصافي لبعض الفنيين العاملين بالمنشآت الصحية.

جدول رواتب الأطباء الأجانب غير السعوديين

يختلف راتب الطبيب السعودي عن راتب الطبيب الأجنبي، فأنشأت المملكة جدولاً لرواتب الأطباء الأجانب، وهو كما هو مبين أدناه

سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

جدول رواتب أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب كما يلي

حجم أجور الممارسين الصحيين في المستشفيات الحكومية

يمكنك التعرف على مقياس أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والمتخصصة وجريدة الساعةية.

جدول متوسط ​​رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية 2022

متوسط ​​سلم رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية 2022، حيث يختلف الراتب حسب الوزارة أو الجهة التي يعمل بها، على النحو التالي

متوسط ​​راتب وزارة الصحة ​​9،200 ريال سعودي.

متوسط ​​راتب الطبيب في الجيش 10860 ريال سعودي.

متوسط ​​رواتب العاملين لحسابهم الخاص 15،640 ريال سعودي.

متوسط ​​راتب الطبيب في الخدمة المدنية 10860 ريال سعودي ومكافأة سنوية.

حاسبة راتب وزارة الصحة

تقدم وزارة الصحة آلة حاسبة لجدول رواتب الموظفين العاملين في جميع التخصصات، يستطيع المستفيد من خلالها بسهولة حساب رواتب الوزارة، ويمكن احتساب الرواتب على النحو التالي

الدخول على حساب رواتب وزارة الصحة.

اختر المستوى المطلوب من المستويات الحالية من المستوى الأول إلى المستوى السابع.

اختيار الدرجة (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة).

اختيار التخصصات المطلوبة طبيب استشاري. أخصائي استشاري. نائب الطبيب كبار المتخصصين طبيب مقيم متخصص صيدلي استشاري. صيدلي أول صيدلاني. اِصطِلاحِيّ مساعد صحي.

بعد اختيار التخصص، سيتم عرض ما يلي تلقائيًا أساس الراتب. مكافأة سنوية. بدل مواصلات. بدل ساعات إضافية. للخصم للتقاعد. صافي الراتب. اختر عدد سنوات الخدمة. صافي التقاعد الفرق على أساس الراتب الفرق من صافي الراتب.



دليل الحقوق والمزايا المالية للممارسين الصحيين في المملكة العربية السعودية

تقدم وزارة الصحة السعودية دليلاً للتعرف على جميع الحقوق والمزايا المالية للممارسين الصحيين في المملكة العربية السعودية، ومن خلاله يمكنك التعرف على جميع رواتب العاملين في القطاع الصحي، ويمكنك تنزيل هذا الدليل في تنسيق pdf “”.

رابط لجدول رواتب العاملين الصحيين

قامت وزارة الصحة السعودية بإتاحة جدول رواتب الموظفين الصحيين لعام 1444 والذي من خلاله يمكنك معرفة الراتب لكل طبيب مع مراعاة اختلاف الدرجات وسنوات الخبرة، ويمكنك الاطلاع على سلم الرواتب الصحي. العاملين “”.

كم راتب الطبيب السعودي 1444 .. سلم رواتب الأطباء والصحيين في السعودية ، تعتبر المملكة العربية السعودية غحدى الدول التي تعم على توفير الرواتب للعاملين داخلها وذلك ليضمن لهم حياة كريمة دون الحاجة الى اللجوء الى المساعدات ومد اليد الى الأخرين .