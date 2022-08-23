كم عدد أدوار برج خليفه ـ يءعتبر برج خليفة البرج الأكبر حول العالم أجمع ، حيث يقع داخل مدينة دبي في الامارات العربية المتحدة ، وعرف بتصنيفه البرج الاكبر والأطول في العالم من حيث عدد الطوابق ، بناه الإنسان هو برج خليفة “برج دبي القديم” ، ويعد ما اثار أذهان الجميع من الأفراد حول العالم لما يتميز بها من عدد الطوابق المرتفع جداً وهو أشهر مبنى في العالم على الإطلاق ، تابعوا معنا للتعرف على عدد أدوار برج خليفه .

ويكيبيديا برج خليفة

تم افتتاح برج خليفة، أو ما كان يُسمى سابقًا برج دبي، في عام 2010 م، وهو أطول مبنى من صنع الإنسان في العالم، حيث يبلغ طوله حوالي 829.8 مترًا، أي ما يعادل حوالي 2722 قدمًا، ويبلغ طول البرج حوالي 2722 قدمًا. بدون الهوائي يبلغ ارتفاعه حوالي 828 متر، وتجدر الإشارة إلى أن أولى خطوات العمل على البرج كانت في السادس من يناير 2004، وبعد خمس سنوات من العمل، تم الانتهاء من الهيكل الخارجي، وتم الانتهاء من المبنى بالكامل في 2010.

كم عدد الطوابق في برج خليفة

يتكون برج خليفة “برج خليفة” من 162 طابقًا، حيث يقع البرج في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويبلغ ارتفاع هذا البرج حوالي 828 مترًا، وتجدر الإشارة إلى أنه أكثر المباني شهرة في العالم، و يتكون البرج من فندق أرماني به عدد كبير جدًا من الشقق السكنية بالإضافة إلى أجنحة الشركات والعديد من المطاعم.

لماذا يسمى برج خليفة بهذا الاسم

سمي برج خليفة على اسم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله. قدم عدة عطاءات خلال سنوات حكمه، والجدير بالذكر أن برج خليفة هو أطول برج في العالم، وشكل تطوراً ملحوظاً على مستوى البناء والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سجلات برج خليفة

حقق برج خليفة عددًا كبيرًا جدًا من السجلات، ومن أهم وأبرز هذه الأرقام ما يلي

أطول المباني من صنع الإنسان في العالم.

أطول مبنى مأهول في العالم.

أشهر الأبراج في العالم.

الأبراج الأكثر إثارة في العالم.

أعلى مصعد خدمة في العالم.

حقائق عن برج خليفة

من خلال النقاط التالية سنتناول أهم وأبرز المعلومات المتعلقة ببرج خليفة

يبلغ ارتفاع برج خليفة ثلاثة أضعاف ارتفاع برج إيفل في باريس.

يعتمد البرج بشكل كبير على إعادة التدوير.

المصاعد في برج خليفة هي من بين الأسرع في العالم.

سرعة مصاعد برج خليفة تعادل 10 أمتار في الثانية.

يستغرق المصعد من الطابق السفلي إلى سطح المراقبة حوالي 124 دقيقة.

جوائز برج خليفة

ومن أهم وأبرز الجوائز التي نالها برج خليفة ما يلي

شهادة تقدير من AIA فرع شيكاغو.

جائزة ناطحة سحاب.

جائزة العمارة الداخلية.

الميدالية الفضية من إمبوريا.

جائزة التميز في الهندسة من الجمعية الأمريكية.

جائزة الهيكل المتميز من الرابطة الدولية للجسور والهندسة الإنشائية.

كم عدد أدوار برج خليفه ، يعتبر برج خليفة المسمى في السابق ببرج دبي ، حيث تم إفتتاح ذلك البرج في عام 2010 ، يبلغ طوله قرابة 829.8 متر ، حيث بلغ عدد الأدوار في برج خليفة 162 دور ، كما اوضحنا لماذا يسمى برج خليفة بهذا الاسم .