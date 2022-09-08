كم سعر ايفون 14 برو Max في الإمارات ، لقد أثار الاعلان من قبل شركة آبل عن الجهاز أيفون أبل 14 برو Max ، التسائلات لدى الكثير من الأشخاص حول العالم عن قيمة سعره ووقت الوصول الى الأسواق الخاصة بهم ، ومن تلك الدول التي تسائل مواطنيها حول سعر ايفون 14 برو Max دولة الامارات العربية المتحدة ، حيث تعد شركة آبل من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية وتعد اجهزة هواتف آبل من الهواتف ذات الأعلى جودة في جميع انحاء العالم ، تابعوا معنا .

آيفون 14 برو ماكس

يعتبر iPhone 14 Pro Max أحدث وأبرز إصدار للشركة العالمية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية بأحدث مواصفات شركة “Apple Inc.” التي دخلت سوق العمل في هذا القطاع منذ عام 1976 م. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي شركة متعددة الجنسيات. أعلنت الشركة عن إطلاق سلسلة هواتف iPhone الجديدة في الساعة 14 مساء يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي خاص يوم 7 سبتمبر 2022 م، وسيتم تداول الأجهزة في الأسواق العالمية يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 م.

ما هو سعر iPhone 14 Pro Max في الإمارات

يبلغ سعر هاتف iPhone 14 Max الجديد في الإمارات العربية المتحدة تقريبًا من 4699 درهمًا إلى 6799 درهمًا، والفرق في قائمة أسعار iPhone الجديد يرجع إلى حجم الذاكرة الداخلية للهاتف، وفيما يلي هو قائمة أسعار iPhone 14 Pro Max في الإمارات

سعر iPhone 14 Pro Max 128GB 4699 درهم إماراتي.

سعر iPhone 14 Pro Max 256GB 5099 درهم إماراتي.

سعر iPhone 14 Pro Max 512GB 5949 درهم إماراتي.

سعر iPhone 14 Pro Max 1 تيرابايت 6799 درهم إماراتي.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد

هناك العديد من المواصفات والميزات الجديدة التي أطلقتها شركة iPhone في سلسلتها الجديدة من iPhone 14، أبرزها iPhone 14 Pro Max، وفيما يلي قائمة بتلك المواصفات

يبلغ طول الجهاز 160.7 مم وعرضه 77.6 مم وسمكه 7.9 مم.

وزن الجهاز حوالي 240 جرام.

الجهاز متوفر بعدة ألوان أبرزها (الفضي، الأسود، الذهبي، البنفسجي الغامق).

الواجهة الزجاجية مصنوعة من زجاج الغوريلا والجزء الخلفي من زجاج الغوريلا كذلك.

يبلغ حجم الشاشة 6.7 بوصة تقريبًا وبنسبة 88.4٪ للجسم.

يأتي الجهاز مع شاشة LTPO Super Retina XDR OLED تعمل باللمس والتي تحتوي على أكثر من 16 مليون لون.

تبلغ دقة شاشة iPhone 14 Pro Max 1290 × 2796 بكسل.

الجهاز مصنوع من زجاج سيراميك مقاوم للخدش، بالإضافة إلى طلاء مقاوم للزيت.

الشاشة هي HDR10 و Dolby Vision و 1000 شمعة (HBM) و 1200 شمعة (الذروة).

يوجد في الجهاز مستشعر التعرف على الوجه والبوصلة والقرب ومستشعر SOS عبر الأقمار الصناعية.

يحتوي على معالج سداسي النواة.

يحتوي المعالج على رسومات خماسية النواة.

ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجا بايت.

يأتي بذاكرة داخلية مختلفة “128GB / 256GB / 512GB / 1TB”.

يحتوي على كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل و 12 ميجابكسل.

بطارية مصنوعة من الليثيوم بوليمر مع خاصية الشحن السريع.

يدعم تقنية البلوتوث و ubs والعديد من شبكات GSM / CDMA / HSPA.

تاريخ إصدار iPhone 14 Pro Max في الإمارات العربية المتحدة

موعد وصول iPhone 14 Pro Max إلى دولة الإمارات العربية المتحدة هو يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 م، بعد المؤتمر الرسمي الذي عقدته شركة آبل العالمية يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، حيث تم تحديد موعد تم الإعلان رسميًا عن إطلاق وإصدار الأجهزة. في السوق المحلي الجدير بالذكر أن محتويات صندوق iPhone الجديد هي الهاتف، وكابل USB، بالإضافة إلى سماعة الأذن، ودبوس معدني، ودليل مستخدم، وحافظة شفافة لحماية الجهاز، والأسعار ومواصفات الجهاز الجديد.

موقع آبل الرسمي على الإنترنت

يمكن الاطلاع على جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بأجهزة Apple الحديثة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، بالإضافة إلى التعرف على مواصفات جميع أجهزة iPhone الجديدة التي تم الإعلان عنها في السوق المحلي، وكذلك الرد على جميع الأسئلة و الاستفسارات الواردة من مستخدمي iPhone للحصول على إجابة من فريق الدعم الفني، ويمكن الدخول إلى صفحة Apple المتخصصة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية مباشرة “”.

كم سعر ايفون 14 برو Max في الإمارات ، اعلن شركة آبل من يوم الاربعاء 7/9/2022عن توفر الهاتف الايفون الطراز الجديد 14 برو Max خلال فترو قصيرة في جميع أنحاء العالم ، ومن المحتمل أن يتواجد داخل أسواق الامارات بفي الإمارات 4699 درهمًا إلى 6799 درهمًا .