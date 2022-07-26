كم سعر سهم سبكيم العالمية 2022، تعتبر تجارة الأسهم في سوق البورصة في المملكة العربية السعودية من الأمر الحياتية الهامة لكل من يتداول في سوق الأوراق المالية داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن التعرف على سعر الأسهم يتيح لكل من يرغب في الشراء أو البيع تحديد الأماكن المناسبة من أجل الاستثمار، وفي هذا المقال المعد خصيصا لهذا الأمر سنقوم بالتعرف على سعر سهم سبكيم العالمية في العام الميلادي الجاري.

شركة سبكيم ويكيبيديا تعتبر شركة سبكيم العالمية التجارية التي تنتج الكيماويات في المملكة العربية السعودية، واحدة من أكبر وأضخم الشركات التي تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة، حيث بدأ التداول بأسهم الشركة في العام 2020، وهي مستمرة إلى الآن والجدير بالذكر أن سعر السهم الخاص بالشركة في إرتفاع مستمر منذ بدء التداول بها إلى الآن، ويعتبر مالك الشركة الريادي السعودي المهندس عبد العزيز الزامل، والذي يرأس مجالس إدارة العديد من الشركات في السعودية. سعر سهم سبكيم العالمية حدد مجلس إدارة الشركة العالمية لصناعة الكيماويات، أن سعر السهم الخاص بالشركة في التداول بسوق البورصة في المملكة العربية السعودية، قد تم تحديد بسعر 45 ريال سعودي فقط لا غير، وأي ما يعادل بالدولار الأمريكي ما يقرب من 12 دولار أمريكي للسهم الواحد، وقد تم طرح عدد كبير من الأسهم للشركة في الأشهر القليلة الماضية للتداول في سوق الأسهم السعودية. المؤشرات المالية لأسهم شركة سبكيم 2022 القيمة السوقية (مليون ريال ) 32,963.18 عدد الأسهم ((مليون)) 733.33 ربح السهم ( ريال ) (أخر 12 شهراً) 5.81 القيمة الدفترية ( ريال ) (لآخر فترة معلنة) 21.37 مكرر الأرباح التشغيلي (آخر 12) 7.63 مضاعف القيمة الدفترية 2.10 عائد التوزيع النقدي (%) (آخر سنة) 4.98 العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهراً) 17.15 العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (آخر 12 شهراً) 29.68 قيمة المنشأة (مليون) 35,396.10 ما هي منتجات شركة سبكيم

تقدم شركة سبكيم السعودية العالمية مجموعة كبيرة من المصنوعات والمنتجات، وبعض هذه المصنوعات عبارة عن أنهيدريد الأسيتيك، وحمض الأسيتيك،البوتانيين،الصودا الكاوية،أسيتات الفينيل الأحادي،التترا هيدرو فيوران، جاما-بوتيرولاكتون، ثنائي كلور الإيثان، أسيتات الإيثيل،البوتانيين.

وفي النهاية نكون قد تعرفنا في المقال على كم سعر سهم سبكيم العالمية 2022، حيث تعرفنا على سعر السهم الواحد في الشركة والذي كان بمبلغ 45 ريال سعودي فقط لا غير.