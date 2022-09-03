كم طول زوجة محمد هنيدي، يعد الفنان محمد هنيدي من الشخصيات البارزة والمعروفة في الوسط الفني، كما ويعد من المشاهير المعروفي في جمهورية مصر العربية، حيث كون قاعدة جماهيرة كبيرة من مختلف الوطن العربي بسبب نجاح أعماله الفنية الكوميدية، مما جعله محط إهتمام الكثير من المتابعين، كما وتزوج هنيدي من عبير مضيف الأسعد، مما كثرت التساؤلات لتعرف على طول زوجة محمد هنيدي.

محمد هنيدي ويكيبيديا

محمد هنيدي ممثل مصري يبلغ من العمر 57 عامًا. ولد بمحافظة الجيزة في 1 فبراير 1965 م. حصل على بكالوريوس التمثيل من المعهد العالي للسينما بالقاهرة عام 1991. بدأ مسيرته الفنية بعد التخرج بدور ثانوي في فيلم “الإسكندرية ليه” بالإضافة إلى بعض التجارب المسرحية. بدأت شهرته الحقيقية بعد نجاحه في تمثيل أفلام “الإسماعيلية رايح قاي سعيدي في الجامعة الأمريكية” ببعض التجارب الكوميدية الشابة أبرزها أغنية “كامينة” برفقة النجم محمد فؤاد.

سيرة محمد هنيدي

يعتبر محمد هنيدي من الكوميديين المصريين المخضرمين، الذين عاشوا من خلال أهم الأسماء الفنية السابقة، وما زالوا مستمرين في العطاء. وفي القائمة التالية أبرز سيرة محمد هنيدي وهي كالتالي

الاسم الحقيقي محمد هنيدي أحمد عبد الجواد.

اسم الأب هنيدي أحمد عبد الجواد.

اسم الأم حورية أحمد حسن.

الاسم المستعار محمد هنيدي – بالإنجليزية “محمد هنيدي”.

تاريخ الميلاد 1 فبراير 1965 م.

مكان الميلاد محافظة الجيزة – مصر.

الاقامة القاهرة.

الجنسية مصري.

النصرانية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس في التمثيل.

المدرسة الأم العهد العالي للسينما بالقاهرة.

اللغة الرسمية العربية في اللغة المصرية.

المهنة ممثل.

سنوات من النشاط ظهر محمد هنيدي لأول مرة عام 1991 م – حتى الآن.

من هي زوجة محمد هنيدي – ويكيبيديا

زوجة محمد هنيدي عبير مضيف الأسعد هي امرأة مختلطة الجنسية السورية المصرية. وهي ابنة رجل الأعمال السوري ساري مضيف الأسعد من زوجته المصرية. حاصلة على بكالوريوس علوم السياحة من جامعة القاهرة، قسم السياحة. وتشير التقديرات إلى أنها في الخمسينيات من عمرها، وسبق لها أن تعرضت لموجة من التنمر بحجة أنها تزيدها مع تقدم العمر.

كم يبلغ طول زوجة محمد هنيدي

وتشير التقديرات إلى أن زوجة محمد هنيدي تعادل، أو تزيد قليلاً، في الطول، ويتراوح طول الزوجين ما بين 160-165 سم، أي ما يعادل حوالي 5.3-5.4 قدم، حسب ما يهتم به الجمهور والمتابعون. تم ملاحظة خصوصية بعض المشاهير، من خلال الظهور النادر للأخيرين ضمن فعاليات مهرجان جيني الأخير قبل عدة أشهر، يُعتبر الهنيدي وزوجته قصيري القامة، وغالبًا ما يستثمر الهنيدي هذا الموضوع في خلق جو الكوميديا ​​فنيا.

محمد هنيدي وزوجته واولاده

تزوج محمد هنيدي من زوجته، عبير مضيف الأسعد، بعد أول لقاء جرى في حفل زفاف للأصدقاء المشتركين بين الطرفين. 1999، ونص هنيدي على أن تبتعد زوجته عن عالم الأضواء والشهرة الذي تمت الموافقة عليه والمحافظة عليه منذ 25 عامًا، وهي اليوم ربة منزل وأم لثلاثة أطفال “فاطمة – فريدة – أحمد”، والتي نادرًا ما ظهرت في مهرجان جوني الأخير وفي حفل تخرجت فاطمة مؤخرًا.

تعد زوجة الفنان محمد هنيدي عبير السري مضيف الأسعد وهي سورية الجنسية، وهي بعيدة جدا عن الشهرة والإعلام رغم شهرة زوجها الفنان محمد هنيدي، كما ويبلغ طول زوجة محمد هنيدي ما بين 160-165 سم.