كم سعر المنديل الورقي لمحمد عبده ، أثار سعر منديل محمد عبده تساؤل رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشر في الألوان الأخيرة عبر منصات التواصل حيث يبدو أن ذلك المنديل يحمل قيمة عالية من المال وقد تم انتشار هذا الخبر وهذا جعل تساؤل الكثير حول سعر منديل محمد عبده وما قيمته، والمؤشرات تتحدث أن قيمه المنديل التي يقتنيه محمد عبده هو من الأشياء الغالية.

منديل محمد عبده

تم عرض منديل ورقي من قبل متجر إلكتروني في المملكة العربية السعودية ينسب المنديل للفنان السعودي المعروف محمد عبده وقد تم عرضه للبيع مقابل 30,000 ريال وهو ما يعادل 8000 دولار أمريكي، وهذا أثار رواد موقع التواصل الاجتماعي في ما يتساءلون حول طبيعة هذا المنديل الورقي وفي ذات السياق أشار المتجر إلى أن الفنان محمد عبده السعودي استخدم هذا المنديل في حفله الأخير التي تمت إقامته في مدينة أبها السعودية.

سعر المنديل الورقي لمحمد عبده

يبلغ سعر منديل محمد عبده حوالي 30 ألف ريال سعودي وتم عرضه من قبل متجر إلكتروني للبيع في الألوان الأخيرة ويستفسر العديد من متابعي محمد عبده عن سعر المنديل وما سبب التكلفة الباهظة لمنديل ورقيه، والمؤشرات تتحدث أن المنديل الورقي هو مستخدم لأن محمد عبده تم استخدام هذا المنديل كما ظهر في بعض الصور والفيديوهات في حفله لمدينة أبها السعودية.

الفنان السعودي محمد عبده يعرض منديلا ورقيا للبيع

تم عرض صوره لونها أبيض تبين بها أن منديلا ورقيه يحمل اللون الأبيض بطريقه غير عادية وكيف للفنان محمد عبده أن يعرض منديل ورقي للبيع وقد تم استخدامه وتم كتب اسم الفنان محمد عبده على واجهه المنديل باسم منديل محمد عبده، وهذا ما أثار شكوك وحديث مواقع التواصل الاجتماعي حول سعر المنديل وتم تبادل ذلك بحاله من السخرية على سعر المنديل الباهظ كمْ أنه منديل ورقي ولا يصلح للاستخدام مرة ثانية.

محمد عبده الفنان السعودي التي انتشر خبر بيعه أو عرضه لمنديلا ورقيا يحمل المنديل اسمه باسم منديل محمد عبده إثارة شقوق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما تم انتشاره.