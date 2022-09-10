كم سعر تجديد الجواز السعودي ، تسائل العديد من الأشخاص ممن يحملون الجوازات الخاصة بالسفر من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والذين انتهت التواريخ المسموح لهم بها للجوازات التي بحوزتهم مما عملت الادارة المتعلقة بالجوازات في المملكة العربية السعودية على تحدد أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، كما أوضحت طريقة التجديد إلكترونيًا، تابعوا معنا .

جواز سفر سعودي

جواز السفر السعودي هو وثيقة رسمية تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية للمواطنين تمنحهم حرية التنقل والسفر من داخل المملكة وخارجها. اسم صاحب الجواز باللغتين العربية والانجليزية وغيرها من البيانات.

ما هو سعر تجديد جواز السفر السعودي

تختلف أسعار وتكاليف تجديد جواز السفر السعودي حسب المدة المطلوبة لصلاحية الجواز كما يلي

التجديد لمدة 5 سنوات الرسوم تصل إلى 300 ريال لمن هم دون 21 سنة.

التجديد لمدة 10 سنوات يدفع 600 ريال سعودي لمن هم فوق 21 سنة.

طريقة تجديد جواز السفر السعودي 1444

يتم تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية

الدخول من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية.

انقر فوق علامة التبويب الأفراد.

تسجيل الدخول عبر الموقع.

إجراء التحقق المطلوب.

انقر على خيار الخدمات ثم زر جوازات السفر.

اختر خدمة تجديد جواز السفر.

حصر الفرد الراغب في تجديد جواز السفر.

التحقق من سلامة جميع المعلومات التي يتم إدخالها من خلال الموقع.

اختر فترة التجديد سواء كانت 5 سنوات أو 10 سنوات.

حدد المدينة والفرع.

اقرأ الشروط والأحكام ثم وافق عليها.

اضغط على أيقونة تجديد جواز السفر.

شروط تجديد جواز السفر السعودي 1444

لتجديد جواز السفر، الشروط التالية مطلوبة

شرط تجديد جواز السفر هو انتهاء مدة الجواز القديم.

مطلوب دفع جميع التكاليف المطلوبة لتجديد جواز السفر.

في حالة وجود مخالفات مرورية، يجب دفعها.

يشترط وجود بصمة وصورة لمقدم الطلب على جواز سفره.

يشترط على المواطن الإقامة في المملكة العربية السعودية وقت تقديم طلب التجديد.

إذا كان المواطن دون سن 21، يشترط تجديد جواز السفر من قبل ولي الأمر لمدة خمس سنوات.

يتم تجديد جواز السفر عن طريق أبشر لمن هم فوق 21 سنة ولمدة 10 سنوات.

المستندات المطلوبة لتجديد جواز السفر السعودي

يجب إرفاق مجموعة من الأوراق والمستندات عند تجديد جواز السفر، وهي كالتالي

إرفاق الرقم القومي لمقدم الطلب.

نسخة من شهادة الميلاد إذا كان عمره أقل من 16 سنة.

قم بتحميل 4 صورة شخصية حديثة مقاس 4 × 6 بخلفية بيضاء.

بيان الموقف من الاستقدام للذكور فوق سن 19 سنة.

الإفصاح عن الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.

إرفاق شهادة التأهيل الأكاديمي.

يجب تقديم إثبات مكان الدراسة إذا كان الفرد طالبًا.

امتلاك جواز سفر قديم.

التواصل مع الجوازات السعودية

يمكنك التواصل مع إدارة الجوازات السعودية من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

حساب Facebook تسجيل الدخول عبر Facebook ““.

حساب تويتر متابعة الجوازات السعودية “”.

حساب Instagram قم بتسجيل الدخول مباشرة من خلال الحساب.

رابط تجديد جواز السفر السعودي

يتم تقديم طلب تجديد جواز السفر السعودي عن طريق الدخول عبر بوابة “أبشر” الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

كم سعر تجديد الجواز السعودي ، يعتبر الجواز الخاص بالمملكة العربية السعودية من الجوازات التي عرفت بقوتها حول العالم والتي تتيح للمواطنين الدخول للعديد من الدول دون الحاجة الى فيزا الخاصة بتلك الدول ، وسردنا شروط تجديد جواز السفر السعودي 1444 .