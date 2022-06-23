كم زمن الاختبار النهائي 2022 والمواد التي ليس لها اختبارات وفقًا لتحديد وزارة التعليم السعودي

كشفت وزارة التربية والتعليم عن المواد التي لن يكون لها امتحانات نهائية ، بالتزامن مع اقتراب موعد الامتحانات التي ستبدأ في الأيام المقبلة ، ومن الضروري تحديد هذه المواد حتى لا يدرسها الطلاب والاهتمام بالمواد الأخرى الخاصة بها. الذي سيعقد الاختبار. موعد الامتحان النهائي وهذا ما سنشرحه خلال مقالنا.

ما هي مدة الامتحان النهائي؟

وأوضحت الوزارة توقيت الامتحانات النهائية للمرحلة الثانوية والتي جاءت على النحو التالي:

يستغرق اختبار الرياضيات ثلاث ساعات.

اختبار اللغة الإنجليزية مدته 3 ساعات.

هناك أيضًا ثلاث ساعات في الكيمياء والأحياء والفيزياء.

وعلم البيئة ساعتان ونصف.

والتقنية الرقمية ساعة ونصف.

المواد التي ليس لها امتحانات نهائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المواد التي لم يتم إجراء امتحانات نهائية لها على الإطلاق. لن يحتاج الطلاب الموجودون فيها إلى الدراسة من أجلك. هذه الاختبارات كالتالي:

الأول هو التفكير النقدي.

المهارات الأسرية والحياتية.

التربية الفنية.

المهارات الرقمية.

التربية البدنية والدفاع عن النفس.

موعد بدء امتحانات الفصل الثالث

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الفصل الثالث الذي سيعقد خلال الأيام المقبلة 27 ذي القعدة 26 حزيران وهو الأخير من العام الدراسي حيث أن الفصل الثالث هو آخر العام ، وبعد ذلك يحصل الطلاب على الإجازة الصيفية ، وتستمر هذه الامتحانات حتى 30/6 من شهر ذي الحجة.

تعليمات الاختبار النهائي

وضعت وزارة التربية والتعليم تعليمات وإرشادات يجب الالتزام بها أثناء الامتحانات النهائية. فيما يلي التعليمات والإرشادات على النحو التالي: