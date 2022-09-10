كم سعر ايفون 14 برو max جرير، قامت شركة أبل الفترة الاخيرة بتنزيل الاصدار الجديد للايفون 14 برو max من خلال المؤتمر الرسمي الذي عقدته الشركة، والذي يحمل الكثير من المواصفات الخرافية العالية، حيث يحمل تصميم خرافي وجذاب، مما أصبح محط إهتمام الكثير حيث كثرت التساؤلات في السعودية للتعرف على سعر ايفون 14 برو max جرير

شركة جرير للتسويق

شركة جرير هي إحدى أكبر وأشهر شركات البيع بالجملة والتجزئة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، وهي متخصصة في توزيع المستلزمات المكتبية والمدرسية ولعب الأطفال والأدوات الهندسية والأثاث والأجهزة والأدوات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر. والمباني السكنية والتجارية والعقارات. تأسست الشركة عام 1974 م، ومقر الشركة يقع في مدينة الرياض ولها العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية أيضًا وقطر والكويت وأبو ظبي، ويعتبر محمد العقيل من أشهر شخصيات هذه الشركة وهو أول مؤسس لها.

كم هو سعر آيفون 14 برو ماكس جرير

iPhone 14 Pro Max غير متوفر في مكتبة جرير حتى هذه اللحظة، لأن الجهاز لم يتم إطلاقه في الأسواق العالمية بعد. الجدير بالذكر أن سعر iPhone 14 Pro Max يختلف من جهاز لآخر، نظرًا لحجم الذاكرة الداخلية للهاتف، حيث تكون قائمة أسعار iPhone 14 Pro Max كالتالي

سعر iPhone 14 Pro Max 128 جيجابايت 4699 ريال سعودي.

سعر iPhone 14 Pro Max 256 جيجابايت 5099 ريال سعودي.

سعر iPhone 14 Pro Max 512 جيجابايت 5949 ريال سعودي.

سعر iPhone 14 Pro Max 1 تيرابايت 6799 ريال سعودي.

تاريخ إطلاق آيفون 14 برو ماكس في السعودية

أعلنت شركة آبل رسمياً عن موعد إطلاق الإصدار الجديد من سلسلة iPhone 14، وتحديداً iPhone 14 Prom Max، اعتباراً من بداية يوم الجمعة السادس عشر من سبتمبر 2022 م في جميع الأسواق حول العالم. الآلاف من محبي ومحبي أجهزة iPhone في انتظار النسخة المطورة والحديثة من iPhone 14 الميزات الجديدة من أجل التعرف على الميزات الجديدة في الجهاز، حيث تحتوي حافظة iPhone على الجهاز، وكابل USB، و سماعة أذن ودبوس معدني ودليل مستخدم وحافظة شفافة لحماية الجهاز.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro max الجديد

يرغب الكثير من الأفراد ومحبي سلسلة iPhone في معرفة مواصفات iPhone 14 Pro Max الجديد من Apple، وفيما يلي نستعرض مواصفات iPhone الجديد

الهيكلية الزجاج الأمامي والخلفي مصممان من زجاج Gorilla الأصلي.

المعالج يحتوي iPhone 14 Pro Max على معالج Apple A16 Bionic سداسي النواة، ويحتوي المعالج على رسوميات خماسية النواة.

الذاكرة يأتي iPhone 14 Pro Max بأربعة أحجام للذاكرة وهي 128GB / 256G / 512GB / 1TB.

الوزن يبلغ وزن جهاز iPhone 14 Pro Max حوالي 240 جرامًا.

الكاميرا الأمامية 12 ميجا بيكسل.

نظام التشغيل نظام تشغيل iOS 16.

الألوان تأتي بأربعة ألوان هي “الفضي، والأسود، والذهبي، والبنفسجي الغامق”.

الكاميرا الخلفية كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل و 12 ميجابكسل.

أبعاد الهاتف يبلغ طول الجهاز 160.7 مم وعرضه 77.6 مم وسمكه 7.9 مم.

البطارية البطارية مصنوعة من مادة الليثيوم بوليمر ذات الشحن السريع وتبلغ سعة البطارية حوالي 5000 مللي أمبير.

شبكات الاتصالات تدعم شبكات 2G و 3G و 4G و 5G، وتدعم تقنية Bluetooth و ubs والعديد من شبكات GSM / CDMA / HSPA.

الشاشة شاشة آيفون 14 برو ماكس بدقة 1290 × 2796 بكسل، ويأتي الجهاز بشاشة LTPO Super Retina XDR OLED تعمل باللمس وتحتوي على أكثر من 16 مليون لون.

الموقع الرسمي لمكتبة جرير

قدم الموقع الرسمي لمكتبة جرير وشركة التسويق الخاص في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي مجموعة من الخدمات والمعاملات المتخصصة في العديد من الأجهزة والأدوات التعليمية والاستثمارات العقارية وغيرها، حيث يمكنك التعرف على إطلاق أجهزة iPhone الجديدة، بما في ذلك iPhone 14 Pro Max الجديد، من خلال متابعة آخر الأخبار المتعلقة بالمكتبة مباشرة من خلال صفحتها الرسمية على الإنترنت.

تعد شركة جرير من أكبر الشركات في السعودية التي تهتم بالأجهزة الذكية، حيث من المتوقع تنزيل ايفون 14 برو max جرير خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يكون سعر ايفون 14 برو max جرير 4699 ريال سعودي.