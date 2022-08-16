كم سعر سهم المتطورة 2022 ، يعد من الأسئلة التي شاعة خلال الأيام الاخيرة ووالذي يتم من خلاله تحديد البيانات المالية وأداء الأسهم الاستثمارية للشركات ، ويرجع ذلك بعد قيام الشركة بعمل تحديد سعر سهم الشركة المتطورة الصناعية 2022 ، مما اثارت ذلك الامر ضجة داخل المملكة ، ومن تلك الشركات الشركة المتطورة على الاستثمار في مجال الصناعات المتطورة في بعض القطاعات ، والذي يتم من خلاله تحديد البيانات المالية وأداء الأسهم الاستثمارية للشركة ، تابعوا معنا .

الشركة السعودية للصناعات المتطورة

تأسست الشركة السعودية للصناعات المتطورة عام 1988 م وكان ذلك في مدينة الرياض برأس مال 500 مليون ريال سعودي. تعمل الشركة على الاستثمار في مجال الصناعات المتطورة في بعض القطاعات. نشاط الشركة السعودية للصناعات المتطورة كالتالي

قطاع الصناعات البتروكيماوية حيث ساهمت الشركة في هذا القطاع من خلال تأسيس بعض الشركات العاملة في الصناعات البتروكيماوية.

قطاع الصناعات الزجاجية ساهمت الشركة المتطورة في تأسيس بعض الشركات المصنعة للزجاج، كما تعمل الشركة على إضافة منتجات جديدة من خلال إنشاء شركات تابعة أخرى لإنتاج الزجاج العازل الذي يستخدم في الأبراج والمباني.

قطاع الخدمات الصناعية تمتلك الشركة السعودية للصناعات المتطورة حصة في شركة التصنيع وخدمات الطاقة وهي إحدى الشركات السعودية المساهمة. كما ساهمت الشركة المتقدمة في تأسيس شركة السلام لصناعة الطيران.

قطاع الخدمات والاستثمارات المالية في هذا القطاع تمتلك الشركة السعودية للصناعات المتطورة حصة في رأس مال شركة دويتشه الخليج للتمويل، وهي إحدى الشركات المساهمة المقفلة. كما تمتلك الشركة السعودية للصناعات المتطورة استثمارات مالية أخرى في هذا القطاع.

كم سعر السهم المتقدم 2022

بلغ سعر سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة 2022 40.35 ريال سعودي، بمعدل تغيير 0.55 ريال بنسبة 1.38٪. يوضح الجدول التالي أداء حصة الشركة السعودية للصناعات المتطورة

آخر سعر 40.35 التغيير 0.55 التغيير (٪) 1.38 افتتاح 39.80 أدنى 39.60 .ما سبق 41.30 إغلاق السابق 39.80 التغيير (3 أشهر) (10.83٪) التغيير (6 أشهر) (22.25٪) حجم التداول 1،605،644 دوران 65،075،840.00 عدد الصفقات 3،721 القيمة السوقية 2،017.50 حجم التداول (3 أشهر) 1،957،367.77 م قيمة التداول (3 أشهر) 70،650،173.02 عدد الصفقات (3 أشهر) 4،057.48 التغيير (12 شهرًا) (25.83٪) التغيير منذ بداية العام (15.05٪)

المؤشرات المالية للشركة السعودية للصناعات المتطورة

يمكن التعرف على المؤشرات المالية للشركة السعودية للصناعات المتطورة خلال العام الماضي من خلال الجدول التالي

القيمة السوقية (مليون ريال) 2،017.50 عدد الأسهم (مليون) 50.00 ربحية السهم (ريال سعودي) (آخر 12 شهرًا) 2.10 القيمة الدفترية (ريال سعودي) (لآخر فترة معلنة) 19.36 مضاعف ربح التشغيل (آخر 12) 19.21 مضاعف القيمة الدفترية 2.08 توزيعات الأرباح (٪) (العام الماضي) 1.86 العائد على متوسط ​​الأصول (٪) (آخر 12 شهرًا) 11.31 العائد على متوسط ​​حقوق الملكية (٪) (آخر 12 شهرًا) 11.37 قيمة المؤسسة (مليون) 1،995.50

استثمارات الشركة السعودية للصناعات المتطورة

تمتلك الشركة السعودية للصناعات المتطورة بعض الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، وهناك بعض الشركات التابعة لها، أو التي تمتلك فيها شركات سعودية حصصًا استثمارية بنسب مختلفة، على النحو التالي

شركة العبيكان للزجاج.

شركة العبيكان IGC.

شركة دويتشه الخليج للتمويل.

مؤسسة خدمات التصنيع والطاقة.

السلام لصناعة الطيران.

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات.

الشركة العربية للألياف الصناعية.

كم سعر سهم المتطورة 2022 ، وهي احدى الشركات الصناعية المطورة والتي أنشات في مدينة الرياض السعودية ، بقيمة 500 مليون ريال سعودي ، وتعرفنا على سعر السهم المتقدم 2022 وهو حصة الشركة السعودية للصناعات المتطورة التي تمتلك العديد من الاستثمارات وبعض الشركات الاستثمارية في السوق الاقتصادي السعودي .