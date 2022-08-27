كم طول جورج الراسي الفنان اللبناني ، قد تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي حول الفنان القدير جورج الراسي و الذي انتشر خبر وفاته خلال الأوقات الأخيرة والذي تعرض لحادث سير في الطريق المؤدية إلى المصنع بالقرب من الأمن العام، ونتيجة الاعلان عن وفاته بأنه تعرض الى كسور وكدمات قوية في حسده أدت الى فاته على الوفور ، وتاتي التسائلات حول طول جورج الراسي الفنان اللبناني ، تابعوا معنا .

من هو جورج الراسي

جورج الراسي مغني لبناني الجنسية. ولد في احدى قرى لبنان عام 1982 م. بدأ مسيرته الفنية عندما التحق بشركة يلو هاوس. تعلم أصول اللحن والغناء على يد أمهر الملحنين، فقام بتسجيل أغنيته الأولى بعنوان لا تسألني كيف باقير، والتي تحققت خلال فترة قصيرة من النجاح الكبير على مستوى الجماهير، حيث أنه تعاون مع عدد من المطربين وأنتج العديد من الأغاني المشهورة، وبدأ جورج في الدخول إلى العمل السينمائي من خلال المشاركة في فيلم، لكنه لم يستطع الدخول في هذا المجال.

سيرة جورج الراسي

يعد جورج الراسي من أشهر الشخصيات الغنائية في الوطن العربي. ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته ما يلي

الاسم الكامل جورج خليل الراسي.

الإسم المستعار جورج الراسي.

تاريخ الميلاد من مواليد 2 ديسمبر 1982 م.

مكان الولادة قرية سلامون النشم، لبنان.

مكان الاقامة الجمهورية العربية اللبنانية.

المؤهل العلمي غير معروف.

الجنسية لبناني.

الديانة الديانة المسيحية.

العمر الحالي 39 سنة.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية واللهجة اللبنانية.

الحالة الاجتماعية منفصل.

اسم الزوجة السابقة جويل حاتم.

عدد الأبناء ابن واحد، جو.

المهنة مطربة.

سنوات النشاط بدأت بالظهور منذ عام 1995 م واستمرت حتى عام 2022 م.

كم يبلغ طول الفنان اللبناني جورج الراسي

ولم تذكر المصادر الرسمية أي تفاصيل تتعلق بقصة الفنان اللبناني جورج الراسي، لكن من خلال الصور والتقديرات، يرجح أن يكون طوله حوالي 180 سم، وطوله مناسب لعمله كفنان يقف على الأرض. المسرح. العود، وهذا ما جعله يدعم ابنه، ويطور موهبته بالإضافة إلى دعم والدته له، ومنذ أن كان عمره 16 عامًا وقع أول عقد احترافي له ؛ وهكذا تمكن من التعرف على جمهوره.

حقيقة وفاة جورج الراسي

أكدت مصادر إعلامية لبنانية، وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي إثر حادث مأساوي، صباح السبت 27 آب 2022 م. وأكدت المصادر أن الشابة التي كانت ترافقه توفيت أيضًا، وبحسب التقديرات تبين أن الفنان هو من كان يقود السيارة وفقد السيطرة عليها، ما أدى إلى وفاته على الفور.

اغاني جورج الراسي

قدم جورج الراسي للفن اللبناني العديد من الأعمال الغنائية المعروفة، ومن أشهر أغانيه ما يلي

أغنية الليل.

جاي يعتذر

أغنية لعينيك حبيبي

اغنية تمراق نت جندر

اغنية حب مجنونة

اغنية قلبي مات

اغنية يا ديب

اغنية حكاية

الأغنية كيف يمكنني أن أصفك

جورج الراسي انستغرام

يمتلك الفنان جورج الراسي حسابًا رسميًا عبر Instagram، حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 100 ألف متابع، واعتاد على مشاركة العديد من مقاطع الفيديو المتعلقة بحفلاته الموسيقية، وصورًا له أثناء تواجده في محطات الإذاعة المحلية.، بالإضافة إلى أعماله الغنائية الأخيرة، ويمكنك مشاهدة ما ينشره. الفنان جورج الراسي عبر حسابه على انستجرام.

كم طول جورج الراسي الفنان اللبناني ، يعتبر جورج الراسي من اشهر الفنانين داخل دولة اللبنان ، حيث تعلم أصول اللحن والغناء على يد أمهر الملحنين ، مما حظية بشعبية كبيرة داخل الوطن العربي ، و حيث يبلغ طول الفنان جورج الراسي قرابة 180 سم .