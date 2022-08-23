كم راتب كاسيميرو مع مانشستر يونايتد ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص ممن يتابعون لاعبين كرة القدم والتعرف على المعلومات التي تتعلق بقيمة الراتب الذي يحصل عليه كل من اللاعبين في كرة القدم ، ومن أؤلئك اللاعبين الذي تسائل جمهوره حول قيمة الراتب الخاص به هو اللاعب كاسيميرو والذي يلعب مع نادي مانشستر يونايتد ، وما دفع بتصدر اسمه لمحركات البحث في جوجل هو الانجازات الرياضية التي حققها في حياته الكروية ، تابعوا معنا .

من هو كاسيميرو من ويكيبيديا

كاسيميرو لاعب كرة قدم محترف من الدرجة الأولى، يلعب حاليًا في صفوف ريال مدريد، مع إمكانية الانتقال إلى مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة. حقق اللاعب العديد من الألقاب خلال مسيرته الكروية المتواصلة، وتمكن اللاعب خلال مسيرته الكروية من تسجيل العديد من الأهداف للأندية التي لعب معها، وأبرزها النادي الملكي.

سيرة كاسيميرو

نرفق أدناه قائمة تتضمن أهم المعلومات المتعلقة باللاعب Casemiro، حيث جاءت كالتالي

الاسم الحقيقي كارلوس هنريكي خوسيه فرانسيسكو فينانسيو كاسيميرو.

الاسم بالبرتغالية كارلوس هنريكي كاسيميرو.

الاسم المستعار كاسيميرو.

مكان الميلاد ساو جوزيه دوس كامبوس، البرازيل.

محل الإقامة إنجلترا.

تاريخ الميلاد 23 فبراير 1992 م.

العمر يبلغ من العمر 30 سنة.

الجنسية برازيلية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة آنا ماريانا كاسيميرو.

عدد الأولاد بنت واحدة “ماجدة دي فاريا”.

المهنة والنشاط لاعب كرة قدم.

الارتفاع 1.85 م (6 قدم 1 بوصة).

الوزن 84 كجم.

لون العين بني غامق.

لون الشعر أسود.

المهنة لاعب كرة قدم.

النادي الحالي Real Madrid CF.

النادي التالي احتمال الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

سنوات النشاط منذ 2010 م حتى الآن.

مسيرة الشباب من 2002 حتى 2010 م.

حياته المهنية منذ 2010 – حتى الآن.

المنتخب منتخب البرازيل الأول.

المركز خط وسط دفاعي.

كم هو راتب كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، اتضح أن 70 مليون يورو هي قيمة انتقال كاسيميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، حيث أوضحت الصحيفة أن مبلغ 60 مليون يورو هو صفقة مدتها أربع سنوات بقيمة 10 ملايين يورو إضافية. العرض على المنضدة، وهو عرض خاص للاعب للانضمام إلى Casemiro. داخل الفريق، حيث يقدم النادي الإنجليزي راتباً مضاعفاً للاعب البرازيلي في نادي ريال مدريد الإسباني، وهذا ما يجعله يفكر بجدية في الانتقال ويؤمن مستقبله، حيث لم ينتقل اللاعب رسميًا إلى النادي الإنجليزي، لكنه يفكر بجدية في هذه الخطوة.

مسيرة اللاعب كاسيميرو الكروية

من خلال الجدول التالي نشرح تفاصيل مسيرة كاسيميرو الكروية خلال مسيرته الاحترافية المستمرة حتى الآن، على النحو التالي

سنوات نشطة اسم الفريق عدد المباريات عدد الأهداف من 2010 م إلى 2013 م نادي ساو باولو 92 مباراة 9 أهداف منذ 2013 ريال مدريد كاستيا (إعارة) 15 مباراة هدف واحد منذ 2013 ريال مدريد (إعارة) مباراة واحدة —– من 2013 م حتى 2022 م نادي ريال مدريد 221 تطابق 24 hgv. من 2014 م إلى 2015 م نادي بورتو (إعارة) 28 مباراة 3 أهداف منذ عام 2022 م حتى الآن مانشستر يونايتد —– —– منذ عام 2011 حتى الآن منتخب البرازيل 63 مباراة 5 أهداف

أبرز بطولات كاسيميرو

عاش اللاعب فترته الذهبية ضمن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، حيث تمكن من الفوز بمجموعة من بطولات المجموعات وهي مهمة للغاية، ونوضحها على النحو التالي

الدوري الاسباني ثلاث مرات.

كأس الملك مرة واحدة.

كأس السوبر الإسباني ثلاث مرات.

دوري أبطال أوروبا خمس مرات.

كأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات.

كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

كم راتب كاسيميرو مع مانشستر يونايتد ، يعتبر اللاعب البرازيلي من اللاعبين الذين تميزوا بالمهارة والمراوغة في لعب كرة القدم ، حيث حصل على العديد من الألقاب خلال حياته الكروية ، ويلعب كاسيميرو في نادي ريال المدريد حتى الوقت الحالي ، ويبلغ راتب كاسيميرو 70 مليون يورو من انتقاله من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد