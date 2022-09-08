كم سعر ايفون 14 برو max بالريال السعودي ، في يوم الأربعاء في السابع من شهر سبتمبر لعام 2022 تم تنزيل ايفون 14 برو ماكس الجديد، وأعلنت شركه ابل عن وجود اربعة نسخ من ايفون 14 الجديد حيث قام في المؤتمر الصحفي لإطلاق ايفون 14 برو ماكس بوصف الجهاز ووضع السعر له، سعر الايفون تم ادراجه اثناء اللقاء الصحفي الذي قام به مؤسس شركه ايفون للإعلان عن ايفون 14 الجديد، وبلغ سعر ايفون 14 الجديد من 1000 الى 1500 دولار، ايفون برو ماكس بلغ سعره 1500 دولار بينما ايفون 14 العادي بلغ سعره 1000 دولار.

سعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية

بعد اطلاق النسخة الجديدة من ايفون 14 برو ماكس فقدت تسائل العديد من الأشخاص عن سعر ايفون برو ماكس في السعودية، حيث بلغ سعر الأيفون 1500$ بالنسخة الأمريكية بما يعادل 5600 ريال سعودي، وهذا المبلغ كبير جدا للايفون الذي لم تكن مميزات بالشكل الذي تتوقعه الجمهور من محبي جهاز الايفون، هذا وقد تم تصدير الجهاز الجديد من شركة ابل في امريكيا الى كافة دول العالم.

سعر ايفون 14 برو ماكس في الامارات

وبالحديث عن سعر ايفون ابل في الامارات فان العديد من الأشخاص والشخصيات في الامارات قد بحث عن ايفون 14 في الامارات، فيكون سعر ايفون ابل max في الامارات 1500 دولار اي ما يعادل 5500 درهم اماراتي، بينما الايفون ابل 14 العادي فيبلغ سعره 4500 درهم اماراتي، ويعتبر سعر ايفون 14 برو ماكس مقارنة بسعر ايفون 13 غالي جدًا لمستخدمي ايفون ابل الجديد.

مواصفات ايفون 14

مواصفات ومميزات ايفون 14 برو ماكس كانت عديده مقارنه بايفون 13 ومن هذه المميزات ما يلي:

تتميزات هاتف ايفون ابل بروماكس الجديد بمعالج iso للأجهزة مقارنه بالهاتف الايفون 13.

يمتلك كاميرا جديده بإصدار جديد.

يمتلك ايضا ايفون 14 برو ماكس شاشة في الخلفية يظهر منها الساعه.

تبلغ شاشه ايفون 14 برو ماكس 6.7 بوصه.

تم ادراج كاميرا تدعم التكبير البصري 10 مرات.

بعد المؤتمر الصحفي في أمريكا الذي تم اطلاق ايفون 14 فيه، قام الكثير من عشاق شركة ابل وايفون ابل البحث عن سعر جهاز ايفون ابل برو ماكس الجديد الذي اطلقته الشركة، فقد عينت الشركة سعر الجهاز اثناء المؤتمر الصحفي، والذي بلغ سعر ايفون 14 برو ماكس فيه من 1000 دولار الى 1500 دولار امريكي.