كم سعر Apple Watch Ultra في جرير، قدمت شركة أبل الفترة الاخيرة الصيحة الأخيرة من الساعات الإلكترونية وهي Apple Watch Ultra وهي عبارة عن ساعة يد الإلكترونية متطورة، تأتي مع الهاتف، والتي تتمتع بمواصفات عالمية وعالية، والتي تحتوي على تقنية عالية، مما جعلها محط اهتمام لدى الكثير من الأشخاص وخاصة بعد نزولها في شركة جرير بالسعودية، فأصبح الاهتمام للتعرف على سعر Apple Watch Ultra في جرير

Apple Watch Ultra

أطلقت شركة آبل الساعة الجديدة Apple Watch Ultra وهي ساعة للرياضيين، حيث توجد العديد من التقنيات الحديثة وجودة التصنيع التي تمنحها القوة والمتانة والأناقة، كما طورت Apple أيضًا عمر البطارية لتصل إلى 36 ساعة من الاستخدام المتواصل و 60 ساعة في الوضع تحسين الطاقة، ويمكن استخدام الساعة أثناء السفر والغوص. تعد ساعات آبل من بين الأجهزة المتطورة التي تضيف عليها الشركة كافة احتياجات مستخدمي الخدمات والتطبيقات التي تسهل عليهم وقتهم وجهدهم.

كم سعر Apple Watch Ultra في جرير

يبلغ سعر ساعة Apple Watch Ultra في جرير قرابة 3600 ريال سعودي، علماً أن السعر العالمي لساعة Apple Watch Ultra يقدر بـ 799 دولاراً أمريكياً. نلاحظ أن ساعة آبل الجديدة من أهم الأجهزة الجديدة التي أطلقتها شركة آبل، خاصة أنها تحتوي على أحدث التقنيات في مجال الاتصال والاتصال والملاحة بالإضافة إلى تصميم الساعة الذي يوحي بالأناقة والفخامة.

مواصفات Apple Watch Ultra

طرحت شركة آبل Apple Watch Ultra الجديد بمواصفات مميزة نراجعها كالتالي

البطارية تعمل لمدة 36 ساعة.

الساعة مصنوعة من التيتانيوم ويبلغ قياسها 49 ملم.

تتميز Apple Watch الجديدة بواجهة مسطحة من الكريستال الياقوتي.

تم تحسين استهلاك الطاقة حيث يمكن تشغيل الساعة لمدة 60 يومًا في وضع تحسين الطاقة.

الإصدار الجديد من Apple Watch هو الأكبر من الإصدارات السابقة من Apple Watch.

توجد بوصلة مدمجة في الساعة على شكل قرص دائري.

المعدن المستخدم في صناعة الساعة هو نفس المعدن المستخدم في صناعة الطائرات.

الساعة مشرقة جدًا مقارنة بساعات Apple Watch الأخرى.

تحتوي الساعة على 3 ميكروفونات مدمجة لتوفير أفضل تجربة صوتية.

تعمل الساعة على تقليل الضوضاء وأصوات الرياح وضوضاء الخلفية.

الساعة مخصصة للرياضيين والغواصين.

الساعة مزودة بنظام GPS بمواصفات عالية.

نظام تشغيل الساعة هو Apple OS 9.

ميزات Apple Watch Ultra الجديدة

طرحت Apple ساعة Apple Watch Ultra الجديدة بميزات استثنائية على النحو التالي

احسب معدل ضربات القلب والمسافة المقطوعة سواء عن طريق الركض أو السباحة أو المشي.

تحتوي الساعة على نظام إنذار للطوارئ بقوة 86 ديسيبل في حالة فقد المستخدمين أو إصابتهم.

تعمل الساعة عند درجة حرارة أقل من – 20 وأكثر من 55 درجة مئوية.

يمكن للساعة أن تتحمل الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة.

الساعة تتحمل المطر والاهتزاز والجليد.

تتميز الساعة بواجهة حمراء لأوقات الليل لرؤية مريحة.

تلقت الساعة معيار En13319 لغوص السكوبا.

التعرف على عمق المياه من خلال الساعة، وعرض البيانات المادية.

تدعم الساعة الشحن اللاسلكي السريع.

تاريخ إطلاق ساعة أبل واتش ألترا في السعودية

من المقرر أن يبدأ موعد وصول Apple Watch Ultra الجديد في المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر 2022 م، وتعد Apple Watch الجديدة من أكثر المنتجات المنتظرة لعشاق الشركة التي توفر لهم أعلى المواصفات مع أفضل التقنيات الموجودة في الساعات.

خلال أيام ستصل ساعة Apple Watch Ultra الى السعودية وبالأخص الى شركة جرير كما وأنه من المتوقع أن يصل سعر Apple Watch Ultra في جرير 3600 ريال سعودي قدر بـ 799 دولاراً أمريكياً..