كم يبلغ سعر كتاب بساتين عربستان ، قد سعى العديد من الأفراد ممن أعجبوا بقصة رواية بساتين عربستان ، للكاتب اسامة المسلم ،حول البحث على سعر الذي يتعلق بكتاب رواية بساتين عربستان ، وتعد الرواية قد حققت نجاحًا كبيرًا منذ نشر جزئها الأول قبل سبع سنوات للكاتب السعودي الهاوي أسامة المسلم والذي أصبح من الاشخاص المهمًين في عالم الكتابة في المملكة السعودية ، لكنه استطاع أن يبتكر ويجعل روايته من أشهر الروايات في الوطن العربي ، تابعوا معنا .

كم هو كتاب بساتين عربستان

سعر كتاب بساتين عربستان 69 ريالاً سعودياً، وهذا الثمن هو ثمن رمزي يناسب جميع أطياف المجتمع العربي، لذلك تُباع العشرات منه يومياً عبر المواقع الإلكترونية أو المكتبات المركزية المتواجدة في أكثر من دولة عربية، لذا فإن هذا الكتاب تم تصنيفها على أنها أكثر الكتب مبيعًا، ويتم عرضها على نطاق واسع في حفلات الإطلاق ومعارض الكتب، حيث إنها سلسلة تحتوي على شخصية خيالية ورعب تجذب القراء حول قصة هذا المسلسل.

بساتين عربستان كم عدد الأجزاء

يتألف كتاب بساتين عربستان من 6 أجزاء مقسمة إلى جزأين، كل قسم يضم ثلاثة أجزاء، ويحتوي كل جزء من هذه الأجزاء على أحداث وقصص تختلف عن الجزء الآخر، وتكون أسماء أجزاء السلسلة كما يلي

الجزء الأول بساتين عربستان، وهو نفس الاسم الذي أطلقه الكاتب على المسلسل. يحتوي هذا الجزء على عدة قصص منها قصة فرعون والنبي سليمان وعيسى بن مريم وقصص أخرى شيقة.

الجزء الثاني عصبة الشياطين. في هذه الرواية أكمل الكاتب الأحداث والقصص التي انتهى بها الجزء الأول، وهي أحداث الانتقام والانتقام.

الجزء الثالث رياح حجر وهي الجزء الأخير من السلسلة الأولى من الثلاثية. تابع في هذا الجزء قصص الانتقام والانتقام ومرارة الخسارة، بدءًا من الأحداث والفتنة التي حدثت في سابان وآشور عبر أحداث بلاد فارس.

الجزء الرابع العرجاء، الصادر عن الكاتب في العام 2022 م، ويتناول هذا الجزء أحداث حكم مران على الجزيرة، لذا يظهر العرجاء في مهمة للتخلص من ماران والأحداث المتعلقة به. إليها.

الجزء الخامس الساحرة الهجينة في هذا السرد أكمل الحديث عن الملحمة التي حدثت في أيام الجهل وقضية الانتقام بين امرأة عربية وامرأة فارسية وتجنيد مجموعة من السحرة لبدء حرب بين هم.

الجزء السادس عرين الأسد. وتدور احداثها حول شاب اسمه حسن يستطيع ان يجد طريقة لانقاذ بلاده من الارهابيين.

شخصيات بساتين عربستان

تدور رواية بساتين عربستان حول شخصيتين، وهما يعتبران بطلي الرواية، وكل منهما يبحث عن النفوذ والسلطة ويؤكد سيده على هذه الأرض من خلال تشكيل جيش مكون من عصابات في كل عصابة من ستة أفراد. السحرة من أجل تعزيز قوتهم لتحقيق الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، وأبطال رواية بساتين عربستان هم على النحو التالي

الساحرة دجاع بنت الصبان.

شرح الساحرة لبنة آشور.

بلو، ابن ويندل، أميرة مملكة الجان الزرقاء.

نورا العملاز عاشقة.

وفي الختام تعرفنا على كم يبلغ سعر كتاب بساتين عربستان ، والذي يرجع للكاتب والمولف السعودي أسامة المسلم ، وأصبح من الكتاب المهمين داخل المملكة ، وعدد أجزاء سلسلة الرواية ، وشخصيات الرواية التي تعاملة معها المؤلف .