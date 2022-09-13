كم سعر حفلة خديجة معاذ،المغنية والفنانة السعودية الشهيرة خديجة معاذ من ابرز المطربين في المملكة العربية السعودية والتي حقق شهرة ونجاح واسع على نطاق كبير حول العالم من خلال صوتها الرنان والعذب وتقديمها للكثير من الاعمال الغنائية المميزة والتي حصدت الملايين من المشاهدات حول العالم والفنانة خديجة معاذ ستشارك في الحفل الغنائي الموسيقي باليوم الوطني السعودي 92 مع سلسلة من الفنانين المشهورين والبارزين في الوطن العربي.

خديجة معاذ ويكيبيديا

خديجة معاذ من أصول سعودية وجنسية، ولدت في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، ربما في إحدى مدن المملكة العربية السعودية. درست في الجامعة لكنها قدمت أعمالاً فنية ناجحة على المستوى المحلي والعالمي.

سيرة خديجة معاذ

أهم ما يميز الفنانة السعودية خديجة معاذ ما يلي

الاسم الكامل خديجة معاذ.

الاسم الانكليزي خديجة معاذ.

الميلاد ربما التسعينيات من القرن الماضي.

العمر في الثلاثينات من عمرها.

مكان الميلاد مدينة في المملكة العربية السعودية.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

التعليم لم يكمل المستوى الجامعي.

اللغة الأم العربية.

اللهجة اللهجة السعودية.

المهنة فنانة ومغنية سعودية.

كم سعر حفلة خديجة معاذ

بلغ سعر تذكرة حفل الفنانة خديجة معاذ خلال احتفالات الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 92 لعام 2022/1444 نحو 18 ألف ريال سعودي، ورغم عدم تمكن الفنانة خديجة معاذ من استكمال الجامعة. المستوى، ولم يحضر أي أكاديمية مخصصة لدراسة الفن، إلا أنها تمكنت من تحقيق نجاح باهر على الصعيدين الدولي والمحلي.

رابط حجز تذكرة حفل خديجة معاذ

تحيي حفلة الفنانة السعودية خديجة معاذ، يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر 2022، في منطقة الجبيل الصناعية، داخل مركز الملك عبدالله الحضاري، ويمكن الوصول إلى رابط حجز التذكرة مباشرة “”.

تيك توك خديجة معاذ

حققت الفنانة السعودية خديجة معاذ، مؤخرًا، نجاحًا فنيًا ملحوظًا للغاية، مما مكنها من اكتساب شهرة واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وكان ذلك واضحًا من خلال عدد متابعيها على منصة Tik Tok، و يمكن زيارة الحساب مباشرة “”.

تويتر خديجة معاذ

الفنانة السعودية خديجة معاذ، لديها حساب رسمي، لكنها غير موثقة على منصة تويتر، ولدى خديجة عدد من المتابعين وصل إلى حد 8000 متابع من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كم سعر حفلة خديجة معاذ كما وستشارك المغنية والفنانة السعودية خديجة معاذ باحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 92 لعام 2022 مع مجموعة واسعة من المطربين العرب وبالتالي فان سعر تذكرة الحفل الموسيقي للمطربة خديجة معاذ يبلع حوالي 18 ألف ريال سعودي وسيكون الحفل الغنائي في 24 من الشهر الجاري بمنطقة الجبيل الصناعية بالسعودية.