كم ساعة تبعد حريملاء عن الرياض ، نتيجة التسائلات التي تتم من قبل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين حريملاء عن الرياض ، والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من تنومه الى ابها والعكس ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعدها عن المدينة الأخرى ، ، تابعوا معنا .

حريمالا

تعتبر حريميلة من أهم المحافظات الشمالية في المملكة العربية السعودية، فهي المحافظة التي تخرج منها العديد من الشخصيات المتميزة، من بينهم العديد من العلماء والمشايخ والأطباء. يحدها من الجهة الشرقية العاصمة السعودية الرياض، وتبلغ مساحة حريميلة حوالي 1480 كيلومترًا مربعًا.

كم ساعة تبعد حريميلة عن الرياض

تقع محافظة حريميلة على بعد ساعة واحدة من العاصمة السعودية الرياض عند الذهاب بالسيارة. أما الطائرة فهي تقطع المسافة في ست دقائق، بينما يستغرق القطار حوالي ساعة واثنتي عشرة دقيقة ليقطع نفس المسافة. .

كم تبعد بين الرياض والحرير

وتبعد محافظة حريميلة 98.51 كم عن مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. حريميلة هي واحدة من أهم المناطق في شبه الجزيرة العربية، والتي لها تاريخ طويل معروف بأصالتها. من المزارع، لكنها الآن مأهولة بالناس والمباني السكنية.

سبب تسمية محافظة حريميلة بهذا الاسم

لم يتفق علماء الأنساب والمؤرخون على سبب تسمية هذه المحافظة السعودية القديمة بهذا الاسم. بل نسبوا اسمها إلى عدة أسباب منها

تتعلق بالعصر الجاهلي.

بالنسبة إلى الروضة، فإن حريميلة هي أحد أسماء الروضة، حيث تضم هذه المحافظة العديد من المزارع الخضراء.

نسبيًا لنبات الحرمل الموجود فيه بكثرة.

التراث الثقافي لمحافظة حريميلة

اكتشف العلماء العديد من المعالم التاريخية في محافظة حريميلة والتي تعود إلى العصور القديمة. ووجدوا العديد من النقوش التاريخية المنتشرة في مناطق مختلفة، ووجدوا فيها العديد من الحفريات. كانت حريميلة إسطبلًا لخيول زعيم اليمامة، وعندما دحرجت لاحقًا تركت هذه المحافظة بصماتها في المنطقة، مما جعل هذه المنطقة بتراثها الثقافي من أهم المدن التاريخية والسياحية.

أبرز المعالم الأثرية في حريميلة

حريميلة غنية بالآثار المميزة التي لها تاريخ طويل منذ العصور القديمة، ومن أهمها

رجم العتيان

قلعة هاريملا.

مسجد القرشة.

ابار ابو ريشة.

الأسوار.

كتابات ثمودية.

أهم أحياء حريميلة

يوجد في حريميلة العديد من الأحياء، ومن أهم الأحياء المعروفة فيها

الافتراض.

ملهم.

نهري دجلة.

القصيبة.

اسمان.

المالكي.

الشوق.

الموقف.

البراحة.

العقدة.

فراشة.

شهواني.

طويل.

سوق الشعلة.

فيليسيا.

بدلة متحيزة.

سوق الجاز.

الجزيرة.

والبصيلات.

كم ساعة تبعد حريملاء عن الرياض ، تعتبر المحافظة المعروفة بحريملاء هي من المحفاظات المهمة التي تقع داخل المملكة العربية السعودية ، وتعتبر حريملاء الامارة العاصمة لمدينة الرياض ، كما تعرفنا على سبب تسمية حريملاء بهذا الاسم والمسافة بينها وبين الرياض .