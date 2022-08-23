كم راتب عبدالرحمن غريب مع النصر ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص ممن يتابعون لاعبين كرة القدم والتعرف على المعلومات التي تتعلق بقيمة الراتب الذي يحصل عليه كل من اللاعبين في كرة القدم ، ومن أؤلئك اللاعبين الذي تسائل جمهوره حول قيمة الراتب الخاص به هو عبد الرحمن غريب الذي يلعب مع نادي النصر ، وما دفع بتصدر اسمه لمحركات البحث في جوجل هو الانجازات الرياضية التي حققها في حياته الكروية ، تابعوا معنا

من هو عبد الرحمن غريب على ويكيبيديا

عبد الرحمن غريب لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 25 عامًا تقريبًا. ولد في 31 مارس من العام 1997 م. الغريب التحق بالنادي الأهلي السعودي عام 2017 م. يلعب عبد الرحمن غريب تحديداً في المركز الهجومي بجوار الجناح الأيسر، والغريب يغتنم الفرص دائماً كمهاجم من أجل تسجيل الأهداف، وهذا ما لفت الانتباه إلى تطوره الرياضي، ومهاراته الكروية المميزة.

سيرة عبد الرحمن غريب

سنتعرف على أهم وأبرز المعلومات التي تخص لاعب كرة القدم عبد الرحمن غريب في النقاط التالية

الاسم الكامل عبد الرحمن بن عبدالله غريب.

الاسم المستعار عبد الرحمن غريب.

تاريخ الميلاد 31 مارس 1997.

مكان الميلاد الرياض – المملكة العربية السعودية.

مكان الاقامة جدة – المملكة العربية السعودية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الوضع العائلي أعزب.

المهنة لاعب كرة قدم.

النادي الحالي الأهلي السعودي.

مركز اللعب مهاجم.

الطول 65 متر.

الوزن 62 كجم.

سنوات العمل منذ عام 2017 – حتى يومنا هذا.

اللغة الأم العربية.

كم هو راتب عبدالرحمن غريب مع النصر

يتلقى اللاعب عبد الرحمن غريب من نادي النصر السعودي مبلغ 5600 دولار شهريًا، أي ما يعادل حوالي 475 ألف دولار شهريًا. .

اهم انجازات كرة القدم لعبد الرحمن غريب

حقق الرياضي الشهير عبد الرحمن غريب العديد من الإنجازات الرياضية، من أهم وأبرز تلك الإنجازات ما يلي

سجل هدفا في شباك باختاكور في الوقت الضائع.

النجاح في التأهل لكأس العالم.

المشاركة في 3 نسخ من دوري أبطال آسيا.

الفوز بجائزة أفضل لاعب واعد.

الفوز بأولمبياد طوكيو.

تويتر عبدالرحمن غريب

يمتلك الرياضي السعودي عبد الرحمن غريب حسابًا رسميًا على منصة تويتر، من خلال ذلك الحساب، يتابعه أكثر من 25 ألف متابع من جميع أنحاء العالم، مهتمين بإنجازاته الرياضية وكرة القدم، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب مباشرة “”.

كم راتب عبدالرحمن غريب مع النصر ، يعتبر أحد لاعبين الدو ري السعودي المحترم والذي حقق نجاحات رياضية متعدة في مسيرته الكروية ، يبلغ عبدالرحمن غريب من العمر 25 عامًا ، ويقاضى راتب قيمته 5600 دولار شهريًا من نادي النصر السعودي .