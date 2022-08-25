كم سعر فيفا 23 ، تعتبر ألعاب الفيفا من اكثر الألعاب الالكترونية والتي يهتم بها عدد كبير من الأفراد حول العالم ويأتي ذلك الأمر نتيجة الاثارة في المنافسة بين الأشخاص اللاعبين والذي دائماً ما يختار كل شخص الفريق الذي يشجعه على الحقيقة ودائماً ما يحب الفوز وعلى العكس كذلك من الطرف الأخر مما يجعل هنالك روح المنافسة فيما بينهم ، وبالتالي سنتعرف على سعر فيفا 23 ، تابعوا معنا .

فيفا 23

تعتبر لعبة FIFA من أهم وأشهر الألعاب الإلكترونية المتعلقة بكرة القدم، حيث تصدرها شركة EA SPORTS العالمية للفنون والرياضة، والجدير بالذكر أن هذه اللعبة يتم تحديثها سنويًا منذ عام 1993 م أي أكثر منذ أكثر من 29 عامًا، بعد الاستحواذ عليها، الشركة مرخصة رسميًا من قبل الفيفا، بإذن رسمي باستخدام أسماء اللاعبين مع شعارات الأندية، والجدير بالذكر أن اللعبة تتكون من حوالي 18 لغة، وتم بيع تلك اللعبة بها. أكثر من 37 دولة.

ما هو الوقت المتبقي لإصدار FIFA 23

أعلنت إدارة الفيفا رسميا عن موعد إطلاق السلسلة الجديدة من اللعبة نسخة 2023 عبر الموقع الرسمي لشركة “EA SPORTS” وأيضا عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر حيث أعلنت الشركة عن موعد الإطلاق. من النسختين، واتضح أن الإصدار الأول هو FIFA 23 والإصدار النهائي Ultimat Edition سيتوفر في 26 سبتمبر 2022، بينما سيتوفر الإصدار القياسي في 30 سبتمبر 2022 م.

ما هو سعر فيفا 23

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن سعر فيفا 23 رسميًا، حيث أعلنت شركة EA SPORTS عن الأسعار قبل أيام قليلة من تاريخ الإطلاق عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، لكن من المتوقع أن تأتي النسخة بسعر أقل. من سعر الإصدارات السابقة، باستثناء FIFA Champions و FIFA Ultimate.

منصات FIFA 23

يتم تمثيل منصات FIFA 23 بالنقاط التالية

أجهزة كمبيوتر سطح المكتب التي تعمل بنظام Windows 10-11.

أنظمة iOS والمزيد.

بلاي ستيشن 4 برو.

أجهزة نينتندو سويتش.

أجهزة Xbox One وحدات تحكم Xbox One.

نظام الاندرويد.

Xbox One X.

بلاي ستيشن 4.

نظام iOS لأجهزة iPhone.

Xbox Series S.

Xbox Series X.

أجهزة إكس بوكس ​​واحد.

بلاي ستيشن 5.

بلاي ستيشن 4 سليم.

نينتندو سويتش.

جوجل ستاديا.

المتطلبات الموصى بها للعبة FIFA 23 على الكمبيوتر الشخصي

المتطلبات اللازمة لتفعيل إصدار FIFA 23 على أجهزة الكمبيوتر هي كما يلي

الذاكرة 8 جيجا بايت.

نظام التشغيل 64 بت Windows 10.

مساحة القرص الصلب 50 جيجابايت.

بطاقة الرسوميات (AMD) Radeon HD 7850 أو ما يعادلها.

متطلبات الاتصال بالشبكة 512 كيلوبت / ثانية.

المعالج (AMD) Athlon X4 880K @ 4 جيجاهرتز أو ما يعادله.

بطاقة الرسوميات (NVIDIA) GeForce GTX 660 أو ما يعادلها.

المعالج (Intel) Core i3-6100 @ 3.7 جيجاهرتز أو ما يعادله.

كم سعر فيفا 23 ، جاءت التسائلات حول سعر لعبة الفيفا نتيجة اعلان الشركة SPORTS EA العالمية للفنون والرياضة قبل فترة وجيزة أن موعد إصدار FIFA 23 يقترب ، حيث تعرفنا على المتطلبات الموصى بها للعبة FIFA 23 على الكمبيوتر الشخصي .