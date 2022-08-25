كم سعر بطاقة هيا كاس العالم في قطر 2022 ، قد أثار تسائلات العديد من الأشخاص في جميع مناطق العالم ممن يودون الحضور الى مشاهدة كأس العالم في قطر للعام الحالي ، حول التعرف على سعر بطاقة هيا كاس العالم في قطر وياتي ذك الأمر بالتزامن مع اقتراب مباريات المونديال ، كونه يرغب من قبل المشجعين الحصول على بطاقة هيا بشرائها حتى يتمكنوا من مشاهدة مباريات البطولة مباشرة من داخل الملعب ، تابعوا معنا .

ما هو سعر بطاقة هيا لكأس العالم

سعر تذكرة افتتاح كأس هيا للمباريات 2250 ريالا قطريا للفئة الأولى و 1600 للفئة الثانية و 1100 للفئة الثالثة و 200 للفئة الرابعة وهو سعر تذكرة المباراة الافتتاحية (بين قطر). والإكوادور)، وهي الأسعار التي تم الكشف عنها سابقًا. رسمياً من قبل الفيفا، عبر الموقع الرسمي، وأوضح الفيفا أن الجماهير لديها القدرة الكاملة على شراء حوالي ست تذاكر فقط لمباراة واحدة على الأكثر، ولكن من ناحية أخرى، نجد أن المشجع لديه القدرة على شراء كحد أقصى. حوالي ستين تذكرة لجميع مباريات البطولة.

كم تبلغ تكلفة تذاكر كأس العالم في دور المجموعات

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه تم توزيع أسعار تذاكر كأس العالم في مرحلة المجموعات للعام الجاري على النحو التالي

بداية دوري المجموعة توزعت أسعاره على النحو التالي

سعر الفئة الأولى 800 ريال قطري.

سعر الفئة الثانية 600 ريال قطري.

سعر الفئة الثالثة 250 ريال قطري.

سعر الفئة الرابعة 40 ريال قطري.

في دور الـ16 لكأس العالم توزعت أسعارها على النحو التالي

سعر الفئة الأولى 1000 ريال قطري.

سعر الفئة الثانية 750 ريال قطري.

سعر الفئة الثالثة 350 ريالا قطريا.

سعر الفئة الرابعة 70 ريال قطري.

مباريات ربع نهائي البطولة تتوزع أسعارها على النحو التالي

سعر الفئة الأولى 3480 ريال قطري.

سعر الفئة الثانية 2400 ريال قطري.

سعر الفئة الثالثة 1300 ريال قطري.

سعر الفئة الرابعة 500 ريال قطري.

مباريات نصف نهائي البطولة سعر التذكرة لكل فئة حسب الصورة التالية

سعر الفئة الأولى 3480 ريال قطري.

سعر الفئة الثانية 2400 ريال قطري.

سعر الفئة الثالثة 1300 ريال قطري.

سعر الفئة الرابعة 500 ريال قطري.

المباراة لتحديد المركز الثالث توزعت أسعارها على النحو التالي

سعر الفئة الأولى 1550 ريال قطري.

سعر الفئة الثانية 1100 ريال قطري.

سعر الفئة الثالثة 750 ريال قطري.

سعر الفئة الرابعة 300 ريال قطري.

المباراة النهائية وهي الأغلى على الإطلاق في البطولة للعام الحالي، حيث تتوزع أسعارها على النحو التالي سعر الفئة الأولى 5850 ريال قطري. سعر الفئة الثانية 3650 ريال قطري. سعر الفئة الثالثة 2200 ريال قطري. سعر الفئة الرابعة 750 ريال قطري.



سيتم بيع تذاكر كأس العالم 2022

وتجدر الإشارة إلى أن كأس العالم للعام الجاري 2022 ستقام خلال الفترة المقبلة 20 نوفمبر وتاريخ 18 ديسمبر من العام الجاري. بدأت على شكل ثلاث مراحل ؛ حيث اعتمدت المرحلة الأولى على نظامين هما أنظمة الاختيار العشوائي والبيع بأسبقية الحجز، فقد بدأت في تاريخ 19 يناير 2022 وانتهت في 29 مارس الماضي، أما المرحلة الثانية فقد بدأت في تاريخ في الخامس من نيسان (أبريل) الماضي، لكنه لم يدم طويلاً، وانتهى في الثامن والعشرين من الشهر نفسه، واعتمد على نظام الاختيار العشوائي. انتهى.

ما هي شروط وأحكام بطاقة هيا

وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على بطاقة هيا يتطلب الموافقة على مختلف الشروط والأحكام المرتبطة بالبطاقة والتي أعلنت عنها اللجنة العليا للمشاريع والإرث. ومن أبرز الشروط ما يلي

لاحظ أن بطاقة هيا صالحة وصالحة.

يشترط دخول الملعب مصحوبا ببطاقة وإلا فلن يتمكن من الدخول.

مع مراعاة أن البطاقة تشمل جميع خدمات النقل والعديد من الانتقالات التي تتم في مترو الدوحة والحافلات العامة والحافلات الخاصة.

يجب إصدار التذكرة رسميًا من قبل FIFA وهي متوافقة تمامًا مع قواعد وشروط تذاكر FIFA.

يجب الموافقة على أي شروط وقواعد وشروط إضافية تعمل اللجنة العليا على إصدارها.

الغرض من استخدام بطاقة هيا هو أنها طريقة يتم من خلالها تحديد جميع حاملي تذاكر البطولة.

رابط للحصول على بطاقة Haya World Cup

بطاقة Haya World Cup هي إحدى البطاقات التي تتيح لحاملها مشاهدة مباريات المونديال في دولة قطر، ويحصل عليها المتقدم وصالحة لأنها تعتبر تقنية ذكية، ويمكن لحامل البطاقة الاستفادة منها. الخدمات المتنوعة التي تقدمها، ويذكر أنها أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث لدعم تقديم خدمات هيا، ويُذكر أنه يمكن لمقدم الطلب الحصول على البطاقة من خلال بوابة هيا عبر الموقع الإلكتروني، والتي يمكن زيارتها “” مباشرة.

وهنا وصلنا إلى نهاية فقرات مقالنا بعنوان كم تبلغ بطاقة هيا لكأس العالم 2022 في قطر، وقد عرفنا من خلالها مجموعة كبيرة من المعلومات المتعلقة ببطاقة هيا والتي تتيح لحاملها. لمشاهدة مختلف مباريات مونديال قطر.